Büyük Manavgat yangınında küle dönen evi için türkü yaktı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesi Oymapınar Mahallesi'nde yaşayan Yüksel Atik (65), 28 Temmuz'da başlayan büyük yangında kaybettiği evi için türkü yaktı. Yüksel Atik, yangın sonrası geçici olarak hemen yan taraftaki binaya taşındığını belirterek, "Bir gün akşam yemeğini yedikten sonra balkondan evimin olduğu araziyi görünce hüzünlendim, duygulandım. Bütün emeğim yok olmuş, kuru kazılmış bir arazi vardı gözümün önünde. Çok duygulandım. Evim için bir şiir yazıp, türkü yaktım" dedi.

Manavgat'ta geçen 28 Temmuz'da 4 ayrı yerde çıkan orman yangını, 75 bin hektar ormanlık alan ve tarım arazisi zarar verdikten sonra 10'uncu günde söndürüldü. Yangın söndürme çalışmalarına Türkiye'nin birçok yerinden gelen 8 uçak, 19 helikopter, 450 arazöz, 450 iş makinesi, 200 itfaiye aracı ve 7 bin personel katıldı. Yangında 2'si orman görevlisi olmak üzere 8 kişi hayatını kaybederken, 2 binin üzerinde ev ve iş yeri de yanarak kullanılamaz hale geldi.

YÜKSEL ATİK'İN EVİ İÇİN YAKTIĞI TÜRKÜ

Duman çöktü İshak Seydi'nin başına

Cehennem ateşiydi çıktı karşıma

Söndürmeye yetmez yazık gözyaşıma

Dışım gülse içim yanar kardaşım

Konaklar yaptırdım duman tütecek

Afetlere geldi baykuş ötecek

Yaş altmış beş, ömrüm bitecek

Dışım gülse içim yanar kardaşım

Seninle bir ömür yaşadım

İyi kötü sırlarımı taşıdın

Yeşiller içinde sarayım benim

Dışım gülse içim yanar kardaşım