Camdaki Kız canlı yayın izle! Kanal D Camdaki Kız 21. yeni bölüm canlı izle! Camdaki Kız son bölüm izle, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Camdaki Kız her hafta Perşembe günleri saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanıyor.
Adil'i Cana ile gören Nalan; Cana'nın evine giderek onu babasından uzak durması konusunda uyarır. Cana ise parasız kaldığı için Alp'in güvenini tekrar kazanmaya çalışırken, Adil'le konuşmayı sürdürür.
Yeni otel için düzenlenen basın toplantısında Nalan'a yöneltilen sorular ve ilgi Sedat'ı sinirlendirir. Muzo'nun kız arkadaşı olduğunu öğrenen Gülcihan, Melisa ile tanışmak için konakta yemek organize eder.
Her şeye rağmen Sedat'ı eve geri döndürmeye çalışan Nalan, onu ikna etmekte başarılı olur. Havaalanında tek başına kalan Cana'nın ise eve dönmekten başka çaresi kalmamıştır. Ama Alp, Cana'nın hareketlerinden kuşkulanacaktır.
Nalan'la yaptığı konuşmadan etkilenen Rafet, çocuklarına davranışını değiştirecek ve tüm ailesini eve geri toplamaya çalışacaktır. Feride'nin de zorlamasıyla kendisine gelen çekim teklifini kabul eden Nalan, gücü eline almak üzere hareket etmeye başlar. Nalan'ın Billur ile arasını yapmaya çalıştığını öğrenen Muzo, yalancı sevgilisi Melisa'yı Nalan ve Sedat'la tanıştırır.
- Burcu Biricik : Nalan İpekoğlu Koroğlu
- Feyyaz Şerifoğlu : Sedat Koroğlu
- Enis Arıkan : Muzaffer Koroğlu (Muzo)
- Selma Ergeç : Selen Koroğlu
- Nur Sürer : Feride İpekoğlu
- Şerif Erol : Adil İpekoğlu
- Devrim Yakut : Gülcihan Koroğlu
- Tamer Levent : Rafet Koroğlu
- Hande Ataizi : Cana Yalçın
- Tuğrul Tülek : Levent
Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğluyla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.
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