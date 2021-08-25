Büyükşehir, Canları 15. kez Sevgide Buluşturacak

Genel Sekreter Gündoğdu, tüm vatandaşları 27 Ağustos Cuma akşamı Seka Park Uçurtma Tepesi önündeki Sevgide Buluşalım Etkinliğinde bir ve beraber olmaya davet etti.

Pandemi nedeniyle Sevgide Buluşalım etkinliği bu yıl açık havada düzenlenecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, her yıl Muharrem ayı içinde düzenlediği Sevgide Buluşalım etkinliğinin bu yıl 15.'sini gerçekleştirecek. Etkinlik Pandemi kuralları çerçevesinde açık havada düzenlenecek. Seka Park Uçurtma Tepesi önündeki Sevgide Buluşalım Etkinliği, 27 Ağustos Cuma günü 20.30'da yapılacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu Sevgide Buluşalım etkinliğinin tanıtımı için bir basın toplantısı düzenledi. Kentin kültür ve inanç hayatına yıllardır önemli katkı sunan Sevgide Buluşalım etkinliğine tüm Kocaeli halkını davet eden Genel Sekreter Gündoğdu, "Gelin sevgi ve kardeşlik mesajları dolu türkülere eşlik edelim, Kocaeli'den tüm dünyaya barış ve kardeşlik mesajları vererek, birlikte hoşgörü içinde yaşamanın mümkün olduğunu gösterelim" dedi.

BASIN TOPLANTISI İLE TANITILDI

Sevgide Buluşalım etkinliğinin tanıtımı için Maide Kafe'de bir basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısına Genel Sekreter Balamir Gündoğdu'nun yanı sıra, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık ile Alevi Dernek ve Vakıflarının Başkanları katıldı.

BİRBİRİNİZİ SEVMEDİKÇE…

Genel Sekreter Balamir Gündoğdu sözlerine, Hz. Muhammed'in(S.A.V) "İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de, gerçek anlamda iman etmiş olmazsınız'' hadisiyle başladı. Hadisin en güzel örneklerinden birinin Kocaeli'de yaşandığına dikkat çeken Genel Sekreter, "Türkiye'nin her köşesinden Kocaeli'ye gelenler, burada huzur ve mutluluk içinde yaşamaktadır.

Kocaeli bu özelliğiyle sadece sanayinin değil; sevginin, hoşgörünün, birlik ve beraberliğin de başkentidir" dedi.

KERBELA ORTAK ACIMIZDIR

Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, basın toplantısında Kerbela'da yaşanan acıya da dikkat çekti. "Kerbelâ, İslam ümmeti olarak hepimizin ortak acısıdır" diyen Genel Sekreter, "Ne hazindir ki; bugün de dünya üzerinde nice Kerbelâlar yaşanmakta, yezidler kol gezmektedir. Birlik ve beraberliğimizin, kardeşlik ve sevgimizin daha çok farkına varmalı, bizi biz yapan bu değerlerimize daha çok sahip çıkmalıyız" diye konuştu.

PROGRAMI TANITTI

Genel Sekreter Balamir Gündoğdu basın toplantısında bu yıl 15. kez gerçekleştirilecek olan Sevgide Buluşalım etkinliğinin program akışı ile ilgili bilgi aktardı.

SABAHAT AKKİRAZ, AŞIKAN ALBÜMÜNDEN DEYİŞLER SESLENDİRECEK

Bu yıl pandemi koşulları nedeniyle, Seka Park Uçurtma Tepesi önündeki alanda 15. gerçekleştirilecek olan Sevgide Buluşalım Etkinliği, açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacak. Protokol ve dernek üyelerinin konuşmalarının ardından ise Türk Halk Müziğinin güçlü sesi Sabahat Akkiraz canlarla buluşacak. Sevilen sanatçı, hümanist düşünce felsefesiyle tüm dünyayı etkileyen ve bu yıl vefatının 750. Yıldönümü dolasıyla Hacı Bektaş-ı Veli adına hazırladığı Aşıkan albümü ile sevenlerinin karşısında olacak.

CEM TV CANLI YAYINLAYACAK

Etkinlik, Cem TV'den canlı olarak yayınlanacak. Sevgide Buluşalım etkinliğinin gerçekleştirileceği 27 Ağustos Cuma günü, Cuma namazının ardından 14.00'de, Gebze Mustafa Paşa Camii Yanı Meydanı'nda, vatandaşlara aşure ikramında bulunulacak.

TÜM KOCAELİ HALKINI DAVET ETTİ

Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, her yıl olduğu gibi bu yıl da Sevgide Buluşalım etkinliğinin kapılarının herkese açık olduğunu hatırlattı. Genel Sekreter Gündoğdu, "Temizlik, Maske ve Mesafeden oluşan pandemi kuralları çerçevesinde bu yıl etkinliğimizi açık havada düzenleme kararı aldık. Sekapark Uçurtma Tepesi önündeki etkinliğimizi 27 Ağustos Cuma akşamı gerçekleştireceğiz. Tüm Kocaelili kardeşlerimizi etkinliğimize davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

BARIŞ VE KARDEŞLİK MESAJLARI VERELİM

Sevgide Buluşalım Etkinliğinin birlik-beraberlik yolundaki önemine bir kez daha dikkat çeken Genel Sekreter Balamir Gündoğdu "Gelin sevgi ve kardeşlik

mesajları dolu türkülere eşlik edelim. Kocaeli'den tüm dünyaya barış ve kardeşlik içinde, hoşgörüyle bir arada yaşamanın mümkün olduğunu hep birlikte gösterelim" dedi.

GENEL SEKRETERDEN VAKIF VE DERNEKLERE TEŞEKKÜR

Genel Sekreter Gündoğdu, basın toplantısında kentin kültür ve inanç hayatına önemli katkı sunan Sevgide Buluşalım Etkinliğinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne destek veren dernek ve vakıflara teşekkür etti. "Sevgide Buluşalım" etkinliği, Cem VakfıHacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı ve Alevi Vakıflarının katkılarıyla gerçekleştirilecek. Etkinliğe Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Derince, Körfez, İzmit Tavşantepeve Gültepe Şubelerinin yanı sıra, Derince İmam Hüseyin Cem Evi, Mecidiye Köyü Muhtarlığı, Bayraktar Köyü Muhtarlığı, Balören Köyü Muhtarlığı, Abdal Musa Cem ve Kültür Evi, Hacı Bektaş Veli Kültür ve Dayanışma Derneği, Cem Vakfı Gebze Cem ve Kültür Evi, Anadolu Kültür ve Görgü Derneği Darıca Cem Evi ve Yunus Emre Kültür Merkezi ile Gültepe Cem Evi destek verecek.

BÜYÜKŞEHİR HER ZAMAN CANLARLA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yıllardır gerçekleştirdiği Sevgide Buluşalım Etkinliği ile kentin kültür ve inanç hayatına önemli destek veriyor. Destek sadece bununla da sınırlı kalmıyor. Büyükşehir Belediyesi 17 yıldır Nevşehir'deki Hacı Bektaş'ı Veli Türbesini ziyaret etmek isteyen vatandaşların ulaşım ve konaklama ihtiyacını karşılıyor. Bunlara ilaveten Tunceli Munzur Festivali, Yunanistan-Arnavutluk Horosan Erenleri ziyaretleri ve Çanakkale Şehitlik gezileri için de ulaşım desteği veriliyor.Halen Kocaeli'ndeki Cem Vakfı'na bağlı Cemevleriyle, Mecidiyeköy, Balören ve Bayraktar köylerindeki etkinliklere de destek veriliyor.

SEVGİDE BULUŞALIM ETKİNLİĞİ DÜNYA ÖRNEKTİR

Basın toplantısında Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı İzmit Şubesi Taşvantepe Cem Evi Başkanı Ali Ekber İncesu da bir konuşma yaptı. Kocaeli Cem Evleri Dönem sözcülüğünü de yürüten İncesu, 'Gelin canlar bir olalım' çağrısıyla herkesi birlik ve beraberliğe davet ettiklerini söyledi. 'Sevgide buluşalım etkinliği ile kardeşliğimizi tüm Dünyaya duyuracağız" diyen İncesu, 'Bu birlikteliği yıllardır tüm Dünyaya örnek olarak gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyemize, Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a, Cem Vakfı Platformları adına çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler