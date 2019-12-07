: Büyükelçiler, tarihi Sur ilçesinde cami, kilise ve surları gezdi

07.12.2019 18:19 | Son Güncelleme: 07.12.2019 18:21

Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilciliği ile Valiliğin ortaklaşa organizasyonuyla kente gelen, 9 ülkenin Ankara büyükelçiliklerinden görevliler ve ailelerinin yer aldığı heyet, Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde cami, kilise ve surları gezdi.

Heyette yer alan Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha, Romanya Büyükelçisi Gabriel Catalin Sopanda, KKTC Büyükelçisi Kemal Köprülü, İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand, Irak Büyükelçisi Hasan al-Janabi, İngiltere Büyükelçisi Dominick John Chilcott, Hindistan Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya ve Kırgızistan Büyükelçisi Kubanychbek Omuraliev ile Polonya Büyükelçiliği Müsteşarı Robert Przemyslaw Trzeciak, Dışişleri Bakanlığı İl Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Yağlı ile tarihi Sur ilçesindeki Ulu Cami ve Dört Ayaklı Minare'yi gezdi. Heyet, ayrıca PKK'lı teröristlerin tahrip ettiği ve restorasyonu süren Keldani Katolik ve Surp Giragos Kiliselerini ziyaret etti.

Heyet Kervansaray'ı da gezdikten sonra UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren Hevsel Bahçeleri'ni Keçi Burcu'na çıkarak izledi.

Romanya Büyükelçisi Gabriel Catalin Sopanda bölgede daha önce Gaziantep ve Şanlıurfa'ya gittiğini, Diyarbakır'a ise ilk defa geldiğini belirterek, geziden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yöresel yemekleri çok beğendiğini vurgulayan Sopanda, "Bu tarihsel bölgeleri, tarihi kilise ve camileri gezmekten memnun kaldım. Buradaki misafirperverliği sevdim. Yeniden Diyarbakır'a gelmeyi düşünüyorum." dedi.

"Çok güzel yerleri gezdik"

Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha da Diyarbakır'ı çok sevdiklerini anlatarak, herkesin bölgeyi gezip görmesi gerektiğini aktardı.

Tarihi mekanların çok etkileyici ve yemeklerin çok güzel olduğunu anlatan Sybiha, şöyle konuştu:

"Ulu Cami'yi ziyaret ettik. Çok güzel yerleri gezdik. Sabah özellikle mükemmel bir kahvaltı yaptık. Ümit ediyorum ki Ukrayna turistleri bundan sonra buraya geleceklerdir. Ailemle birlikte geldim ve kesinlikle hepimiz çok beğendik. Burayı turistlerin gelip görmesini tavsiye ediyorum. Tarihi seven herkesin gelmesi gerekiyor."

Kaynak: AA

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