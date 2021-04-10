Camdaki Kız Sema kim? Camdaki Kız dizisi oyuncuları kimdir?

Camdaki Kız oyuncuları merak ediliyor. Camdaki Kız konusu ile beğeni toplarken oyuncuları ile de dikkat çekti. Başrolünde Burcu Biricik'in rol aldığı Camdaki Kız dizisinde Feyyaz Şerifoğlu ise başrolü paylaşan diğer bir isim oldu. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Camdaki Kız, ilk yayın gününde sosyal medyanın da gündeminde yer aldı. Peki ama Camdaki Kız oyuncuları kimdir? İşte Camdaki Kız hangi karakteri kim canlandırıyor? sorularının yanıtları!

TV8 ekranlarına gelen ve Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi kitabından uyarlanan Kırmızı Oda dizisinde Burcu Biricik, haftalarda Boncuk karakterine hayat verdi. Boncuk karakterini ve onun şizofreni rahatsızlığını canlandıran Biricik milyonları hüzünlendirdi ve kendisine hayran bıraktı. Burcu Biricik, şimdilerde yine Gülseren Budayıcıoğlu'na ait "Camdaki Kız" dizisinde "Nalan" karakterine hayat vermek için çalışmalara başladı. Heyecanı gözlerinden okunan Biricik, dizinin başrolünde yer alıyor. Camdaki Kız dizisi, Gülseren Budayıcıoğlu'nun televizyonlardaki 3. dizisi olacak. Masumlar Apartmanı da yine Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlama! İşte, Camdaki Kızın konusu, Camdaki Kızın sonu ve Camdaki Kız özeti gibi soruların cevapları!

CAMDAKİ KIZ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR? CAMDAKİ KIZ HANGİ KİTAPTAN UYARLANIYOR?

Camdaki Kız, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanmaktadr. Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği dizi, Kanal D'de yer alacak. Dizi, kitapta da olduğu gibi gerçek bir aşk hikâyesini ekranlara taşıyacak ve milyonları bu romantik hikayeyle büyüleyecek! Camda Kız dizisinin başrolünü ise kitaptaki ana karakter olan Nalan karakterinde Burcu Biricik üstleniyor.

Camdaki Kız Sema kim?



Camdaki Kız dizisinde yer alması beklenen Sema karakteri hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Konusu

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğluyla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir

Oyuncular

Burcu Biricik - Nalan İpekoğlu

Feyyaz Şerifoğlu - Sedat Koroğlu

Hande Ataizi - Cana Yılmaz

Tamer Levent - Rıfat Koroğlu

Nur Sürer - Feride İpekoğlu

Devrim Yakut - Gülcihan Koroğlu

Selma Ergeç - Selen Koroğlu

Şerif Erol - Adil İpekoğlu

Tuğrul Tülek

Nihal Menzil - Hafize

Feri Baycu Güler

Hamza Yazıcı - Tako

Merve Polat

Işıltı Su Alyanak - Nalan İpekoğlu (küçüklüğü)

CAMDAKİ KIZ KİTAP ÖZETİ!

Nalan, küçük yaşlarda lüks bir hayat yaşayıp, daha sonra yine zengin ve köklü bir aileye gelin gitmiştir. Bir gün zorlabirlikte yaşadığı sevgilisi Hayri tarafından psikiyatri kliniğine getirilir. Hayri, Nalan'a hayatında başkası olduğunu söylemiş, Nalan'ın bütün dünyası başına yıkılmıştır. Sinir krizleri geçiren Nalan, intihar edeceğini söylemeye başlamıştır. Nalan, seanslarda doktora hayatını anlatır ve hikaye başlar.

Hayri'yle olan aşkını ve onu bırakmasından ne kadar korktuğunu anlatır. Nalan bir iç mimardır ve şirketinde çalıştığı zengin iş adamının oğlu Sedat ile evlidir. Kayınvalidesi ve kayınbabası onu her ne kadar desteklese de, kocası Sedat ona sevgi, şefkat gibi duygular vermez. Sedat'ın aklı yalnızca son moda kıyafetler giymekte, markalarda, güzel yerlerde gezmekte, yemekte, lüks arabalara binmekte, arkadaşlarında ve babasından gizli kumar oynamaktadır. Nalan hamileliği ve bebeğini kaybetmesinden sonradepresyona girer ve işten ayrılır. Bu arada hem anne hem de babasını kaybeder. Bir süre sonra kayınbiraderinin desteğiyle toparlanır ve işe döner. Hem şoförlüğü hem de korumalığını yapması için şirkette çalışan Hayri Nalan'ın yanına geçer. Hayri, Nalan'ı sevmektedir. Hayri, fırsattan istifade onun bu ruh halini de kullanarakelde etmek elinden geleni yapar. Zaten sevgiye, ilgiye oldukça aç olan Nalan da dayanamaz ve bir süre sonra o da Hayri'den etkilenmeye başlar. Ama Nalan, evliyken böyle bir ilişkiiçinde olamayacak kadar erdemli olduğu için kocasından boşanır ve Hayri ile 7 yıl sürecek olan bir aşka başlar.

Bu sırada Hayri de evlidir ve üç çocuk babasıdır. Hayri'nin karısı Türkan köyden kuma hayatına alışkın olduğu için Nalanı kabullenir. Nalan da çocukları babasız kalmasın diye Hayri'den boşanmasını isteyemez. Bir gün Hayri karısını ve çocuklarını Nalan'la tanıştırır. Türkan Nalanı çok sever, sürekli kızlarını alıp onu görmeye gider. Ona göre Nalan görgülü, terbiyeli hanım bir kadındır o yüzden bu ilişkiden hiç rahatsız olmaz.

Fakir, cahil bir köylü olan Hayri, Nalan'a hayatı boyunca görmediği sevgiyi ve şefkati yaşatır. Hayri kendini bir aşk adamı olarak nitelendirir. Ona göre kalbi o kadar geniştir ki, aynı anda bir sürü kadını sevebilir. Nalanla ve karısıyla ilişkisi devam ederken bir gün bir meyhanede tanıştığı Laz kızına aşık olur. Bu Laz kızı zengin bir işadamının metresidir. Genç kızlığında öz babası tarafından tecavüze uğramış, sonrasında toplum ve aile tarafından dışlanmıştır.

Laz kızı, Hayri'den evlenme sözü alır ve bütün umutlarını Hayri'ye bağlar. Ama Hayri resmi nikahlı evlidir ve karısı Türkan'dan boşanmak istemez. Kız, hem Hayri'yi hem de karısını sürekli tehdit eder. Hayri bir türlü bu işin içinden çıkamaz ve bir gün kendi evinin bahçesinde Laz kızı tarafından bıçaklanarak öldürülür.

Hayri'nin ölümü hem kendi ailesini hem de Nalanı perişan eder. Nalan, bu durumdan doktorun yardımlarıyla kurtulmaya çalışır. Daha sonra, gittiği bir resim atölyesindeki hocasının hiç görmediği babası olduğunu öğrenir. Babası Nalan'dan af diler ve bir gün çok kıymetli eserlerini ona bırakarak birden ortadan kaybolur. Nalan, artık dayanamaz ve hayatına yeni bir perde açmaya karar verir!