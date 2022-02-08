Buse Varol'dan Boşanma Açıklaması - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Buse Varol'dan Boşanma Açıklaması

Snob Magazin - Magazin
 - Güncelleme:
Buse Varol'dan Boşanma Açıklaması

Ünlü şarkıcı Alişan'la ayrı evde yaşadıkları iddia edilen ünlü oyuncu Buse Varol, "Aynı evdeyiz. Boşanma yok, mutluyuz" şeklinde konuştu. İşte haberin detayları...

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; Buse Varol ile Alişan'ın, kızları Eliz'in doğum gününü farklı yerde kutladıkları için ayrı evde yaşadıkları iddia edildi. Haklarında çıkan iddiaları yalanlayan Varol, "Hiç öyle bir şey söz konusu değil. Aynı evde yaşıyoruz. İki çocuğumuzla mutluyuz. Sorunumuz bulunmuyor. Boşanma gibi bir durum da yok" dedi.

Kayınvalidesi Suzan Tektaş'ın ve Alişan'ın kendi düzenlediği doğum gününde olmamasına Varol, "Konsept olarak kızlar ve çocukları yaptık. Suzan anneyi çağırdım ama evladını yeni kaybettiği için gelmedi. Zaten hiçbir yere gitmiyor" dedi. Varol, Suzan Tektaş'ın evinde yapılan kutlamaya ise çağrılmadığını söyledi.

Buse Varol'dan Boşanma Açıklaması

Snob Magazin - Magazin

Buse Varol, Boşanma, Alişan, Doğum, Magazin, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title