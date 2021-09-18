Burdur Gölü'nde yüzer güneş panelleriyle buharlaşmanın önüne geçilecek

SON yıllarda kuraklığın da etkisiyle kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Burdur Gölü'nün kurtarılması amacıyla DSİ Genel Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Bu kapsamda gölün bir noktasına 4 havuz oluşturularak 1 yıl süren Ar-Ge çalışması yapıldı. Kimyasal minerallerin konulduğu havuzun yüzde 10, kimyasal topların konulduğu havuzun yüzde 67, güneş panelinin konulduğu havuzun ise yüzde 54,7 oranında buharlaşmayı önlendiği ortaya çıktı. Ayrıca göldeki buharlaşmanın en düşük kasım ayında, en yüksek ağustos ayında olduğu da tespit edildi.

Türkiye'nin 7'nci büyük gölü olan ve son yıllarda yaşanan kuraklığın da etkisiyle kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Burdur Gölü'nün su seviyesi; son 51 yılda 17,74 metre düştü. En eski su seviye ölçümü 1959 yılı Aralık ayında 851,32 metre olarak ölçülen Burdur Gölü'nde en yüksek su seviyesi ise 1970 yılı Haziran ayında 857,57 metre oldu. Burdur Gölü'nün su seviyesi Haziran 2021 itibarıyla 839,83 metre olarak ölçüldü. Aralık 1959'da 205,54 km2 olarak ölçülen gölün yüzeyi ise 1 Haziran 2021 tarihi itibarıyla 123,45 km2'ye, 6062,48 hm3 olarak ölçülen hacim ise 3731,67 hm3'e düştü.

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalarda Burdur Gölü'ne can suyu katılması ve takviye su getirilmesi konularında 6-7 maddelik birtakım adımlar atıldığını söyleyen Özçelik, "Bu çalışmalar çerçevesinde şehirlerin ileri atık su arıtmalarının Burdur Gölü'ne verilmesi, baraj ve göletlerde doğal hak denilen hakkın Burdur Gölü'ne verilmesiyle alakalı da bir çalışma gerçekleşecek. Bunun yanında gölün besleme havzasının içerisinde bulunan sondaj sistemlerinin devre dışı kalması bunun için de kapalı sistem sulama ve yağmurlama sulamanın, damla sulamanın mutlaka çiftçilerimizde kullanılır hale getirilmesinin sağlanması gerekiyor. Çünkü yer altından beslenen suların da ancak kaçak sondajların ortadan kaldırılması ile mümkün olabileceğini ifade etmek isterim" diye konuştu.