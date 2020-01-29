Bursa'nın ilk beton yolu törenle açıldı

29.01.2020 16:08 | Son Güncelleme: 29.01.2020 16:08

İnegöl Belediyesi'nin Bursa bölgesinde ilk defa uyguladığı beton yol, düzenlenen törenle açıldı.

Yeni dönemle birlikte değişim ve dönüşüm parolasıyla hizmet seferberliğini sürdüren İnegöl Belediyesi, Bursa bölgesinde ilk defa beton yol uygulamasını İnegöl'de hayata geçirdi. Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) olarak ifade edilen uygulamanın ilk adresi ise Mesudiye ve Alanyurt Mahallelerini birbirine bağlayan 2 buçuk kilometrelik yolda uygulandı.

BETON YOL TÖRENLE HİZMETE AÇILDI

Ekim ayında yapılan uygulamanın tamamlanmasının ardından, yol çizgileri ve güzergahın tamamında beton yol hayata geçirilerek bağlantı yolu kullanıma açıldı. Beton yolun açılış töreni bugün düzenlendi. Törene Kaymakam Şükrü Görücü, Belediye Başkanı Alper Taban, Başkan Yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, muhtarlar ve kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Kokteyl ile başlayan açılış töreninde, Mesudiye Mahalle Muhtarlığı tarafından bağlantı yolu için kurban kesildi. Duaların ardından Belediye Başkanı Alper Taban kürsüye çıkarak bir konuşma yaptı. Mesudiye Mahallesi ilgili söyleyebilecekleri çok şey olduğunu kaydeden Taban, "Tüm mahallelerimiz kıymetli ama buraya geldiğimiz, çalışma yaptığımız süreçlerde gerçekten mahallemizin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında, özellikle şuan üzerinde bulunduğumuz yolla ilgili tarafımıza pek çok konu iletildi. Bununla alakalı olarak da değerlendirme ve çalışmalarımızı yaptık. Beraberinde beton yol uygulamasını hayata geçirmiş olduk" diye konuştu.

DAHA SAĞLAM, DAHA SAĞLIKLI VE DAHA TASARRUFLU

Beton yolun avantajlarından da bahseden Başkan Taban, "Neden beton yol? Acaba sıcak asfalt niye değil diye soranlar oldu. Beton yol aslında elle harcı karıp yaptığımız bir çalışma değil. Aynı sıcak asfalt gibi makinalarıyla serip daha sonra da sıkılaştırmasını yaptığımız çalışma bu. Avrupa ülkeleri ve gelişmiş ülkelerde de kullanılan bir çalışma. Çalışma arkadaşlarımız bunun 3-4 ay üzerinde çalıştı. Üniversite ve özel sektörü de bu işin içerisine kattık. Bu konu enine boyuna değerlendirildi ve uygulamanın hem uzun vadeli hem sağlıklı hem de sağlam iş çıkaracağını, aynı zamanda tasarruf sağlayacağını tespit ettik. Yaklaşık o9larak yüzde 50 oranında tasarruf sağlıyor. Burada gördüğünüz çalışma 600 bin TL maliyetle ortaya çıktı. Hem beton yol uygulaması yapılması bir avantaj, beraberinde Mesudiye ve Alanyurt'u da birbirine bağlamamız da bizim sizlere geçmişte söylemiş olduğumuz çalışmalardan biri olduğu için önemli" açıklamalarında bulundu.

6,5 KM'LİK YOL 2,5 KM'YE DÜŞTÜ

Mesudiye Mahallesi ile Alanyurt arasındaki bu bağlantı yolu açılmadan önce vatandaşların 6 buçuk kilometrelik mesafeyi kat etmek zorunda kaldığını hatırlatan Taban, "Bu yol yapılmadan önce, vatandaş 6 buçuk kilometre yol kat ederek Alanyurt'a ulaşmak zorunda kalıyordu. Şuanda bu yol 2 buçuk kilometreye düştü. Bu yönüyle de önemli. Yine buradan hareketle Alanyurt'un Akhisar bölgesine olan yolumuzu da en kısa sürede hayata geçirmek istediğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.

BEDRE DERESİNİN ISLAHI YAPILACAK

Başkan Alper Taban, Mesudiye Mahallesi sakinlerine bir müjde daha verdiği konuşmasını şöyle sürdürdü: "Burada çok daha güzel ve büyük bir çalışma yapılacak. Hemen kıyısında durduğumuz Bedre Deresinin ıslahını yapacağız. Bu çalışma bölgeye prestij katan önemli bir çalışma olacak. Bunların da plan projelerinin ön hazırlığını yaptık. Bu çalışma da Mesudiye Mahallesi cazibesini arttıracak projelerden biri olacak. Kanal çalışmasını yaptığımızda herkesin memnun kalacağı bir proje ortaya çıkmış olacak."

ALTYAPI ÇALIŞMALARI ŞUBAT'TA BAŞLIYOR

"Eksiklerimizin de fazla olduğunu biliyoruz. Vatandaşlarımızın bize ilettiği altyapı olsun, üstyapı olsun eksiklerimizi tamamlamak için çalışıyoruz. Altyapıyla ilgili Büyükşehir Belediyemiz ihaleyi gerçekleştirdi. Önümüzdeki Şubat ayı gibi çalışma başlayacak özellikle içme suyu hatlarının yenilenmesiyle alakalı. Velhasıl 2019'u dolu dolu geçirdik, 2020'nin de daha dolu dolu geçmesi için ekibimizle çalışıyoruz. Muhtarlarımız da bizlere her zaman destek oluyor. Vatandaşlarımız sürekli 153 hatlarımıza gerekli bildirimleri yapıyorlar. Bundan da çok müteşekkiriz. Temizlik konusunda da lütfen bizlere destek olmaya devam edin. İnegöl'ü en temiz şehir yapalım."

DEPREM, ÜLKEMİZİN BİR GERÇEĞİ

"Elazığ'da bir deprem yaşadık. Bu bizim ülkemizin bir gerçeği. 41 vatandaşımızı kaybettik, yine yaralılarımız var. İnşallah bu gibi afetler bir daha hiç yaşanmasın. Rahmeti rahmana uğurladıklarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Beraberinde şehrimizde de bu bilincin arttırılması, yapıların da daha sağlıklı yapılara dönüştürülmesi için çalışmalarımız artarak devam edecek. Hem bilinci arttıracağız hem de beraberinde deprem riski taşıyan tüm yapıları dönüştürmek hedefimiz olacak."

"KUDÜS KIRMIZI ÇİZGİMİZ"

"Kudüs ile ilgili bir gündem oluştu. Kudüs bizim geçmişte olduğu gibi bugün de gelecekte de kırmızı çizgimizdir. Bu konu da çok konuşulabilir ama ümmet bu konuda hemfikirdir. Kırmızı çizgimiz olan hiçbir konuyu asla ve asla sorgulatmayız. Her zaman yanlarında olduğumuzu da bir kez daha ifade etmek istiyorum."

KAYMAKAM'DAN BAŞKAN TABAN'A TEBRİK

Başkan Alper Taban'ın ardından Kaymakam Şükrü Görücü de kürsüye çıkarak kısa bir selamlama konuşması yaptı. Görücü, Belediye Başkanı Alper Taban ve ekibini yapılan hizmetlerden dolayı tebrik ederek "İnanıyoruz ki tüm mahallelerimizde hepsi birbirinden güzel başka hizmetlere de imza atacaklar. Bugün burada önemli bir açılıştayız" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri beton yol üzerinde yürüyerek inceleme yaptı.

Kaynak: Bültenler