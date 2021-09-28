GAZİANTEP (İHA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den GGC yönetimine tebrik

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: "Ustalık dönemi çok daha başarılı geçecek"

GAZİANTEP - Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ay ve yönetim kurulu üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Şahin, "Ustalık çok önemli. Ben artık bu dönemi ciddi bir ustalık dönemi olarak görüyorum. Yeni yönetim kurulunu tebrik ediyorum. Bu ustalık döneminde birlikte çok başarılı işler yapacağız" dedi.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nin geçtiğimiz günlerde gerçekleşen kongresinde yeniden başkan seçilen İbrahim Ay, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret etti. Başkan Fatma Şahin, gazetecileri kabulünde basın ve kentin üst yönetimini "İkiz kardeş"e benzetti.

Ziyarette açıklamalarda bulunan Fatma Şahin, "20 yıl önce ben alana girdiğimde buradakilerin hepsi vardı. Hep birlikte olgunlaşıyoruz, bilgeleşiyoruz, hep birlikte yaşlanıyoruz. Ama bu işte, bu makamlarda bakış açısı çok önemli. Ustalık çok önemli. Ben artık bu dönemi ciddi bir ustalık dönemi olarak görüyorum. Sizi tebrik ediyorum. Ben hep bize ikiz kardeş diyorum. Fedakarlık isteyen bir mesleğiniz var. Zaman ve mekan tanımayan, gece yarılarına kadar çalışılması gereken bir meslek. Biz çalıştığımız sürece sizlerle beraber çalışmamız gereken bir alan" dedi.

"Sizler halkla aramızda büyük bir köprüsünüz"

Başkan Şahin, basının yöneticilerle halk arasında büyük bir köprü olduğuna da dikkat çekerek, "Bu coğrafya zor bir coğrafya, risk çok yüksek. Bu nedenle bu coğrafyada güçlü olmamız lazım. Güçlü olmak da tek bir birimin gücü ile olmuyor. Topyekun bir güç topyekun bir seferberlik gerekiyor. Hem çalışanların hakkını hukukunu korumak hem onların iyi yetişmesini sağlamak gerekiyor. Çünkü sizin alan o kadar hızlı değişiyor ki bu alanda dijitalleşme, yeni iletişim mezunlarının iş bulması, onların kendi alanında yetişmelerini sağlamak çok önemli. Yapılacak çok iş var. Bir de doğru haber almanın önemi var. Doğru ve hızlı bilgiyi ancak sizin aracılığınızla alıyoruz. O yüzden siz büyük bir köprüsünüz. Bizim yaptığımızı halka anlatmak, halkın beklentilerini bize söylemek, yapılan işi iki taraflı bir şekilde geçişlerini sağlamak gerekiyor. Biz o yüzden sizden memnunuz" ifadelerini kullandı.

"Birlikte yapacağımız çok işler var"

Gaziantep'in ortak menfaatleri için birlikte hareket etmenin önemine vurgu yapan Başkan Şahin, "Bu şehir sigorta, bu şehir önemli bir şehir. 2 milyonluk şehirde 500 bin mülteci var. Biz şuanda ihracatta İzmir ile yarışıyoruz. Bu şehrin pastasını büyütmemiz lazım, ekonomik kalkınmasını devam ettirmemiz lazım. İstihdam, ihracat üretmeliyiz. Sonuçta bu şehre sağlık, mutluluk ve güven oluşturmak zorundayız. Aynı gemideyiz. Bu ustalık döneminde birlikte çok iş yapacağız, biz sizleri seviyoruz. Bize de ne düşüyorsa bundan önce yaptığımız gibi bundan sonra da yapacağız" şeklinde açıklamada bulundu.

"Bölgenin en önemli STK'larından birisi"

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay da ziyaret sırasında yaptığı konuşmada genel kurulda 173 üyenin oyunu alarak göreve geldiklerini belirterek, "Görev dağılımımızın ardından çalışmalara başladık. Ciddi anlamda projelerimiz var. Bu dönem ustalık dönemimiz olacak, güçlü bir yönetim kurulumuz var. Ajanslarımızdan, radyolarımızdan, gazetelerimizden temsilci arkadaşlarımız var. Zaten GGC Gaziantep basınının amiral gemisi. 1969 yılında kurulmuş, Güneydoğu'nun en önemli sivil toplum kuruluşlarından birisi. Ayrıca en çok üyesi bulunan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın en çok basın kartı bulunan bir kuruluşuz" ifadelerine yer verdi.

"Toplu konutta ikinci etabı başlatacağız"

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nin yeni dönemle ilgili projeleri hakkında bilgi veren Başkan Ay, "Geçmiş dönemde de bizlere büyük desteğiniz olmuştu. Sayın Bakanımız Abdülhamit Beyin, değerli milletvekillerimizin, ilçe belediye başkanlarımızın ve sizlerin önemli katkıları olmuştu. Tüm meslektaşlarımızı ev sahibi yapmıştık. Yine, yeni dönemde sizlerin desteği ile toplu konutta ikinci etabımızı gerçekleştireceğiz" dedi.

"Yeni dönemde eğitime daha çok önem vereceğiz"

GGC Başkanı Ay, "Yeni dönemde eğitime daha çok önem vereceğiz. Seminerler, eğitimler vereceğiz. Sektörün gelişimi için raporlar ve projeler hazırlayacağız. Genç arkadaşlarımızı sektöre kazandırmak için çaba göstereceğiz. Gazete, TV, radyo ve internet siteleri için ayrı ayrı komisyonlar kuracağız. Ayrıca etik kurulu oluşturacağız. Etik kurulu, medyada yer alan haberler i Basın Meslek İlkeleri açısından değerlendirecek. Diğer şehirlerden duayen gazeteci meslektaşlarımızı getireceğiz. Yine geçmişte yaptığımız gibi basın ödülleri gecesi ve balomuzu yapmayı sürdüreceğiz. Ödül gecesi dolayısıyla şehrimize gelen tanınmış medya mensupları, görev yaptıkları gazete ve TV'lerde Gaziantep izlenimlerini yayınlayarak şehrimizin tanıtımına önemli katkı sağlıyor" şeklinde konuştu.

"Gaziantep için güç birliği yapacağız"

Gaziantep için güç birliği yapacaklarını da aktaran Ay, "Tabi burada Gaziantep'in faydasına olabilecek konularda ortak akılla hareket edebilmek çok önemli. Valiliğimiz, belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ile nasıl değer katabiliriz, Gaziantep için nasıl fayda sağlayabiliriz diyerek ortak payda da buluşacağız. Hepimizin amacı Gaziantep'e değer katmaktır. Bu nedenle hep birlikte daha güçlü bir Türkiye ve Gaziantep için mücadele vereceğiz" diye konuştu.