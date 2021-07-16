Büyükşehir'le Mersin Kurban Bayramı'na Hazır

browser hatası supports HTML5 videoBüyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi hizmetlerini sıklaştırarak Mersin'i bayrama hazır hale getirdi.

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Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi hizmetlerini sıklaştırarak Mersin'i bayrama hazır hale getirdi. Kurban Bayramı'nda da Mersinli vatandaşların rahat ve huzurlu olabilmesi için tüm birimleri ve ekipleri ile görev yapacak olan Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz ulaşım hizmetinden kurban kesim noktaları, mezarlıklar, ibadethaneler ve kurban satış noktalarının ilaçlanması ve dezenfekte edilmesine kadar birçok alanda hizmetlerini sürdürecek.

23 mobil kesim ünitesi ve 8 mezbaha vatandaşların hizmetinde

Büyükşehir, bayram öncesi yürüttüğü titiz çalışmayla modern mezbahaları ve mobil kesim ünitelerini vatandaşların kullanımı için hazırladı. Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi ekipleri, kesim yerlerinin bakım ve dezenfeksiyon çalışmalarını gerçekleştirdi. Büyükşehir, Yakaköy, Tarsus, Çamlıyayla, Erdemli, Mut, Gülnar, Silifke ve yer alan 8 mezbahaya ek olarak Mersin merkezde 7, Tarsus'ta 5, Erdemli'de 4, Silifke'de 2, Mut, Aydıncık, Bozyazı, Gülnar ve Çamlıyayla'da 1'er adet olmak üzere toplam 23 mobil kesim ünitesi ile bayramda hizmet verecek.

Kesimler 250 sertifikalı kasap tarafından yapılacak

Mobil kesim üniteleri bayramın 1. günü, mezbahalar ise Kurban Bayramı boyunca faaliyette olacak. Mobil kesim ünitelerindeki kesimler 07: 00-18: 00 saatleri arasında yapılacak. Kesimler, 250 sertifikalı kasap, 110 yardımcı personel ve her kesimhanede görevli bir veteriner hekim ile veteriner sağlık teknikerleri gözetmenliğinde yapılacak.

Mobil kesimhaneler Çamlıyayla'da Sebil, Tarsus'ta Gülek, Yenice, Turkuaz, Bağlar ve 82 Evler, Akdeniz'de 3 Ocak Mahallesi, Mezitli'de Menderes Mahallesi, Yenişehir'de Macit Özcan Spor Kompleksi Karşısı, Toroslar'da Korukent, Arslanköy, Gözne ve Ayvagediği, Erdemli'de Otopark Karşısı, Kargıpınarı, Arslanlı ve Sarıkaya, Silifke'de Kapalı Pazar Yeri ve Gökbelen, Mut'ta Sertavul, Gülnar'da Kesimhane Yanı ile Aydıncık ve Bozyazı'da merkezde yer alıyor.

Bayramda ulaşım Mersinliler için ücretsiz olacak

Ulaşım Dairesi Başkanlığı, vatandaşların Kurban Bayramı'nda ulaşımlarını huzurlu, rahat ve sorunsuz bir şekilde geçirebilmesi için seferlerini aralıksız sürdürecek. Kurban Bayramı'nın 1. gününden itibaren bayram süresi boyunca vatandaşlar toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecek.

Yakaköy Mezbahası ve mezarlıklar için de ücretsiz servis

Büyükşehir'in ücretsiz ulaşım hizmeti Yakaköy Mezbahası için de geçerli olacak. Yakaköy mezbahasında kurban kesmek isteyen vatandaşların ulaşım sıkıntısı çekmemesi için oluşturulan ücretsiz servisler, bayram boyunca Taş Bina önünden 07. 00-15. 00 saatleri arası, Yakaköy'den de 08. 00-16. 00 saatleri arasında iki saatte bir kalkacak.

Akbelen ve Güneykent Mezarlıklarını ziyaret etmek isteyen vatandaşlar da 19, 20 ve 21 Temmuz'da ücretsiz ring seferlerinden faydalanabilecek. Makine İkmal'den kalkacak olan mezarlık ring servisi Toros Devlet Hastanesi, İstasyon, Taş Bina, İstiklal Caddesi, Çankaya, Akbelen Bulvarı istikameti üzerinden Akbelen Mezarlığı'na, ardından da Güneykent Mezarlığı'na gidecek. Ring seferleri, Makine İkmal'den 08. 00-16. 00 saatleri arasında her saat başı, Güneykent Mezarlığı'ndan da 08. 00-17. 00 saatleri arasında her saat başı yapılacak.

İtfaiye ekiplerinin mesaisi devam edecek

İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Kurban Bayramı süresince oluşabilecek trafik kazaları, arama-kurtarma operasyonları ve yangın gibi afetlere karşı 7/24 görev başında olacak. Her türlü acil duruma karşı gerekli eğitim ve donanıma sahip olan itfaiye ekipleri, bayram boyunca yaşanan tüm sorunlara cevap verecek. Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler de görev başında olacak ve Kurban Bayramı boyunca rutin denetimlerini sürdürecek. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri ise ihtiyaç dahilinde kentin farklı noktalarında çalışmalarını sürdürecek.

İbadethaneler bayram için hazır

Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik ortamlarda ibadetlerini yapabilmeleri için Mersin genelindeki camii, cemevi, kilise, türbeler, resmi kurumların mescitleri gibi ibadethanelerin rutin temizlikleri bayram öncesi sıklaştırdı. Vatandaşların ibadetlerini gönül rahatlığıyla hijyenik bir şekilde gerçekleştirmesi için çalışan Büyükşehir Belediyesi, kutsal alanların temizliğini de titizlikle sürdürüyor.

Mezarlıklar, ziyaretler için tertemiz yapılıyor

Mersin merkez ve ilçelerde bulunan mezarlıklarda Kurban Bayramı hazırlıklarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların mezarlık ziyaretlerini Kurban Bayramı'na yakışır şekilde yapabilmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarını bu noktada da yoğunlaştırdı. Mersin merkez ve ilçe mezarlıklarındaki tüm temizlik işlemlerini sürdüren ekipler, daha estetik ve temiz bir görünüm için gece gündüz çalışıyor.

Temizlik ve ilaçlama ekipleri tertemiz bir Mersin için çalışıyor

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'ne bağlı ekipler de bayram öncesi yoğun mesai yapan birimler arasında yer alıyor. Bayramda oluşabilecek çevre ve görüntü kirliliklerinin önüne geçmeyi amaçlayan ekipler gerekli tüm tedbirleri alacak. Kentin farklı noktalarında eş zamanlı olarak temizliğine devam eden ekipler, aynı zamanda mobil kesim üniteleri, mezbahalar, kurbanlık satış yerleri, çöp konteynerlerinin temizlik, haşere ilaçlama ve dezenfeksiyonlarını gerçekleştirecek. Ekipler böylece çevrede oluşabilecek görüntü ve koku kirliliğinin önüne geçmiş olacak.

Park ve Bahçeler Dairesi de mesaide

Kentin peyzajı ve yeşil alanlarından sorumlu Park ve Bahçeler ekipleri de sorumlu oldukları alanlarda çim biçme, temizlik, bakım, tesviye ve budama çalışmalarını rutin bir şekilde sürdürecek.

Yayın Tarihi: 16. 7. 2021 09: 24: 21

Kaynak: Habermetre