BURSALI GENÇ KIZ BURNU İLE YAZDIĞI KİTABI, OKURLARI İÇİN İMZALADI

ANKARA (DHA) - BURSA'da kollarını ve bacaklarını kullanamayan, bedensel engelli Dilek Uçar (30), tablette burnuyla kitap yazdı. Kitabında iki üniversiteli genç kızın hayatını anlatan Uçar, Yıldırım Belediyesi'nin desteğiyle yazdığı kitabının tanıtımını, Ankara'da Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen 'Tam Bana Göre Festival'de yaptı. İkinci kitabını yazmaya başlayan Uçar, 'Çok mutlu hissediyorum. Kitabımı bir senede yazdım. Her şey çok güzel' dedi.

Engelli ve dezavantajlı gençlerle ilgili saha araştırması yapan Yıldırım Belediyesi'nin ev ziyaretleri sırasında tanıştığı Dilek Uçar, belediye yetkililerine kitap yazma hayalinden bahsetti. Dilek'in bu isteği Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a iletilince, Yılmaz genç kızı ziyarete gitti. Bu ziyaret sırasında Yılmaz'dan kitabını yazmak için tablet isteyen Uçar, hayaline de kavuştu. 1 yılda ilk kitabı 'Ölümsüz Hayatlar'ı yazan Uçar, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen 'Tam Bana Göre Festival'de, kitabını tanıtma ve okurları için imzalama şansı da buldu.

"ÇOK MUTLUYUM"

Hiç okula gitmeyen, okuma yazmayı da rehabilitasyon merkezleri sayesinde öğrenen Dilek Uçar'ın en büyük destekçileri ise annesi ve iki ablası ile Yıldırım Belediyesi Engelsiz Yaşam Okulu'ndaki öğretmenleri oldu. Yürüyemediği için online olarak öğretmenlerinden eğitim alan alan Dilek Uçar, 'Bir anda aklıma geldi ve kitabımı yazdım. Çok mutluyum' diye konuştu.

468'i engelli, bin 200 öğrenciye eğitim veren Yıldırım Belediyesi Engelsiz Yaşam Okulu'nun Halkla İlişkiler Sorumlusu Emel Bozkurt ise yaşanan süreci 'mucize' olarak tanımladı.

YILMAZ: DİLEK'İN MUTLULUĞUNU PAYLAŞIYORUZ

Engelli ve dezavantajlı gençlerin hayallerini gerçekleştirebilmesi için yerel yönetimlerin desteğinin önemine vurgu yapan Bozkurt, Dilek'in kitabının basımında da Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın destek olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

'Yıldırım bölgesindeki engelli ve dezavantajlı gençlerle ilgili araştırma yaparken, Dilek ile yollarımız kesişti. Dilek bize kitap yazma hayalinden bahsetti. Biz de bunu Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz'a ilettik. Kendisi de bunu ço olumlu karşıladı ve mutlu oldu. Onun heyecanını paylaşmak adına, evine ziyarete gitti. Dilek ondan kitabını yazmak üzere bir tablet rica etti. Ellerini kullanamadığı için, tabletiyle, burnuyla yazdı bu kitabı. Yazdıktan sonra da kitabın basımıyla ilgili başkanımızdan destek istedi. Başkanımız bunu seve seve kabul edip, kitabının basımında destek oldu. Bugün de çok güzel bir etkinliğin içinde Dilek'in mutluluğunu paylaşıyoruz hep beraber. Çünkü bu mucize. Biz bu mucizelere tanık olmaktan ve bunların yanında bir parça ona destek olduğumuz için, kendi adımıza çok mutlu oluyoruz. İnşallah Dilek gibi öğrencilerimiz, Dilek gibi yetişkinlerimiz, gençlerimiz hayallerini gerçekleştirecek destekler bulur. Bunlar için kurumlarımız ve şahsi destekler çok önemli.'

"ONUN ADINA UMUTLUYUZ"

Dilek'in ablası Melek Uçar ise kardeşinin daha şimdiden ikinci kitabını yazmaya başladığını söyledi. Melek Uçar, 'Dilek 7 aylıkken, 1 kilo 300 gram doğdu. O zaman kalça çıkığı vardı, daha sonra da istemsiz hareketleri oluştu. Ellerini de kullanamamaya başladı. Şuan 30 yaşında. Kendi isteğiyle, kendi çabasıyla yaptı. Zaten ellerinde istemsiz hareket olduğu için fazla kullanamıyor, burnuyla daha aktif kullanıyor. Biz onun adına umutluyuz. Kendisi çok heveslendi, inşallah heveslerinin karşılığını da alır. İkinci kitabını yazmaya başladı. Kendi hayatını anlatacağını söylüyor. Anneme, bana bu doğrultuda sorular soruyor' diye konuştu.