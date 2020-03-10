Büyükşehir Belediyesi'nden hijyen seferberliği
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Dünya Sağlık Örgütü, Güncel

Büyükşehir Belediyesi'nden hijyen seferberliği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bütün binalarında personelin ve vatandaşın sağlık problemleriyle karşı karşıya kalmasının önüne geçmek amacıyla temizlik seferberliği başladı.

10.03.2020 13:31 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:32
Büyükşehir Belediyesi'nden hijyen seferberliği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bütün binalarında personelin ve vatandaşın sağlık problemleriyle karşı karşıya kalmasının önüne geçmek amacıyla temizlik seferberliği başladı.


Dünya gündeminde geniş yankı uyandıran Korona salgınında şehrin sağlık güvenliğini korumak için rutin olarak organize edilen dezenfekte ve temizlik çalışmaları tedbir amaçlı sıklaştırıldı.


Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bütün kurum ve kuruluşlarda, küresel anlamda önemli bir sıkıntı haline dönüşen Korona virüsüne ilişkin hem halkı bilinçlendirme hem de ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına yoğunluk kazandırıldı. 12 ekibin yer aldığı temizlik kapsamında insan sağlığını zarar vermeyen Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) onaylı ürünlerin kullanılmasına önem verildi. Ayrıca ekipler tarafından dezenfekte çalışmaları hızlandırılırken Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında her kata el dezenfektanları yerleştirildi.


Meclis gündeminde de dezenfekte çalışmaları konuşuldu


Büyükşehir Meclis Toplantısı'na yoğunluk kazandırılan dezenfekte çalışmaları hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, "il genelinde düzenli olarak salgın öncesi de dezenfekte çalışmaları yapılmaktaydı. Korona virüsünün Dünya'da baş göstermesinden sonra hem toplu taşıma araçlarında hem de vatandaşlarımızın toplu olarak kullandığı alanların tamamında dezenfektasyon çalışmaları yoğun bir şekilde yapılmaktadır. Büyükşehir Belediyesi olarak bu konu üzerinde hassas olduğumuzu belirtmek istiyorum" dedi.


Büyükşehir, korona virüsü için önlemleri konuştu


Büyükşehir Belediyesi ilgili daire başkanlıkları ortak masa oluşturarak Korona virüsü hakkında istişare toplantısı düzenlendi. Korona hakkındaki belirsizlikler detaylandırılarak soru işaretleri ortadan kaldırıldı, Türkiye'de henüz teşhisi konulmayan bu hastalığın Dünya Sağlık Örgütü'yle hareket eden bir ülke olarak hastalığın varlığının saklanmasının imkansız olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca korona virüsünün dünyadaki yayılma sürecine değinilerek hangi ülkelerde ne oranda olduğu konuşuldu. Erken teşhis ve salgının önüne geçilmesi konusunda bilgilendirme yapıldı.


Rutin dezenfekte çalışmaları yoğunlaştırıldı


Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Abdullah Aksoy, belediye birimlerinin açıldığı ilk günden itibaren sürekli dezenfekte edildiğini vurgulayarak, "Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı birçok birimimiz, sosyal tesisimiz, eğitim kurumlarımız ve kreşlerimiz mevcut. Kurumların açıldığı günden bu yana ekiplerimiz tarafından dezenfekte çalışmasını rutin olarak gerçekleştiriyor. Dünya'da ortaya çıkan korona virüsüyle birlikte ülkemizde herhangi bir vaka bulunmasa da bu işi daha da sıkı tutmaya başladık. Kendi birimlerimiz olan GASMEK binalarında, sosyal tesislerde, gençlik merkezlerinde, kreşlerde, çocukların oyun alanlarında dezenfektan çalışmasını sık yapmaya başladık. Tedbiri elden bırakmamaya çalışıyoruz. Valimizin sosyal medyada kullandığı 'Vaka Yok Tedbir var' sloganından hareketle biz de bu konuda tedbiri elden bırakmamaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın çok daha fazla kullandığı eğitim kurumları, sosyal tesis ve taziye evlerinde çalışmaları sıklaştırdık. Şu anda 12 ekip, rutin dezenfektan çalışmasını yoğunlaştırdı. Dezenfektan hizmeti aslında bir hijyen çalışmasıdır. Saf dezenfektan ile suyun karışımıyla yapılan bir ilaçla ekiplerimiz çalışıyor. Biz sadece resmi kurumların değil, bütün vatandaşlarımızın bilincinin arttırılmasını istiyoruz. Elleri yıkamayı bir alışkanlık haline getirmemiz gerek. Biz aileler olarak da temizliğe dikkat etmek gerekiyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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