Büyükşehir'den ÖTA'larda hijyen çalışması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Büyükşehir'den ÖTA'larda hijyen çalışması

- Büyükşehir'den ÖTA'larda hijyen çalışması Ankara Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında tüm birimleriyle teyakkuza geçti.

09.08.2020 11:38 | Son Güncelleme: 09.08.2020 11:43

- Büyükşehir'den ÖTA'larda hijyen çalışması

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında tüm birimleriyle teyakkuza geçti. Başkan Yavaş'ın Başkent'te vaka sayısındaki artış üzerine yayımladığı genelge doğrultusunda harekete geçen Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, ilçelere servis yapan Özel Toplu Taşıma Araçlarında dezenfeksiyon çalışması başlattı.

Korona virüs salgınının başladığı günden bugüne kadar kent genelinde hijyen çalışmalarına devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, salgının Başkent'te yeniden artış göstermesi üzerine teyakkuza geçti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yayımladığı genelge doğrultusunda hijyen tedbirleri artırılırken, toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon çalışmaları hızlandırıldı.

İlçelere hizmet veren ÖTA'larda da yoğun dezenfeksiyon yapılıyor

EGO'ya ait otobüsler, ANKARAY ve Metro başta olmak üzere özel halk otobüsleri, dolmuş ve taksilerde dezenfeksiyon çalışmalarını hızlandıran Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, BELPLAS İlaçlama Koordinasyon Merkezi'nde ilçelere hizmet veren özel toplu taşıma araçlarına da dezenfeksiyon işlemi uyguladı.

Halk sağlığı için BELPLAS ekiplerinin 7/24 sahada çalıştığını ve özel toplu taşıma araçlarına da hijyen desteğini sürdürdüklerini belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, şu değerlendirmelerde bulundu:

Korona virüs salgınının başladığı ilk günden bu yana Ankara'da çok yoğun önlemler aldık. Bu günden itibaren ÖTA'lar bizim BELPLAS İlaçlama Merkezi'ne gelerek araçlarını dezenfekte ettirebilecekler. 23 ilçeden 400'ün üzerinde özel toplu taşıma araçları buradan hizmet alabilecek. Halkımızın da bu süreçte bizlere yardımcı olmasını istiyoruz. Bizler de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."

Esnaftan Başkan Yavaş'a teşekkür

Çamlıca'daki BELPLAS İlaçlama Koordinasyon Merkezi'ne gelerek araçlarını dezenfekte ettiren esnafa yönelik hijyen desteği için Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür eden Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Kurtuluş Kara, şöyle konuştu:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi salgının başladığı ilk günden bu yana araçlarımızda düzenli olarak dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirirken, EGO Genel Müdürlüğü de kullanmamız için bizlere maske temini sağlamaktadır. İlk günden bu yana bizlerden desteklerini esirgemeyen Başkanımız Mansur Yavaş'a çok teşekkür ediyorum."

Hijyen önlemleri nedeniyle vatandaşların güven içinde araçlarına bindiğine dikkat çeken Bülent Özkahraman, "Salgının başladığı günden bu yana araçlarımız Büyükşehir tarafından düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Bu sayede vatandaşlarımız güvenle ve gönül rahatlığı ile araçlarımıza biniyor. Emeklerinden dolayı Başkanımız Mansur Yavaş'a teşekkür ediyorum" derken, Erdal Çınar da, "Araçlarımız düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Bizlere her konuda destek olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve ekibine teşekkür ederiz" sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

Büyükşehir'den ÖTA'larda hijyen çalışması

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cansız bedeniyle karşılaştı Güncel
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cansız bedeniyle karşılaştı
Muharrem İnce'den bomba iddia: Saray'a giden CHP'li ben değilim, bir genel başkan yardımcısı Politika
Muharrem İnce'den bomba iddia: Saray'a giden CHP'li ben değilim, bir genel başkan yardımcısı
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı 3. Sayfa
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
Bulgaristan'daki orman yangınının 3. günüde alevler Türkiye'ye doğru ilerliyor Güncel
Bulgaristan'daki orman yangınının 3. günüde alevler Türkiye'ye doğru ilerliyor
Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor Spor
Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor
Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi Magazin
Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi
Dilenci, 'Oscarlık' bayılma performansı ile vatandaşları dolandırmaya kalktı
Dilenci, "Oscarlık" bayılma performansı ile vatandaşları dolandırmaya kalktı
Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti
Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti
Apple'ın açığını bulan Türk gence ödül vermek yerine teşekkür ettiler
Apple'ın açığını bulan Türk gence ödül vermek yerine teşekkür ettiler
'Dayı' filminin setinde ikinci kez taciz olayı yaşandı
"Dayı" filminin setinde ikinci kez taciz olayı yaşandı
Yeni Zelanda'da 100 gündür toplum içinde Kovid-19 vakası kaydedilmedi
Yeni Zelanda'da 100 gündür toplum içinde Kovid-19 vakası kaydedilmedi
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, koronavirüse yakalandı
Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, koronavirüse yakalandı
Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı
Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada
İstanbul'un önemli su kaynaklarından biri olan gölün su seviyesi yüzde 30'a kadar düştü
İstanbul'un önemli su kaynaklarından biri olan gölün su seviyesi yüzde 30'a kadar düştü
İskenderun'da cenazeler karıştı: Türk vatandaşın naaşı Suriyeli aile tarafından teslim alınınca gerginlik yaşandı
İskenderun'da cenazeler karıştı: Türk vatandaşın naaşı Suriyeli aile tarafından teslim alınınca gerginlik yaşandı
Son Dakika: İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs yoldan çıktı: 5 ölü, 10'u ağır 25 yaralı
Son Dakika: İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs yoldan çıktı: 5 ölü, 10'u ağır 25 yaralı
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş
TIR sürücüsünü boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü
TIR sürücüsünü boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Bruma'yla görüşmeye başladı
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Bruma'yla görüşmeye başladı
Son Dakika: İstanbul Valiliği: Otobüs kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk, 7'si yetişkin 10 vatandaşımızın durumu ağır
Son Dakika: İstanbul Valiliği: Otobüs kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk, 7'si yetişkin 10 vatandaşımızın durumu ağır
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
'Dur' ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan polis memuru şehit oldu
"Dur" ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan polis memuru şehit oldu
Şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonları sonucu tanınmaz hale geldi
Şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonları sonucu tanınmaz hale geldi
Talihsiz aile tatillerinin ilk saatinde soyuldu
Talihsiz aile tatillerinin ilk saatinde soyuldu
Bay Yanlış'taki öpüşme sahnesinin rüya olması izleyicileri kızdırdı
Bay Yanlış'taki öpüşme sahnesinin rüya olması izleyicileri kızdırdı
Beyrut'taki patlamanın yarattığı şok dalgasının etkisi dronla görüntülendi
Beyrut'taki patlamanın yarattığı şok dalgasının etkisi dronla görüntülendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Hadise Müjde Ar Serdar Ortaç Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Erol Bulut Okan Buruk Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Çocuk Lübnan Beyrut Antalya
Şu an buradasınız: Büyükşehir'den ÖTA'larda hijyen çalışması - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.8.2020 11:43:12. #1.14#
title