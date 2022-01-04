Buse Varol sarışın oldu, takipçileri yeni imajını hiç beğenmedi
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
Yıllar sonra ekrana dönmeye hazırlanan Alişan'ın eşi Buse Varol, imaj yeniledi. Uzun süredir saçlarını koyu renge boyatan oyuncu, sarışın oldu. Son halini sosyal medya hesabından paylaşan Varol'un imajını görenler "Eski haline geri dön" yorumu yaptı.
2021 yılında Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın koronavirüs nedeniyle vefat etmesi aileyi derinden sarstı. Son olarak 2017 yılında Payitaht Abdülhamid dizisinde rol alan Varol, setlere dönmeden önce imaj değiştirdi.
Yeni anlaşmalara imza atan Buse Varol, uzun zamandır koyu renkte kullandığı saçlarını sarıya boyattı. Varol, yeni imajını da 1,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı. Genç oyuncunun saçları Amine Gülşe ve Demet Akalın tarafından beğenilirken birçok sosyal medya kullanıcısı da yakıştıramadı.
Birçok sosyal medya kullanıcısı Buse Varol'un yeni saçları için "Eski saç rengin daha güzeldi", "Bu renk seni solgun göstermiş" ve "Peruk gibi olmuş" yorumunu yaptı.
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