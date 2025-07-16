Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yükselen dumanlar ve alevler, hem bölge sakinlerinde hem de tüm Türkiye'de büyük endişe yarattı. Ormanlık alanda başlayan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayılarak ekipleri alarma geçirdi. Peki, 16 Temmuz 2025 itibarıyla Çanakkale'deki orman yangını tamamen söndürüldü mü? Çanakkale Ayvacık orman yangını neden çıktı, son durum ne? İşte kamuoyunun merakla takip ettiği gelişmeler ve bölgeden son bilgiler…

ÇANAKKALE ORMAN YANGINI NEDEN ÇIKTI?

15 Temmuz 2025 tarihinde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınının çıkış nedeni ile ilgili ilk bulgulara göre, yangının yüksek gerilim hatlarına çarpan kuşlardan kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, Naldöken ve Kösedere köyleri arasında bulunan elektrik iletim hatlarına bir kuşun temas etmesi sonucu kıvılcım çıktığı ve bunun da kuru otların tutuşmasına neden olduğu tahmin ediliyor. Bu ilk kıvılcımla başlayan yangın, bölgede hâkim olan sıcak hava, düşük nem ve rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çanakkale Valiliği, yangının çıkış nedenine ilişkin teknik incelemelerin sürdüğünü belirtirken, nihai sonucun detaylı bilirkişi raporlarıyla netleşeceğini duyurdu.

Çanakkale Ayvacık orman yangını neden çıktı

ÇANAKKALE ORMAN YANGINI SON DURUM NE, SÖNDÜ MÜ?

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Naldöken ve Kösedere köyleri arasında 15 Temmuz günü başlayan orman yangını, bölge halkını endişeye sevk ederken, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun müdahale sonucunda 21 saat içinde kontrol altına alındı.

Yangına ilk andan itibaren 4 uçak, 6 helikopter, 24 arazöz, 42 su ikmal aracı ve yaklaşık 300 personelle müdahale edildi. Yangının çıkış nedeni olarak bölgede bulunan yüksek gerilim hattına çarpan kuşların kıvılcım oluşturduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

Çanakkale Ayvacık orman yangını son durum ne

Alevlerin rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyümesi üzerine ekipler, yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için büyük çaba sarf etti. Yoğun çaba sayesinde köylere ulaşmadan kontrol altına alınan yangında beş köyde tarım arazileri, hayvan barınakları ve tarım ekipmanları zarar gördü. Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, yangının kontrol altına alındığı ancak soğutma çalışmalarının sürdüğü, bu nedenle vatandaşların yangın bölgesine yaklaşmaması gerektiği bildirildi. Ayrıca bölgedeki sıcak hava koşulları nedeniyle yeni yangın riskine karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.