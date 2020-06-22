Bursa'daki sel felaketinde hayatını kaybeden 5 kişiden 4'ünün aynı aileden olduğu ortaya çıktı Bursa'nın Kestel ilçesinde hayatını kaybeden 5 kişiden 4'ünün aynı aileden olduğu ortaya çıktı. Bingöllü 74 yaşındaki Nazime Bilen, 32 yaşındaki oğlu Ahmet Bilen, Ahmet Bilen'in eşi Türkan Bilen, Türkan-Ahmet Bilen'in kızı Medine Bilen sel felaketinde hayatını kaybetti. Kayıp aranan bir kişinin de Bilen ailesinin bir ferdi olduğu öğrenildi.

Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen sel felaketinde sabah saatlerinde 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla birlikte ölü sayısı 5'e yükseldi.

Akşam saatlerinde Dudaklı köyünde 24 yaşındaki engelli kızın hayatını kaybetmesinin ardından Kayacık köyünde de 5 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı. Günün ilk ışıklarında da 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla birlikte felaketteki ölü sayısı 5'e yükselmiş oldu.

KAZAZEDELERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Aynı aileden hayatını kaybeden 4 kişinin de kimlikleri belli oldu. Bingöllü 74 yaşındaki Nazime Bilen, 32 yaşındaki oğlu Ahmet Bilen, Ahmet Bilen'in eşi Türkan Bilen (34) Türkan-Ahmet Bilen'in kızı Medine Bilen (10) hayatını kaybetti. Aynı aileden kayıp olan Ahmet Bilen'in yeğeni Derya Bilen'i arama çalışmaları devam ediyor.

Hayatını kaybeden 24 yaşındaki Kader Akbaba'nın kimliği ise dün açıklanmıştı.

ENGELLİ GENÇ KIZ SEL SULARINDAN ÇIKAMADI

Dudaklı ve Kayacık köyünde akşam saatlerinde etkili olan sel, onlarca aracı, traktörü sürükledi, çok sayıda ev ile binlerce döküm ekili alan da sular altında kaldı. Çınarcık olarak bilinen dağ yöresinden kaya parçalarıyla gelen sel suları Dudaklı köyünde hayatı durma noktasına getirdi. Köyün üst kısmındaki bir evde kalan 24 yaşındaki engelli Kader Akbaba sel sularından dışarı çıkamayarak hayatını kaybetti.

MURAT KURUM: VATANDAŞLARIMIZIN YARALARINI SARACAĞIZ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bursa'daki sele ilişkin, "Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimizi yağıştan etkilenen bölgelere sevk ettik. Hasar tespit çalışmalarını hızla yaparak vatandaşlarımızın yaralarını saracağız." ifadelerini kullandı.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, seldehayatını kaybeden vatandaşlar için Allah'tan rahmet diledi.

Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen selde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimizi yağıştan etkilenen bölgelere sevk ettik. Hasar tespit çalışmalarını hızla yaparak vatandaşlarımızın yaralarını saracağız."

BAKAN SOYLU BÖLGEDE

İlçeye bağlı Kayacık Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Orhangazi'den başlayan ve Bursa merkeze doğru etkisi hissedilen yağmur mevsim normallerinin çok üzerinde bir şiddetle yağmaya başlayınca hemen Bursa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile tüm ekiplerin gerekli tedbirleri aldığını söyledi.