Bursa Emniyet Müdürlüğü araç filosunu güçlendirdi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü araç filosuna 13 yeni araç daha katıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü araç filosuna 13 yeni araç daha katıldı. Şehrin huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla kullanılacak araçlar Şançelik Otomotiv'de düzenlenen törenle teslim alındı.

Bursa İzmir Yolu 5'inci kilometrede yer alan Peugeot Şançelik bayisinde düzenlenen araç teslim alma törenine Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Emniyet Müdür Yardımcıları, Şançelik Otomotiv A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Şener, Şançelik Otomotiv A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Cüneyt Şener ve Bülent Şener'in yanı sıra çok sayıda polis memuru katıldı.

Gerçekleşen teslim alma töreni öncesinde emniyet güçleri ile bir araya gelen Bursa Valisi Yakup Canbolat, emniyet güçlerine hayırlı olsun dileklerini iletti. 13 yeni araç için kurban kesimi ve dua ile devam eden tören emniyet güçlerinin sirenler eşliğinde araçları teslim alarak trafiğe çıkmasıyla son buldu.

Bursa Valisi Yakup Canbolat burada açıklamada; "Peugeot Şançelik bayisinden teslim aldığımız 13 adet aracı, İl Emniyet Müdürlüğü filomuza kattık. Araçlar, ilimizin güvenlik güçleri marifetiyle, huzuru ve güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılacak. Emniyet Derneği üzerinden alındı ama bayimizde alımda çok değerli katkılar sundu. İlimize hayırlı uğurlu olsun, hayırlı hizmetlere vesile olsun. Huzur ve güvenliğin sağlanmasına inşallah hayırlı katkıları olsun." dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı