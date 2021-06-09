Bursa lise puanları 2021! Bursa lise (LGS) taban puanları 2021 - Bursa LGS yüzdelik dilimleri

Bursa lise puanları 2021 sayfasından Bursa LGS taban puanları 2021, Bursa lise yüzdelik dilimleri ile Gürsu, Kestel, Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım'daki Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sosyal bilimler lisesi, İmam hatip lisesi ve Spor lisesi yüzdelik dilimlerini bulabilirsiniz... İşte 2021 yılına ait Bursa LGS yüzdelik dilimleri

Bursa liseleri yüzdelik dilimleri ve taban puanları 10 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe 2020 yılındaki son yerleşen öğrencinin puanıdır. Lise yüzdelik dilimler MEB'den alınmıştır, İşte, Bursa'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri... BURSA LİSE PUANLARI 2021 Bursa liseleri 2021 taban puanları yüzdelik dilimleri LGS-MEB Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik BURSA/ NİLÜFER/ Tofaş Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 479,0078 0,3 0,01 BURSA/ NİLÜFER/ Nilüfer İMKB Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 470,0211 0,6 0,01 BURSA/ OSMANGAZİ/ Bursa Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 340 452,0569 1,6 0,53 BURSA/ NİLÜFER/ Ahmet Erdem Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 306 438,5729 2,71 0,7 BURSA/ İNEGÖL/ İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 432,0287 3,38 0,13 BURSA/ OSMANGAZİ/ Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 431,7294 3,41 0,61 BURSA/ OSMANGAZİ/ Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 340 425,9732 4,06 1,74 BURSA/ KARACABEY/ Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 415,372 5,43 0,74 BURSA/ YILDIRIM/ Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 306 414,6073 5,54 0,64 BURSA/ OSMANGAZİ/ Bursa Erkek Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 306 411,4746 5,99 1,88 BURSA/ MUSTAFAKEMALPAŞA/ İbrahim Önal Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 409,6999 6,27 0,57 BURSA/ OSMANGAZİ/ Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 306 408,5709 6,44 2,75 BURSA/ YILDIRIM/ Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 408,2738 6,49 0,37 BURSA/ MUDANYA/ Turhan Tayan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 340 400,4791 7,77 4,71 BURSA/ OSMANGAZİ/ Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 60 395,8779 8,59 0,81 BURSA/ OSMANGAZİ/ Bursa Anadolu Kız Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 340 392,8441 9,17 4,09 BURSA/ İNEGÖL/ Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 392,7287 9,19 2,42 BURSA/ OSMANGAZİ/ BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 392,2801 9,28 4,54 BURSA/ YILDIRIM/ Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 375,3587 12,93 2,86 BURSA/ NİLÜFER/ Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 371,8062 13,79 3,19 BURSA/ OSMANGAZİ/ Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 371,5341 13,85 4,06 BURSA/ NİLÜFER/ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 368,5855 14,59 9,2 BURSA/ İNEGÖL/ Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 366,6669 15,08 6,59 BURSA/ OSMANGAZİ/ Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 68 363,0593 16,01 9,47 BURSA/ YILDIRIM/ Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 60 360,9219 16,58 7,18 BURSA/ OSMANGAZİ/ Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 354,2416 18,42 9,58 BURSA/ OSMANGAZİ/ Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 352,9988 18,76 7,08 BURSA/ NİLÜFER/ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 351,2712 19,26 10,01 BURSA/ NİLÜFER/ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 351,2685 19,27 12,63 BURSA/ NİLÜFER/ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 347,8436 20,27 8,11 BURSA/ YENİŞEHİR/ Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 345,3922 21,01 5,74 BURSA/ NİLÜFER/ M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 341,8524 22,08 10,65 BURSA/ NİLÜFER/ M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 335,5079 24,09 13,68 BURSA/ NİLÜFER/ Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 120 334,5756 24,39 12,68 BURSA/ OSMANGAZİ/ Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 327,0556 26,9 13,38 BURSA/ OSMANGAZİ/ Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 325,3337 27,48 12,47 BURSA/ NİLÜFER/ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 322,9484 28,32 13,68 BURSA/ NİLÜFER/ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 320,0142 29,38 8,62 BURSA/ OSMANGAZİ/ Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 319,3874 29,61 10,45 BURSA/ OSMANGAZİ/ Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 319,1458 29,7 15,29 BURSA/ NİLÜFER/ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 318,3184 30 14,44 BURSA/ OSMANGAZİ/ Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 316,1601 30,8 16,58 BURSA/ OSMANGAZİ/ Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 314,5118 31,43 15,67 BURSA/ NİLÜFER/ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 312,2676 32,27 9,15 BURSA/ OSMANGAZİ/ Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 308,917 33,57 15,66 BURSA/ NİLÜFER/ Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 304,0139 35,51 14,38 BURSA/ OSMANGAZİ/ Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 296,5701 38,63 17,05 BURSA/ NİLÜFER/ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 293,006 40,21 8,17 BURSA/ OSMANGAZİ/ Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 292,5106 40,43 26,94 BURSA/ YILDIRIM/ Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 34 292,1576 40,59 17,93 BURSA/ NİLÜFER/ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 291,2516 40,99 23,89 BURSA/ OSMANGAZİ/ Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 288,5895 42,22 26,32 BURSA/ OSMANGAZİ/ Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 34 288,1014 42,44 11,36 BURSA/ OSMANGAZİ/ Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 286,795 43,05 19,36 BURSA/ OSMANGAZİ/ Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 285,3881 43,72 31,41 BURSA/ YILDIRIM/ Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 284,6347 44,07 19,92 BURSA/ KESTEL/ Şehit Emre Karaaslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 34 280,1432 46,26 27,01 BURSA/ YILDIRIM/ Yıldırım Beyazıt İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 279,1658 46,76 17,03 BURSA/ MUSTAFAKEMALPAŞA/ Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 60 278,8907 46,9 7,09 BURSA/ OSMANGAZİ/ Cavit Çağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 276,9936 47,85 21,26 BURSA/ KARACABEY/ Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 270,1926 51,44 12,15 BURSA/ OSMANGAZİ/ BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 269,941 51,58 26,45 BURSA/ GÜRSU/ Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 266,7457 53,32 20,87 BURSA/ YILDIRIM/ Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 263,394 55,21 32,91 BURSA/ MUSTAFAKEMALPAŞA/ Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 258,3103 58,17 13,05 BURSA/ NİLÜFER/ Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 30 252,4546 61,68 2,89 BURSA/ İNEGÖL/ Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 249,3071 63,63 16,78 BURSA/ GEMLİK/ Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 247,9717 64,48 24,41 BURSA/ İNEGÖL/ Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 242,0254 68,3 34,08 BURSA/ ORHANGAZİ/ Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 238,8383 70,39 26,25 BURSA/ GEMLİK/ Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 237,826 71,06 4,48 BURSA/ İNEGÖL/ Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 233,1016 74,19 20,35 BURSA/ ORHANGAZİ/ Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 214,2914 86,27 10,19 BURSA/ MUSTAFAKEMALPAŞA/ Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 214,2222 86,31 28,38 BURSA/ İNEGÖL/ Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 199,9256 93,54 22,15