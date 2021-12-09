BURSA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ SERKAN GÜR İNEGÖL'DE OKULLARI ZİYARET ETTİ

İNEGÖL, BURSA (Habermetre) - Eğitim çalışmalarını yerinde incelemek üzere İnegöl İlçesini ziyaret eden Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, ilçedeki okulları da ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Eğitim çalışmalarını yerinde incelemek üzere İnegöl'de bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, ilk ziyaretlerini İlçe Kaymakamı Eren Arslan ve İlçe Belediye Başkanı Alper Taban'a gerçekleştirdi. Ziyaretlerde ilçede uygulanan projeler ve yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru ile birlikte Küçükyenice İlk ve Ortaokulunu ziyaret eden ve incelemelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, okulun öğretmen ve öğrencileriyle bir araya geldi. Öğretmeler odasına konuk olan ve öğretmenlerle bir süre sohbet eden Gür, daha sonra minik öğrencilerle birlikte derslere katıldı.

MÜSİAD İnegöl Şube Başkanı Mehmet Döngel ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte MÜSİAD Saime Sultan Bilim ve Sanat Merkezi inşaatında incelemelerde bulunan Serkan Gür, eğitime verdikleri destekten dolayı MÜSİAD İnegöl Şubesine teşekkür etti. Bilim ve Sanat Merkezi inşaatındaki incelemelerin ardından Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirilen eğitim değerlendirme toplantısında İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru'dan brifing alan Serkan Gür, okulun öğrencileri tarafından hazırlanan resim sergisinin de açılışını yaptı. Sergilenen resimleri beğeniyle inceleyen ve organizasyonda emeği geçenleri kutlayan Gür, öğrencilerin müfredatın yanında bilim, sanat ve edebiyat alanlarında da kendilerini geliştirdiğini söyledi.

Gür: Üretime katkıda bulunan öğrenciler bilgilerini pratiğe döküyor

Bursa'daki 4 Ar-Ge merkezinden birini bünyesinde bulunduran İnegöl Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsünde incelemelerde bulunan Serkan Gür, fabrika gibi işleyen meslek liselerinde sektör-okul iş birliğinde birçok alanda önemli proje ve çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. İnegöl Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsünde öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen ve atölye çalışmalarını inceleyen Gür, "Sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirildiği kampüste üretime katkıda bulunan öğrenciler bilgilerini pratiğe döküyor. " dedi.

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