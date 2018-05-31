Buse Varol'un Görüntüleri Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

Alişan-Buse Varol çifti, evlerinde yakın dostları Çağla Şıkel, Hakan Akkaya ve Burçin Göksu'yu konuk etti. Göksu'nun "Beni iteklemeyecektin şeytan gelin. Bedelini ağır ödersin" notu ile paylaştığı video sosyal medyayı ikiye böldü. Alişan gelen yorumlara tepki gösterdi.

GÖKSU, BUSE VAROL'U İTEKLEYEREK YERE DÜŞÜRDÜ

Gecenin ilerleyen saatlerinde Varol ile Göksu ayakları bağlı bir şekilde yarış yaptı. Alişan'ın kaydettiği görüntülerde Burçin Göksu, Buse Varol'u itekleyerek yere düşürdü.

"BENİ İTEKLEMEYECEKTİN ŞEYTAN GELİN" PAYLAŞIMI

Göksu'nun "Beni iteklemeyecektin şeytan gelin. Bedelini ağır ödersin" notu ile paylaştığı video sosyal medyayı ikiye böldü.

BAZI KULLANICILAR EĞLENCELİ, BAZILARI HAREKETİ SERT BULDU

Bazı kullanıcılar görüntüleri eğlenceli bulurken, bazıları ise Buse Varol'a yapılan hareketin sert olduğunu söyleyerek tepki gösterdi.

İşte o yorumlardan bazıları:

-Gerçekten izlerken sinir oldum. Ne olursa olsun bir bayana hele de ayakları bağlıyken bu şekilde hareket hiç yakışmadı ve sanki çok komikmiş gibi en çok da sen gülüyorsun. Alışan eminim çok sinirlendi ama efendiliğini bozmak istemedi...

Bu nasıl bir şaka?

Çok güldüm sayenizde, harikasınız!

Şaka bile olsa hiç hoş değil...

Komik bir hareket değil. Oldum olası el şakalarından hiç hoşlanmam.

Süperdiniz ya yok böyle doğallık. Ben çok güldüm.

YORUM YAPANLARA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Bir magazin sayfasının eşi hakkında yaptığı haberi gören şarkıcı Alişan, şu sözlerle yorumculara ateş püskürdü: En yakın arkadaşlarımızla, dostlarımızla eğlenirken yahut şakalaşırken, üstelik ben yanındayken kocası olarak. Neyi paylaşıp neyi paylaşmayacağımı, uygun olup olmadığını size mi soracağım değerli yorumcular? Ne kadar ahlak bekçisi varmış ülkede? O kadar gördüğünüz ahlaksızlık varken ses çıkarmayıp, Alişan olunca konu direk saldırmaya geçen, size ne? Acaba size ne? Herkes kendi ailesiyle ya da kendi işiyle gücüyle uğraşsa! Artık insanları yargılamaktan, sorgulamaktan vazgeçseniz de hayatınıza, işinize odaklansanız?