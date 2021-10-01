Çanakkale Savaşları'nın su altında kalan izleri dalış turizmine açılıyor - Haberler
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Çanakkale Savaşları'nın su altında kalan izleri dalış turizmine açılıyor

Habermetre - Haberler | Toplum
Çanakkale Savaşları'nın su altında kalan izleri dalış turizmine açılıyor

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası, karadaki açık hava müzesi zenginliğinin yanı sıra su altındaki batıklarla dünyanın en önemli dalış merkezlerinden biri olacak.

ÇANAKKALE (Habermetre) - Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası, karadaki açık hava müzesi zenginliğinin yanı sıra su altındaki batıklarla dünyanın en önemli dalış merkezlerinden biri olacak.

"Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı Projesi" kapsamında su altındaki tarihin tanıtıldığı müzeye çevrilen Seddülbahir köyündeki Mehmetçik Feneri'nde 106 yıl önce yaşanan savaşta Çanakkale Boğazı'nda batan gemiler ile dalış turizmine kazandırılacak bölge anlatılıyor. Bölgede 14 noktada farklı tür ve özellikteki batık savaş gemileri bulunuyor. Britanya Adası'nı koruyan donanmanın komuta gemisi olan ve Çanakkale Kara Savaşları sırasında 27 Mayıs 1915'te U21 deniz altısı tarafından torpillenerek batırılan "H. M. S. Majestic", bunlardan en önemlisi olarak gösteriliyor.

Boğazda ayrıca Triumph, Ocean, Bouvet, Goliat gibi çok sayıda batık yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AA muhabirine, gerek devletin çeşitli kurumları gerekse Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile 2017'den bu yana yaptıkları çalışmanın sonuna geldiklerini, dünyanın en önemli dalış merkezlerinden birini açmaya hazırlandıklarını söyledi. Çok önemli bir su altı parkı da oluşturduklarını belirten Kaşdemir, "Dünyada ilk defa Birinci Dünya Savaşı temalı su altı parkı Çanakkale'de, Tarihi Alan'da ortaya çıkmış, hizmete girmiş oluyor. " dedi. Çanakkale'deki batıkların turistik, sportif, teknik dalışa açılacağını dile getiren Kaşdemir, suyun altında büyük bir hazinenin yattığını vurguladı. AA

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Haber: Çanakkale Savaşları'nın su altında kalan izleri dalış turizmine açılıyor - Haberler
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