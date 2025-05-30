BURSLULUK SINAV SONUÇLARI 2025 SORGULAMA EKRANI || İOKBS www.meb.gov.tr sorgulama ekranı açıldı mı? MEB İOKBS saat kaçta açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ( İokbs ), 27 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirildi. Sınavın ardından, öğrenciler ve veliler, bursluluk sınav sonuçları 2025 sorgulama ekranı üzerinden sonuçları öğrenmek için bekleyişe geçti. Peki, İOKBS www.meb.gov.tr sorgulama ekranı açıldı mı? MEB İOKBS saat kaçta açıklanacak? Detaylar haberimizde!

MEB İOKBS SORGULAMA EKRANI AÇILDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İOKBS bursluluk sınavı sonuçları, 30 Mayıs 2025 tarihinde www.meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek.

MEB İOKBS

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileriyle sonuçlarını sorgulayabilecekler.

MEB İOKBS SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLA

MEB İOKBS

MEB İOKBS

BURSLULUK SINAVINA KAÇ ÖĞRENCİ KATILDI?

2025 yılı bursluluk sınavına, 5, 6, 7, 8. sınıflar ile hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf seviyelerinde toplam 1 milyon 23 bin 577 öğrenci başvurdu. Sınav, 824 yurt içi ve 2 yurt dışı sınav merkezinde, 3 bin 691 okul ve 55 bin 748 salonda gerçekleştirildi.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.

a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.