Bursa İDO seferleri iptal mi? Bursa BUDO seferleri iptal edildi mi? BUDO ve İDO hangi seferleri iptal edildi?
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Peki, hangi seferler iptal edildi. Bursa İDO seferleri iptal mi? Bursa BUDO seferleri iptal edildi mi?
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Peki, hangi seferler iptal edildi. Bursa İDO seferleri iptal mi? Bursa BUDO seferleri iptal edildi mi? İşte detaylar haberimizde...
BURSA BUDO HANGİ SEFERLER İPTAL EDİLDİ?
Bursa BUDO seferleri bugün iptal edilmiştir. İptal edilen BUDO seferleri aşağıdaki gibidir;
7.01.2021 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
27.01.2021 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
27.01.2021 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
27.01.2021 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
27.01.2021 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
27.01.2021 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
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BURSA İDO HANGİ SEFERLER İPTAL EDİLDİ?
Bursa İDO seferleri bugün iptal edilmiştir. İptal edilen İDO seferleri aşağıdaki gibidir;
İptal edilen İDO Seferleri:
1) Yenikapı-Bursa:
Kalkış: 07.30
Varış: 09:05
Sefer Tarihi: 27/01/2021
Gemi Tipi: Feribot (LPG)
2) Kabataş-Bursa:
Kalkış: 07:45
Varış: 09:00
Sefer Tarihi: 27/01/2021
Gemi Tipi: Deniz Otobüsü
3) Bursa-Kadıköy:
Kalkış: 08:30
Varış: 09:05
Sefer Tarihi: 27/01/2021
Gemi Tipi: Deniz Otobüsü
4) Bursa-Kabataş:
Kalkış: 10:30
Varış: 12:15
Sefer Tarihi: 27/01/2021
Gemi Tipi: Deniz Otobüsü
5) Kadıköy-Bursa:
Kalkış: 11:35
Varış: 12:00
Sefer Tarihi: 27/01/2021
Gemi Tipi: Deniz Otobüsü
6) Bostancı-Bandırma:
Kalkış: 12:00
Varış: 12:35
Sefer Tarihi: 27/01/2021
Gemi Tipi: Deniz Otobüsü
7) Bandırma-Bostancı:
Kalkış: 15:30
Varış: 18:00
Sefer Tarihi: 27/01/2021
Gemi Tipi: Deniz Otobüsü