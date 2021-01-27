Bursa İDO seferleri iptal mi? Bursa BUDO seferleri iptal edildi mi? BUDO ve İDO hangi seferleri iptal edildi?

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Peki, hangi seferler iptal edildi. Bursa İDO seferleri iptal mi? Bursa BUDO seferleri iptal edildi mi?