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Büyük ödül Balıkesir'de

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tokmak - Haberler | Yerel

Büyük ödül Balıkesir'de Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği "restorasyon ve kentsel tasarım çalışmaları" ile Metin Sözen Büyük Ödülü'ne layık görüldü.

BALIKESİR (İHA) - Büyük ödül Balıkesir'de

BALIKESİR - Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği "restorasyon ve kentsel tasarım çalışmaları" ile Metin Sözen Büyük Ödülü'ne layık görüldü. Ödülü, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz adına alan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Mustafa Küçükkaptan "Başkanımızın belediyeciliği ve bakışıyla şehirde bugüne kadar, tarihinde görülmemiş bir restorasyon, koruma, kollama ve ayağa kaldırma çalışması sürdürüyoruz." dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi yapılara gösterdiği hassasiyet ile şehrin tarihi ve kültürel kimliğini ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalar ödül getirdi. Tarihi Kentler Birliği tarafından 20'ncisi düzenlenen ve ülkemizde koruma çalışmalarının sahaya yansıdığı en önemli platform olan 'Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, büyük ödülün sahibi oldu. 33 belediyenin, 61 projeyle başvuru yaptığı yarışmada 'Balıkesir Kent Merkezi ve Çevresinde Sürdürülen Bütüncül Koruma Programı' Metin Sözen Büyük Ödülü'ne layık görüldü.

"Dersine girmedik ama sınavını geçtik"

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Mustafa Küçükkaptan, YAPEX Restorasyon ve Kültür Mirasını Koruma Fuarı kapsamında İstanbul Yenikapı'da bulunan Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törenle ödülü aldı. Duayen Mimar Prof. Dr. Metin Sözen'in derslerine giremediklerini ama büyük ödülü alarak sınavını geçtiklerini söyleyen Dr. Mustafa Küçükkaptan "Bu bir özendirme ödülü. Özendirmek aynı zamanda sorumluluk da demek. Metin Sözen Büyük Ödülü bizim için çok şey ifade ediyor. Bu ödül sıradan bir ödül değil, bir bütünsellik ödülü." açıklamasında bulundu.

Şehrin tarihinde bugüne kadar görülmemiş çalışma

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın önderliğinde şehirde bugüne kadar tarihinde görülmemiş bir restorasyon, koruma, kollama ve ayağa kaldırma çalışması sürdürdüklerini belirten Genel Sekreter Dr. Mustafa Küçükkaptan "Tarih gölgesinde kalan Balıkesir'i yeniden Kuvayı Milliye aşkıyla tarihinden ders alan bir şehir haline getirmeye çalışıyoruz. Olacak, çok güçlü bir kadromuz var. Yücel Yılmaz belediyeciliği, Yücel Yılmaz yönetimi, Yücel Yılmaz bakışı şehre bunu getiriyor." dedi.

Bütüncül koruma yaklaşımı ödül getirdi

Farklı ölçeklerde kent merkezi ve çevre bölgelere yayılmış noktasal projelere dayalı bütüncül koruma yaklaşımı ve çalışmalarıyla ödüle değer bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin; geniş çeşitlilik gösteren ve uzun erimli bir koruma programını tamamlar nitelikte olan restorasyon ve kentsel tasarım çalışmaları, sosyal alt yapıyı güçlendiren işlevlendirme önerileri ve korumanın kentsel bir gelişim stratejisi olarak ele alındığı süreç yönetimi, projenin öne çıkan nitelikleri arasında yer aldı.

Ödül getiren projeler

Büyükşehir Belediyesi'ne ödül getiren proje ve çalışmalar arasında; Zağnos Paşa Camisi Meydan Düzenleme Çalışmaları 1. Etap, Zağnos Paşa Meydanı çevresi ve sokak cephe sağlıklaştırma projeleri, meydanda bulunan tarihi taş binanın restorasyonu, Karesi ilçesi Karesi Mahallesi'nde bulunan tescilli yapının restorasyon, restitüsyon ve röleve çalışmaları, Karesi İlçesi Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan tescilli binanın restorasyonu, Edremit ilçesinde bulunan tescilli Güre Ortaokul binasının restorasyonu, Marmara ilçesinde bulunan tescilli eski hükümet konağı restorasyonu, Karesi ilçesinde bulunan Kazım Özalp ve Ulus Sokak 2. Kısım sokak sağlıklaştırma projeleri ve alanda bulunan tescilli yapıların röleve, restitüsyon ile restorasyon projeleri, Karesi ve Altıeylül ilçelerinde bulunan tarihi çeşmelerin röleve, restitüsyon ve restorasyon çalışmaları, Altıeylül ilçesinde bulunan tarihi şadırvanın restorasyonu, Karesi ilçesinde bulunan Saat Kulesi'nin restorasyon ve bahçe düzenlemesi, Karesi ilçesinde bulunan tescilli Ekinel Evi'nin restorasyonu, Edremit ilçesinde bulunan Gazi İlyas Caddesi Sokak Sağlıklaştırması kapsamında tescilli binaların restorasyon çalışmaları, Altıeylül ilçesi Gümüşçeşme Mahallesi'nde TCDD'nin eskiden depo olarak kullandığı binalardan 2 tescilli binanın röleve, restitüsyon ve restorasyon çalışmaları ile alanda bulunan tescilsiz binanın onarım projesi yer alıyor.

Büyük ödül Balıkesir'de

Büyük ödül Balıkesir'de

Büyük ödül Balıkesir'de

Büyük ödül Balıkesir'de
İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tokmak - Son Dakika Haberleri
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