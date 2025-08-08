Çanakkale Köprüsü açık mı, Çanakkale Köprüsü kapalı mı?

Yangının yayılma hızının artmasıyla birlikte, güvenlik gerekçesiyle Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı. Alevlerin tehdit ettiği alanlar arasında Onsekiz Mart Üniversitesi kampüsü de yer aldı. Öte yandan Bayramiç ilçesinde devam eden başka bir yangın nedeniyle üç köy tahliye edildi. Artan duman yoğunluğu ve güvenlik önlemleri kapsamında Çanakkale Havalimanı'ndaki uçuşlara da geçici olarak ara verildi. Peki, Çanakkale Köprüsü açık mı?

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ KAPALI MI?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Çanakkale'de çıkan orman yangınları nedeniyle boğaz trafiği geçici olarak çift yönlü olarak durduruldu. Açıklamada, "Çanakkale Boğazı'nda gemi geçişleri, bölgede meydana gelen yangınlar dolayısıyla çift yönlü olarak geçici bir süre askıya alınmıştır" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca, yangının etkisiyle Çanakkale Havalimanı'nın pisti de 8 Ağustos 2025 saat 20.00'ye kadar uçuşlara kapatıldı.

Çanakkale Köprüsü için henüz açıklama yapılmadı.

ÜNİVERSİTEDE TAHLİYE KARARI

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi yönetimi, kampüs alanında bulunan öğrencilere tahliye çağrısı yaptı. Uyarılar üzerine öğrenciler hızlı şekilde kampüsten ayrıldı.

BAYRAMİÇ'TE 3 KÖY BOŞALTILDI

Yangının Çanakkale merkezde etkisini sürdürdüğü anlarda Bayramiç ilçesinde de yeni bir yangın meydana geldi. Çanakkale Valiliği'nden yapılan bilgilendirmede, "Bayramiç'in Yiğitler köyü kırsalında çıkan yangın sebebiyle, Saçaklı, Ahmetçeli ve Doğanca köyleri önlem amaçlı tahliye edilmiştir. Müdahale hava ve kara unsurlarıyla devam etmektedir" denildi.

YANGINA HAVADAN VE KARADAN YOĞUN MÜDAHALE

Yangınla mücadeleye çok sayıda arazöz ve su tankeri dahil edildi. Hava araçları ve kara ekipleri, geniş bir alanda yangını kontrol altına almak için aralıksız çalışıyor. Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Çanakkale Merkez ve Bigadiç'te meydana gelen yangınlara 8 uçak, 4 helikopter, 46 arazöz, 1 iş makinesi ve 272 personelle müdahalemiz sürüyor" denildi.

VALİLİK: ŞEHİR MERKEZİ İÇİN RİSKLİ BİR DURUM BULUNMUYOR

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Merkez Sarıcaeli köyü ve Bayramiç Yiğitler köyü civarındaki yangınlara hem hava hem kara ekipleriyle müdahale ediliyor. Mevcut durumda il merkezimiz için tehdit oluşturan bir durum söz konusu değildir" ifadelerine yer verdi. Öte yandan, bazı site sakinlerinin önlem amaçlı evlerini gözyaşları içinde boşalttığı görüldü.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ FELAKETİN CİDDİYETİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin 8 uçak, 4 helikopter, 46 arazöz ve 272 personelle yangınlara müdahalesi sürerken, yangın bölgesinden alınan görüntüler yangının şiddetini ve tahribatını açıkça ortaya koydu.

YANGIN YERLEŞİM ALANLARINA DAYANDI, SOKAKLAR BOŞ KALDI

Şiddetli rüzgarın etkisiyle kontrol altına alınmakta zorlanılan yangın, yerleşim alanlarına kadar ulaştı. Kepez'de yoğun duman etkili olurken, vatandaşlar solunum riskine karşılık sokakları terk etti.