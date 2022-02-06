ANKARA (İHA) - Buz tutan Eymir Gölü miniklerin paten pisti oldu

ANKARA - Başkentlilerin uğrak noktalarından olan Eymir Gölü, ziyaretçilerini her mevsim farklı bir güzellikle karşılıyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında seyretmesi ile buz tutan göl, aralarında milli buz pateni sporcularının da bulunduğu miniklerin paten pistine döndü. Minikler Eymir Gölü'nde adeta kuğu gibi süzüldü.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin sınırları içerisinde yer alan Eymir Gölü, yaşanan soğuk havalar nedeni ile buzla kaplandı. Kıyı uzunluğu 11 kilometre ve yaklaşık 3 metre derinliği bulunan gölün üstünde, Feniks Spor Kulübü üyeleri hünerlerini sergiledi. Yaşları 5 ile 12 arasında değişen ve aralarında milli sporcuların da olduğu minikler, sazlıkların arasında gölün buz tutan yüzeyinde adeta kuğu gibi süzüldü.

"Donmuş olduğunu görünce sporcuları çağırıp burada da kaydık"

Türkiye'nin farklı göl ve göletlerinde de kaydıklarını belirten buz pateni antrenörü Türker Turhan, "Çocuklarla beraber Eymir Gölü'ne geldik. İlk olarak Kuğulu Park'ta kaymıştık. Daha sonrasında Bolu'da kaydık. Ankara'da havalar uzun süre soğuk gidince Eymir Gölü'nü ziyaret ettik. Donmuş olduğunu görünce sporcuları çağırıp burada da kaydık" ifadelerine yer verdi.

"Katıldığım yarışmaların çoğunda dereceye girdim"

Buz patenine bir çizgi filmden etkilenerek başladığını aktaran milli buz pateni sporcusu Tuana Çağla İğdi (11), "Buz patenine 8 yıl önce başladım. Buz patenini ilk defa bir çizgi filmde görmüştüm. Buz üstünde kaydığımda mutlu hissediyorum ve çok eğlenebiliyorum. Şu anda çoğu hareketi yapabiliyorum. Katıldığım yarışmaların çoğunda dereceye girdim. Altın, gümüş ve bronz madalyalar kazandım" diye konuştu.

Buz pateni ile kaymak özgür hissettiriyor

Buz patenine yaklaşık bir yıl önce başladıklarını belirten Ela ve Lila Ateşalp kardeşler de paten ile kaymaktan çok mutlu olduklarını dile getirdi. Doktora giderken buz pateni ile kayan bir kızla karşılaştığını ve oradan bu spora heveslendiğini de söyleyen 10 yaşındaki Ela Ateşalp, Lila'nın ise buz patenine kendisini kayarken gördüğünü ve ondan sonra başladığını kaydetti. Minik Lila ise buz üstünde kayarken özgür hissettiğini ve buz pateni ile sürekli kaymak istediğini dile getirdi.

"Hedeflerim arasında olimpiyatlara katılmak var"

Buz pateni ile bir okul gezisinde tanıştığını ve 7 buçuk yıldır buz pateni ile ilgilendiğini belirten milli buz pateni sporcusu Ege İlter (15), "Buz üstünde kayarken çok mutlu oluyorum, sinirim ve stresim gidiyor. Bu sporla beni bir okul gezisinde beden eğitimi öğretmenim tanıştırdı. Yaklaşık 7 buçuk yıldır kayıyorum. Türkiye şampiyonluğu ve Türkiye ikinciliği derecelerim var. Hedeflerim arasında, her sporcunun olduğu gibi olimpiyatlara katılmak var" değerlendirmesinde bulundu.