Çağla İle Yeni Bir Gün Konuğu: Zehra Neşe Kavak kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Zehra Neşe Kavak hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN KONUĞU: ZEHRA NEŞE KAVAK KİMDİR?

Zehra Neşe Kavak, doktor, akademisyen ve iş insanı Academic Hospital Yönetim Kurulu Başkanı , İstanbul Kent Üniversitesi Kurucu rektörüdür.

Kavak, 1965 yılında İstanbul Kısıklı'da dünyaya gelmiştir. 1986 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun olmuş, 1987 yılında tıpta uzmanlık sınavını takiben Zeynep Kamil Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'nde kadın hastalıkları ve doğum ihtisasına başlamıştır. 1990-1991 yıllarında Londra'da bulunan St. Thomas's hastanesinde ihtisas süresine sayılmak üzere çalışmıştır. 1996 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Doçent olmuş, 2000-2001 yıllarında aralıklı olarak Londra'da King's College hastanesinde perinatoloji üzerine çalışmalarda bulunmuştur. 2004 yılında Londra'da bulunan King's College hastanesinden Fetal Tıp diploması almıştır. 2001 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde Fetal Tıp (Perinatal Tanı ve Tedavi) ünitesini kurmuş, aynı yıl profesör olmuş ve Başhekimlik görevine atanmıştır. 2001-2005 yılları arasında Marmara Üniversitesi hastanesinde Başhekimlik görevinde bulunmuştur. 2002-2006 yılları arasında Marmara Üniversitesi Rektör Danışmanlığı görevini sürdürmüştür. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanlığı görevine 2002 yılında seçilmiş ve bu görevi iki dönem yapmıştır. Perinatoloji Bilim Dalı Başkanlığı görevini 2002 -2012 yılları arasında sürdürmüştür.

Uluslararası dergilerde yayınlanmış 72, ulusal dergilerde yayınlanmış 105 adet makalesi, 11 adet yönettiği tamamlanmış asistan ihtisas tezi, 98 adet yurtdışı bildirisi olan Kavak, 68 kez dünyanın çeşitli ülkelerine perinatoloji ile ilgili uluslararası toplantılarda konuşma yapmak üzere davet edilmiştir. Kendisi birçok ulusal ve uluslararası bilimsel derginin yayın kurulunda görev yapmaktadır.

İstanbul Kent Üniversitesi'nin kurucu rektörü olarak görev yaptı.

2017 yılında İstanbul Kent Üniversitesi rektörlüğüne atanmıştır.

BAŞARILARI

Zehra Neşe Kavak, perinatoloji konusundaki çalışmalarından dolayı Eylül 2005 tarihinde "Dünya Perinatoloji (Gebelik Bilimi) Derneği" (World Association of Perinatology) Yönetim Kuruluna seçilen ilk Türk hekimdir ve "Fetus as a Patient Society" yönetim kurulu üyesidir. Ana araştırma konusu 3D-4D ultrasonografinin gebelikte kullanılması ve gebelikte invaziv girişimler olan Prof. Kavak'ın bu konularda İngilizce yayınlanmış 8 kitap bölüm yazarlığı ve tıp kitabı mevcuttur. Nisan 2007 tarihinde misafir profesör olarak ders vermek üzere New York Cornell Üniversitesi'ne davet edilmiştir. 2004 yılında Einstein ve Oppenheimer tarafından kurulan Dünya Bilim ve Sanat Akademisine (World Academy of Art and Science) üye olup 2008 yılında da Akademinin mütevelli heyetine üye seçilmiştir. Bu görevlere seçilen ilk Türk'tür.

ALDIĞI ÖDÜLLER

Quality of Magazine Dergisi "Yılın Başarılı Bilim Kadını" ödülü 2015

İstanbul Lyons Kulüpleri Onur Ödülü (2013)

Samsun Sanayi Odası Onur Ödülü (2013)

Dünya Bilim ve Sanat Akademisi Yönetim Kurulu Üyesi (2010) [10]

Türkiye'nin 7 Harika Kadınından Biri Ödülü ( Elele dergisi, 08/03/2010)

Pırlanta Kalp Ödülü ( Hello Dergisi 08/03/2009)

Yılın Başarılı On Kadınından Biri Ödülü (08/03/2008 Milliyet Gazetesi)

Tıpta Başarı Ödülü, Lyons Kulüpleri, 8 Mart 2008

Romanya Perinatoloji Derneği Onur Üyesi Kasım 2007

Tıp Alanında Üstün Başarı Ödülü, 8 Mart 2007 Lions Kulüpleri

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Kadın Doğum Stratejileri Bilim Komitesi (2007)

Genel Sekreter olarak görev yaptığı TIKAD ( Türk İş Kadınları Derneği) TBMM üstün başarı ödülü 2006

Yılın Bilim Kadını Ödülü GESIAD 2006

Sağlık Dalında topluma katkı ödülü, 2006, Süleyman Demirel Üniversitesi

Melvin Jones Ödülü 2006

Son 30 Yılın en önemli 30 Kadını – 2006 – Elele Dergisi

Gurur veren Türkler, TRT, 2006

Yılın En Cesur Kadını Ödülü, 2004, Kültür Üniversitesi

Yılın Siyaset Magazin Sağlık Ödülü, 2002

Yılın Sağlık Ödülü – Siyaset Dergisi (2004)

Danışman, Marmara Üniversitesi Rektörü (2002-2006)

Marmara Üniversitesi Hastanesi Dayanışma Derneği Başkanı (2002-2006)

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Vakıf Başkan Yardımcısı (2002-2005)

Dünya Bilim ve Sanat Akademisi Üyesi (2005 - …)

Marmara Üniversitesi Destek ve Cesaretlendirme Ödülleri 2001-2002-2004

Marmara Üniversitesi Akademik Üstün Başarı Ödülü

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı IVF Teknolojileri Bilim Komitesi Üyesi (1997 – 2000)

Fetus as a Patient Society – Yönetim Kurulu Üyesi

Uluslararası Perinatoloji Akademisi Üyesi

Woman Super Achiever Award World Women Leadership Congress and Awards, 17 Şubat 2017,Mumbai,Hindistan (Süper başarılı kadın ödülü)

Europe Business Assembly/ Oxford 2016 En İyi Hastane Yöneticisi Ödülü

ÖZEL YAŞAMI

Mehmet Cavit Kavak (Anavatan Partisi kurucu üyesi ve Eski Devlet Bakanı) ile evliliğinden Mehmet ve Hasan Kavak adlarında iki çocuk sahibidir.