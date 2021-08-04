Cam Tavanlar ne zaman, neden bitiyor, neden final oldu? Açıklama yapıldı mı? Cam Tavanlar disizi sezon finali mi yoksa tamamen final mi yapıyor?

Ekranların beğenilen dizisi Cam Tavanlar bugün final bölümü ile ekranlara gelecek. Final bölümüyle birlikte izleyiciler Cam Tavanlar neden final yapıyor merak etti. Peki, Cam Tavanlar tamamen mi bitecek, yoksa sezon finali mi olacak? İşte detaylar...