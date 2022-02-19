Çaldıkları karavanı internetten satmak isteyen çift yakalandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Saros Körfezi kıyısındaki Erikli köyünde, sahilden çaldıkları çekme karavanı internet sitesi üzerinden ilan vererek satmaya çalışan Kübra Bostancı (20) ile eşi Süleyman Bostancı (29), alıcı gibi davranıp kendileriyle iletişime geçen jandarma tarafından yakalandı. Bostancı çifti, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Keşan'a bağlı Erikli köyünde meydana geldi. Kübra ve Süleyman Bostancı çifti, sahilde Fatih B.'ye ait çekme karavanı araçlarına bağlayıp çaldı, oturdukları Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine götürdü. Durumu fark eden Fatih B., jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan Erikli Jandarma Karakol Komutanlığı ile Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, karavanın bir internet sitesine verilen ilanla 90 bin lira bedelle satışa çıkarıldığını belirledi.

Çekme karavan ise sahibi Fatih B.'ye teslim edildi.