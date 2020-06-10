Bursa'da arabalı sinema keyfi
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Bursa'da arabalı sinema keyfi

Bursa'da arabalı sinema keyfi -Yıllar önce araçların içerisinden filmlerin izlendiği yazlık sinemalar pandemi sebebiyle geri döndü Bursa'da Nilüfer Belediyesi'nin korona virüs pandemisin de kontrollü normale dönüş kapsamında başlattığı yazlık sinema organizasyonu Bursalıları yıllar...

10.06.2020 23:10 | Son Güncelleme: 11.06.2020 00:09

Bursa'da arabalı sinema keyfi

-Yıllar önce araçların içerisinden filmlerin izlendiği yazlık sinemalar pandemi sebebiyle geri döndü

BURSA - Bursa'da Nilüfer Belediyesi'nin korona virüs pandemisin de kontrollü normale dönüş kapsamında başlattığı yazlık sinema organizasyonu Bursalıları yıllar öncesindeki anılarına geri götürdü.

Anneleri, babaları hatta ikinci kuşak büyüklerinden duydukları yazlık sinema hikayelerine şahit olan gençler, hayatlarında ilk kez araç içerisinde film izleme keyfini yaşadı. Nilüfer Belediyesi, arabalı sinema nostaljisi yaşamak isteyenler için film gösterimleri başlatıyor. Balat Atatürk Ormanı'nda haftada iki gün düzenlenecek ücretsiz etkinliğe katılmak isteyenlerin, önceden rezervasyon yaptırması gerekiyor. Nilüfer Belediyesi, ücretsiz olarak düzenleyeceği ve herkese nostalji yaşatacak etkinlikle, 10 Haziran Çarşamba gününden itibaren haftada iki gün sinema meraklılarını birbirinden güzel filmlerle buluşturacak. Balat Atatürk Ormanı'nda düzenlenecek arabada açık hava sinema etkinliğinde, Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralları uygulanacak. Film gösterimi süresince kimse aracını terk edemeyecek.

Nilüfer Belediyesi'nin arabalı sinema etkinliği 10 Haziran Çarşamba günü saat 21.00'de "Yılanların Öcü" filmiyle başlayacak. Etkinlik kapsamında 12 Haziran Cuma günü "İtirazım Var", 17 Haziran Çarşamba günü "Selamsız Bandosu", 19 Haziran Cuma günü "Ölümlü Dünya", 24 Haziran Çarşamba günü "Ah Güzel İstanbul", 26 Haziran Cuma günü "Dar Alanda Kısa Paslaşmalar", 1 Temmuz Çarşamba "Vesikalı Yarim", 3 Temmuz Cuma "Unutursam Fısılda" isimli filmler saat 21.00'de sinema meraklıları ile buluşacak. Film gösterimleri sırasında arabalı sinema nostaljisinin bir parçası olan patlamış mısır, gazoz gibi yiyecek ve içecekler de alanda servis yapacak personel tarafından satışa sunulacak.

Açık havada film izleme keyfi yaşamak isteyenler bilet.nilufer.bel.tr sitesinden 5 Haziran'dan itibaren yerlerini ayırtabilecek. Film gösteriminin yapılacağı alanda toplam 70 araç bulunabileceği için film gösterimlerine katılmak isteyenlerin yerlerini önceden ayırtması gerekiyor.

Bursa'da arabalı sinema keyfi

Kaynak: İHA

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