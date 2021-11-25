Camdaki Kız canlı yayın izle! Kanal D Camdaki Kız 21. yeni bölüm canlı izle! Camdaki Kız son bölüm izle, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Camdaki Kız her hafta Perşembe günleri saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanıyor.

21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Adil'i Cana ile gören Nalan; Cana'nın evine giderek onu babasından uzak durması konusunda uyarır. Cana ise parasız kaldığı için Alp'in güvenini tekrar kazanmaya çalışırken, Adil'le konuşmayı sürdürür.

Yeni otel için düzenlenen basın toplantısında Nalan'a yöneltilen sorular ve ilgi Sedat'ı sinirlendirir. Muzo'nun kız arkadaşı olduğunu öğrenen Gülcihan, Melisa ile tanışmak için konakta yemek organize eder.

CAMDAKİ KIZ CANLI İZLE!

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Her şeye rağmen Sedat'ı eve geri döndürmeye çalışan Nalan, onu ikna etmekte başarılı olur. Havaalanında tek başına kalan Cana'nın ise eve dönmekten başka çaresi kalmamıştır. Ama Alp, Cana'nın hareketlerinden kuşkulanacaktır.

Nalan'la yaptığı konuşmadan etkilenen Rafet, çocuklarına davranışını değiştirecek ve tüm ailesini eve geri toplamaya çalışacaktır. Feride'nin de zorlamasıyla kendisine gelen çekim teklifini kabul eden Nalan, gücü eline almak üzere hareket etmeye başlar. Nalan'ın Billur ile arasını yapmaya çalıştığını öğrenen Muzo, yalancı sevgilisi Melisa'yı Nalan ve Sedat'la tanıştırır.

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİMLER?

Burcu Biricik : Nalan İpekoğlu Koroğlu

Feyyaz Şerifoğlu : Sedat Koroğlu

Enis Arıkan : Muzaffer Koroğlu (Muzo)

Selma Ergeç : Selen Koroğlu

Nur Sürer : Feride İpekoğlu

Şerif Erol : Adil İpekoğlu

Devrim Yakut : Gülcihan Koroğlu

Tamer Levent : Rafet Koroğlu

Hande Ataizi : Cana Yalçın

Tuğrul Tülek : Levent

CAMDAKİ KIZ KONUSU NE?

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğluyla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

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