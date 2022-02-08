Buse Varol'dan Boşanma Açıklaması

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; Buse Varol ile Alişan'ın, kızları Eliz'in doğum gününü farklı yerde kutladıkları için ayrı evde yaşadıkları iddia edildi. Haklarında çıkan iddiaları yalanlayan Varol, "Hiç öyle bir şey söz konusu değil. Aynı evde yaşıyoruz. İki çocuğumuzla mutluyuz. Sorunumuz bulunmuyor. Boşanma gibi bir durum da yok" dedi.

Kayınvalidesi Suzan Tektaş'ın ve Alişan'ın kendi düzenlediği doğum gününde olmamasına Varol, "Konsept olarak kızlar ve çocukları yaptık. Suzan anneyi çağırdım ama evladını yeni kaybettiği için gelmedi. Zaten hiçbir yere gitmiyor" dedi. Varol, Suzan Tektaş'ın evinde yapılan kutlamaya ise çağrılmadığını söyledi.

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