Cam Tavanlar ne zaman, neden bitiyor, neden final oldu? Açıklama yapıldı mı? Cam Tavanlar disizi sezon finali mi yoksa tamamen final mi yapıyor?
Ekranların beğenilen dizisi Cam Tavanlar bugün final bölümü ile ekranlara gelecek. Final bölümüyle birlikte izleyiciler Cam Tavanlar neden final yapıyor merak etti. Peki, Cam Tavanlar tamamen mi bitecek, yoksa sezon finali mi olacak? İşte detaylar...
Cam Tavanlar bitecek mi merak edildi. Peki, Cam Tavanlar neden bitiyor, neden final oldu? Açıklama yapıldı mı? Cam Tavanlar dizisi sezon finali mi yoksa tamamen final mi yapıyor?
CAM TAVANLAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Cam Tavanlar final bölümü ile bugün 4 Ağustos Çarşamba saat 20:00 'da Show TV'de yayınlanacak.
CAM TAVANLAR BİTİYOR MU?
Ekranların beğenilen dizisi Cam Tavanlar bugün final yapıyor.
Twitter'dan yapılan paylaşım şöyle:
"Bu akşam #SONsuz diyoruz.
#CamTavanlar final bölümüyle bu akşam 20.00'de #ShowTV'de"
Buna göre Cam Tavanlar bugün final yapacak.
CAM TAVANLAR NEDEN FİNAL YAPIYOR? AÇIKLAMA GELDİ Mİ?
Dizinin neden final yaptığı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Fakat dizinin reytinglerinin düşük olabileceği ve bundan dolayı final yapacağı tahmin edilmektedir. Twitter'dan yapılan paylaşıma göre dizi tamamen final yapacak. Yani dizi sezon finali olmayacaktır.
CAM TAVANLAR KONUSU NE?
Cam Tavanlar'da iş hayatında kendi çabasıyla yükselen genç bir kadın olan Leyla ile prestijli bir aileden gelerek her istediğini kolaylıkla elde eden, zengin olduğu için birçok kapının kolaylıkla açıldığı rakibi Cem'le tatlı sert yarışı; intikam, aşk, rekabet gibi temalar eşliğinde anlatılıyor.
CAM TAVANLAR OYUNCULARI KİMLER?
Bensu Soral : Leyla
Kubilay Aka : Cem
Hatice Aslan : Süreyya
Utku Ateş : İskender
Ahmet Melih Yılmaz : Şinasi
Beril Kayar : Aylin
Ayten Soykök : İnci
Mehmet Bilge Aslan : Haldun
Şifanur Gül : Suna
Alper Kut : Levent Kumcu
Aziz Caner İnan : Emre
Cevdet Arıcılar : Tevfik Kumcu
Gizem Erdem
İsmail Karagöz
Şehnaz Bölen Taftalı
Cevdet Arıcılar