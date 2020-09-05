Bursa Bursluluk Sınavı'nda koronavirüs tedbirlerine özen gösterildi
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Bursa Bursluluk Sınavı'nda koronavirüs tedbirlerine özen gösterildi

Bursluluk Sınavı'nda koronavirüs tedbirlerine özen gösterildiBURSA'nın Orhangazi ilçesinde Bursluluk Sınavı'na giren öğrenciler için koronavirüs tedbirlerine uyuldu.

05.09.2020 17:34 | Son Güncelleme: 05.09.2020 17:39

Bursluluk Sınavı'nda koronavirüs tedbirlerine özen gösterildi

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde Bursluluk Sınavı'na giren öğrenciler için koronavirüs tedbirlerine uyuldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 Eğitim öğretim dönemi Bursluluk Sınavları Türkiye genelinde yapıldı. Orhangazi'de 884 öğrenci, sınav merkezi olarak belirlenen Orhangazi Ortaokulu, Gazi Osmanpaşa Ortaokulu, İmam Hatip Ortaokulu ve Kurtuluş İlkokulu binalarında yapıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle öğrencilerin sınav merkezlerine alınması kontrollü bir şekilde sağlandı. Öğrenci velilerinin okul yakınına alınmadığı sınav öncesinde öğrenciler sosyal mesafeye uyularak sıraya alındı. Saat 10.00'da başlayan sınava öğrenciler saat 09.30'dan itibaren alınmaya başladı.

Sınav girişinde öğrencilere dezenfektan ile maske dağıtılırken, sosyal mesafeye uygun bir şekilde sınıflara tek tek alındı. Öğrenci velileri okul dışında bekleyişlerini sürdürdü. 2 saat süren sınavda öğrencilere 100 soru sorulurken, sonuçlar önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Bursa Bursluluk Sınavı'nda koronavirüs tedbirlerine özen gösterildi

Kaynak: DHA

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