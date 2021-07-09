Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı, sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti

Camdaki Kız dizisinde "Tako" karakterini canlandıran oyuncu Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile tatilde görüntülenmesinin ardından gündeme bomba gibi düştü. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinden sonra Yazıcı'nın sevgilisi Forbes'e çok sayıda çirkin mesaj atıldı. Yazıcı ise söz konusu mesajları Instagram hesabından ifşa etti.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler'de ve aynı kanaldaki Camdaki Kız dizisinde Tako karakterini oynayan Hamza Yazıcı, tatil sezonunu açtı.

Dizisi sezon finali yapan oyuncu, sevgilisi Şenay Forbes ile Alaçatı'ya gitti. Hayatında her şeyin yolunda olduğunu belirten başarılı oyuncu, "Camdaki Kız sezon arası verdi. Biraz tatil yapıp İstanbul'a döneceğim" dedi.

"O BANA YÜRÜDÜ BEN DE KOŞTUM"

Şenay Forbes ile ilişkisi hakkında da konuşan Hamza Yazıcı sözleri şöyle devam etti:

"Bana 'sempatiksin' diye yürüdü. İlk atak ondan geldi. Ben de elimden geleni ardıma koymadım, onun koştuğu kadar koştum."

"UMARIM SİZİN AİLELERİNİZE DE BÖYLE YORUMLAR YAPILIR"

Sosyal medya hesabından çirkin sevgilisi Forbes'e gelen çirkin mesajları ifşa eden Hamza Yazıcı, "Umarım sizin de ailelerinize böyle yorumlar yapılır. Bizim canımızı sıktığınız gibi sizin de canınız sıkılır. Beyinleriniz cüce, kalbiniz sakat kalmış. İnandığınız her şey başınıza yıkılır umarım. Sağlıksızca kalın" dedi.