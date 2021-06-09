Bursa lise puanları 2021! Bursa lise (LGS) taban puanları 2021 - Bursa LGS yüzdelik dilimleri
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Bursa lise puanları 2021! Bursa lise (LGS) taban puanları 2021 - Bursa LGS yüzdelik dilimleri

Bursa lise puanları 2021! Bursa lise (LGS) taban puanları 2021 - Bursa LGS yüzdelik dilimleri
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Bursa lise puanları 2021 sayfasından Bursa LGS taban puanları 2021, Bursa lise yüzdelik dilimleri ile Gürsu, Kestel, Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım'daki Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sosyal bilimler lisesi, İmam hatip lisesi ve Spor lisesi yüzdelik dilimlerini bulabilirsiniz... İşte 2021 yılına ait Bursa LGS yüzdelik dilimleri

Bursa liseleri yüzdelik dilimleri ve taban puanları 10 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe 2020 yılındaki son yerleşen öğrencinin puanıdır. Lise yüzdelik dilimler MEB'den alınmıştır, İşte, Bursa'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

BURSA LİSE PUANLARI 2021

Bursa liseleri 2021 taban puanları yüzdelik dilimleri LGS-MEB

Okul AdıOkul TürüÖğretim SüresiÖğretim ŞekliYabancı DiliKont.Taban PuanıEn Düşük YüzdelikEn Yüksek Yüzdelik
BURSA/ NİLÜFER/ Tofaş Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce170479,00780,30,01
BURSA/ NİLÜFER/ Nilüfer İMKB Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce170470,02110,60,01
BURSA/ OSMANGAZİ/ Bursa Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce340452,05691,60,53
BURSA/ NİLÜFER/ Ahmet Erdem Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce306438,57292,710,7
BURSA/ İNEGÖL/ İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce170432,02873,380,13
BURSA/ OSMANGAZİ/ Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce170431,72943,410,61
BURSA/ OSMANGAZİ/ Şükrü Şankaya Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce340425,97324,061,74
BURSA/ KARACABEY/ Karacabey Ulviye Matlı Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce136415,3725,430,74
BURSA/ YILDIRIM/ Ulubatlı Hasan Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce306414,60735,540,64
BURSA/ OSMANGAZİ/ Bursa Erkek LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce306411,47465,991,88
BURSA/ MUSTAFAKEMALPAŞA/ İbrahim Önal Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce136409,69996,270,57
BURSA/ OSMANGAZİ/ Osmangazi Gazi Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce306408,57096,442,75
BURSA/ YILDIRIM/ Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce120408,27386,490,37
BURSA/ MUDANYA/ Turhan Tayan Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce340400,47917,774,71
BURSA/ OSMANGAZİ/ Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce60395,87798,590,81
BURSA/ OSMANGAZİ/ Bursa Anadolu Kız LisesiAnadolu Lisesi4 yılKızİngilizce340392,84419,174,09
BURSA/ İNEGÖL/ Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120392,72879,192,42
BURSA/ OSMANGAZİ/ BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce102392,28019,284,54
BURSA/ YILDIRIM/ Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce180375,358712,932,86
BURSA/ NİLÜFER/ Nilüfer Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce150371,806213,793,19
BURSA/ OSMANGAZİ/ Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce180371,534113,854,06
BURSA/ NİLÜFER/ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30368,585514,599,2
BURSA/ İNEGÖL/ Halil İnalcık Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce136366,666915,086,59
BURSA/ OSMANGAZİ/ Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce68363,059316,019,47
BURSA/ YILDIRIM/ Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce60360,921916,587,18
BURSA/ OSMANGAZİ/ Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce30354,241618,429,58
BURSA/ OSMANGAZİ/ Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120352,998818,767,08
BURSA/ NİLÜFER/ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30351,271219,2610,01
BURSA/ NİLÜFER/ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30351,268519,2712,63
BURSA/ NİLÜFER/ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30347,843620,278,11
BURSA/ YENİŞEHİR/ Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce30345,392221,015,74
BURSA/ NİLÜFER/ M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30341,852422,0810,65
BURSA/ NİLÜFER/ M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30335,507924,0913,68
BURSA/ NİLÜFER/ Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce120334,575624,3912,68
BURSA/ OSMANGAZİ/ Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce150327,055626,913,38
BURSA/ OSMANGAZİ/ Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34325,333727,4812,47
BURSA/ NİLÜFER/ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30322,948428,3213,68
BURSA/ NİLÜFER/ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30320,014229,388,62
BURSA/ OSMANGAZİ/ Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30319,387429,6110,45
BURSA/ OSMANGAZİ/ Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30319,145829,715,29
BURSA/ NİLÜFER/ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30318,31843014,44
BURSA/ OSMANGAZİ/ Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30316,160130,816,58
BURSA/ OSMANGAZİ/ Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30314,511831,4315,67
BURSA/ NİLÜFER/ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30312,267632,279,15
BURSA/ OSMANGAZİ/ Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30308,91733,5715,66
BURSA/ NİLÜFER/ Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30304,013935,5114,38
BURSA/ OSMANGAZİ/ Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce90296,570138,6317,05
BURSA/ NİLÜFER/ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34293,00640,218,17
BURSA/ OSMANGAZİ/ Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34292,510640,4326,94
BURSA/ YILDIRIM/ Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKızİngilizce34292,157640,5917,93
BURSA/ NİLÜFER/ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30291,251640,9923,89
BURSA/ OSMANGAZİ/ Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34288,589542,2226,32
BURSA/ OSMANGAZİ/ Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKızİngilizce34288,101442,4411,36
BURSA/ OSMANGAZİ/ Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30286,79543,0519,36
BURSA/ OSMANGAZİ/ Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30285,388143,7231,41
BURSA/ YILDIRIM/ Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30284,634744,0719,92
BURSA/ KESTEL/ Şehit Emre Karaaslan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKızİngilizce34280,143246,2627,01
BURSA/ YILDIRIM/ Yıldırım Beyazıt İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34279,165846,7617,03
BURSA/ MUSTAFAKEMALPAŞA/ Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce60278,890746,97,09
BURSA/ OSMANGAZİ/ Cavit Çağlar Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34276,993647,8521,26
BURSA/ KARACABEY/ Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34270,192651,4412,15
BURSA/ OSMANGAZİ/ BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60269,94151,5826,45
BURSA/ GÜRSU/ Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34266,745753,3220,87
BURSA/ YILDIRIM/ Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30263,39455,2132,91
BURSA/ MUSTAFAKEMALPAŞA/ Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34258,310358,1713,05
BURSA/ NİLÜFER/ Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce30252,454661,682,89
BURSA/ İNEGÖL/ Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34249,307163,6316,78
BURSA/ GEMLİK/ Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34247,971764,4824,41
BURSA/ İNEGÖL/ Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30242,025468,334,08
BURSA/ ORHANGAZİ/ Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34238,838370,3926,25
BURSA/ GEMLİK/ Gemlik Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120237,82671,064,48
BURSA/ İNEGÖL/ Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60233,101674,1920,35
BURSA/ ORHANGAZİ/ Süleymanşah Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce90214,291486,2710,19
BURSA/ MUSTAFAKEMALPAŞA/ Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34214,222286,3128,38
BURSA/ İNEGÖL/ Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34199,925693,5422,15
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Bursa lise puanları 2021! Bursa lise (LGS) taban puanları 2021 - Bursa LGS yüzdelik dilimleri - Haberler
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