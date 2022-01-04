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Buse Varol sarışın oldu, takipçileri yeni imajını hiç beğenmedi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Yıllar sonra ekrana dönmeye hazırlanan Alişan'ın eşi Buse Varol, imaj yeniledi. Uzun süredir saçlarını koyu renge boyatan oyuncu, sarışın oldu. Son halini sosyal medya hesabından paylaşan Varol'un imajını görenler "Eski haline geri dön" yorumu yaptı.

2021 yılında Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın koronavirüs nedeniyle vefat etmesi aileyi derinden sarstı. Son olarak 2017 yılında Payitaht Abdülhamid dizisinde rol alan Varol, setlere dönmeden önce imaj değiştirdi.

Yeni anlaşmalara imza atan Buse Varol, uzun zamandır koyu renkte kullandığı saçlarını sarıya boyattı. Varol, yeni imajını da 1,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı. Genç oyuncunun saçları Amine Gülşe ve Demet Akalın tarafından beğenilirken birçok sosyal medya kullanıcısı da yakıştıramadı.

Buse Varol sarışın oldu, takipçileri yeni imajını hiç beğenmedi

Birçok sosyal medya kullanıcısı Buse Varol'un yeni saçları için "Eski saç rengin daha güzeldi", "Bu renk seni solgun göstermiş" ve "Peruk gibi olmuş" yorumunu yaptı.

Buse Varol sarışın oldu, takipçileri yeni imajını hiç beğenmedi

Buse Varol sarışın oldu, takipçileri yeni imajını hiç beğenmedi

Buse Varol sarışın oldu, takipçileri yeni imajını hiç beğenmedi

Buse Varol sarışın oldu, takipçileri yeni imajını hiç beğenmedi

Buse Varol sarışın oldu, takipçileri yeni imajını hiç beğenmedi

Buse Varol sarışın oldu, takipçileri yeni imajını hiç beğenmedi

Buse Varol sarışın oldu, takipçileri yeni imajını hiç beğenmedi

Buse Varol sarışın oldu, takipçileri yeni imajını hiç beğenmedi

Buse Varol sarışın oldu, takipçileri yeni imajını hiç beğenmedi

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (3)
muro:benim gozumle ciiik olmamis.lakin beyinin gozuyle bakmak bize dusmez.lakin unlu kisiler cevreyide dusunmek zorunda. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Fakır:alişan beğendikten sonra kime ne düşer Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
YOĞURTÇU :Kardeşim bize ne ali şan'ın eşinden de ali şan dan da , memleket zam yağmuruna tutulmuş aldığımız nefese zam geliyo, bize neee bıktık bu haberlerden Cevap Yaz 1 9 Yayından Kaldır
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