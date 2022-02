Çad'da Türk hayırseverlerin yaptırdığı ilkokul açıldı

Çad'da İlke Kadın İlim Kültür ve Dayanışma Derneği (İLKDER) tarafından yaptırılan okul, törenle hizmete açıldı.

Başkent Encemine'ye yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Lubana köyünde yapımı tamamlanan 6 derslikli ilkokulun açılış törenine, Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Kemal Kaygısız, Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Tuba Nur Sönmez, İLKDER Başkanı Özden Sönmez, Türkiye Maarif Vakfı Çad Temsilcisi İbrahim Duman, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Encemine Koordinatörü Melih Mücahit Ateş ve Çadlı yetkililer katıldı.

Büyükelçi Kaygısız, törende yaptığı konuşmada, "Çad ve Türkiye, her alanda ve her düzeyde iyi ilişkilere sahip. İlişkiler, her geçen gün daha da gelişiyor. Çadlı çocuklara ideal bir eğitim ortamı oluşturulması ve Çad'ın gelişimi için desteğimiz sürecek." diye konuştu.

Törene katılan Çadlılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın selamlarını ileten Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Sönmez de "Okul bir toplumun, bir şehrin, bir köyün kalbidir. Bu okul sadece çocukların okuması için değil köydeki kadınların ve genç kızların, amcaların gelip faaliyetler yürüteceği, meslek edineceği bir yaşam merkezi olacak. Afrika bizim için kardeşten de öte." ifadesini kullandı.

Bunun bir başlangıç olduğunu belirten Sönmez, başka destek projelerinin de müjdesini verdi.

Dernek, okulun yanına mescit ve su kuyusu da inşa ettirdi.

Tören, okul çevresine fidan dikiminin ardından sona erdi.