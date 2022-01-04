Buse Varol sarışın oldu, takipçileri yeni imajını hiç beğenmedi

2021 yılında Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın koronavirüs nedeniyle vefat etmesi aileyi derinden sarstı. Son olarak 2017 yılında Payitaht Abdülhamid dizisinde rol alan Varol, setlere dönmeden önce imaj değiştirdi.

SAÇLARINI SARIYA BOYATTI

Yeni anlaşmalara imza atan Buse Varol, uzun zamandır koyu renkte kullandığı saçlarını sarıya boyattı. Varol, yeni imajını da 1,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı. Genç oyuncunun saçları Amine Gülşe ve Demet Akalın tarafından beğenilirken birçok sosyal medya kullanıcısı da yakıştıramadı.

YENİ İMAJI BEĞENİLMEDİ

Birçok sosyal medya kullanıcısı Buse Varol'un yeni saçları için "Eski saç rengin daha güzeldi", "Bu renk seni solgun göstermiş" ve "Peruk gibi olmuş" yorumunu yaptı.

İşte Buse Varol'un yeni imajı için yapılan bazı yorumlar...

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