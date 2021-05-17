BURSA'DA PARAŞÜTLE DAĞDAN ATLADI, OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE GÖZDEN KAYBOLDU

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Gürle Dağı'ndan paraşütle atlayan Muammer Yolcu (37), olumsuz hava şartları nedeniyle savrularak, gözden kayboldu.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Gürle Dağı'ndan paraşütle atlayan Muammer Yolcu (37), olumsuz hava şartları nedeniyle savrularak, gözden kayboldu. Yolcu için AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), NAK ve ANDA gibi gönüllü, kurtarma derneklerinden oluşan 500 kişilik ekip, arama- kurtarma çalışmasına başladı. Yolcu'nun arama çalışmaları termal dronla da yürütülürken, JAK'a bağlı arama kurtarma köpeği de grupta yer aldı. Bölgedeki Yenisölöz Mahallesi Muhtarı Halil Bayram, Yolcu'nun telefonunun çaldığını ancak cevap verilmediğini belirtti. Bayram, sözlerini şöyle sürdürdü

Saat 16.00 itibarıyla yamaç paraşütçüsünün hava muhalefeti nedeniyle kaybolduğu bilgisini aldık. Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerini konuyla ilgili bilgilendirdik. Biz de görgü tanıklarıyla yaptığımız görüşmelerden aldığımız son bilgilere göre, ekipleri o noktaya yönlendirmeye çalışıyoruz. Şu an itibarıyla 500'den fazla arama kurtarma personeli var. Köpeklerle birlikte yoğun olarak arama çalışması devam ediyor. Kendisini de yakından tanıdığım arkadaşımıza sağ salim kavuşacağımıza inanıyorum. Telefonu çalıyor ama cevap vermiyor. Kendisi sağlıklı mı, değil mi o noktada bir bilgimiz yok. Görgü tanıklarıyla görüştük. Tam yoğun sağanağın olduğu zaman paraşütün havada döndüğünü fark etmişler. Daha sonra Kaynak mevkisinde çoban arkadaşımız o bölgeden geçtiğini görüyor. O noktada arama çalışmaları devam ediyor diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı