Burdur'da sokak köpeğinin katledildiği iddiasına yalanlama

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, belediyenin sokak köpeklerini katlettiği iddialarına ilişkin açıklamada bulundu. Ercengiz, "Olayın doğrusunu öğrenmeden maksatlı bir şekilde karalama kampanyası içerisine girilmesin" dedi.

Korona virüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak görevine dönen Başkan Ercengiz, belediyenin sokak hayvanları rehabilitasyon merkezini ziyaret etti. Ercengiz, ilk olarak merkezin çalışmaları ile ilgili bürokratlarından bilgi aldı.

Merkezdeki temaslarının ardından açıklamada bulunan Ercengiz, Burdur Belediyesi'nin sokak köpeklerini katlettiği iddialarına cevap verdi. Ercengiz, "Yaklaşık 40 gün sonra göreve başladıktan sonra maalesef Burdur Belediyesi'nin sokak köpeklerini katlettiği yönünden bir dedikoduyla karşılaştık. Bunun doğru olup, olmadığını araştırmak üzere hayvan barınağımızı ziyaret ederek burada ki yetkili arkadaşlarımızdan gerekli bilgileri aldım. Perşembe günü toparlanan hayvanlar burada, karantinadalar. Kısırlaştırılması gerekenler kısırlaştırılıp gerekli aşıları yapıldıktan sonra yeniden doğal ortamlarına bırakılacak. Hatta sahiplenmek isteyen esnaf arkadaşlarımız bizlere ulaştılar. Onlara da hayvanlarımızın tedavileri bittikten sonra sahiplendirmelerini yapacağız" dedi.

"Bizim dahilimizde olmayan o köpeğin ölümü gerçekleşti"

Ercengiz, konuşmasına şöyle devam etti:

"Dağıtılan fotoğraf üzerinden Burdur Belediyesi tarafından öldürüldüğü iddia edilen köpek hakkında bilgi aldım. O köpek 19 Ekim 2020 tarihinde Burdur Belediyesi tarafından yakalanarak, MAKÜ Veterinerlik fakültemize ulaştırılıp kısırlaştırılması sağlanmış ve rehabilitasyonu tedavisi bittikten sonra yeniden doğal ortamına bırakılmıştır. Görgü tanıklarının ifadesidir. Bizlere ulaştılar. Özellikle pandemi nedeniyle birçok iş yerinin kapanması, yurttaşımızın ekonomik anlamda zor duruma düşmesi nedeniyle, hayvanların yeterince beslenememesi sonucu sürüler halinde gezdiklerini görüyoruz. Bu sürülerin zaman zaman kavga ettiklerini görüyoruz. Görgü tanıklarının ifadesine göre de, o gün Fevzi Çakmak Mahallesi sahil evlerinde o köpek boğuşmuş ve yaralanmış. Belediye olarak hizmet verdiğimiz barınağa herhangi bir şekilde yaralı bir hayvan ulaşmadı. Ulaşmadığı için de bizim dahilimizde olmayan o köpeğin ölümü gerçekleşti"

"Vebali var"

Belediyenin hayvanlar konusundaki çalışmalarını anlatan Başkan Ercengiz, "Barınakta çalışan personel istihdam edilmişken, 2021 yılı için daha fazla personel istihdam etme ve araç ekipmanı da arttırma yönünde bir karar almışken, her yıl binlerce kilogram yemi hem sokak hayvanlarına, hem de barınakta beslediğimiz hayvanlara dağıtırken, yüzlerce bin liralık yatırım maliyetlerini üstlenirken, aşılarını tedavilerini hep birlikte arkadaşlarımız ile birlikte yaparken neden bir köpeği öldürsünler? Bunun bir kere vicdanı, bir vebali var. Rica ediyorum olayın doğrusunu öğrenmeden maksatlı bir şekilde karalama kampanyası içerisine girilmesin. 31 Mart 2019 seçimleri bitimince, hayvan barınağındaki arkadaşlarımız maalesef böyle bir suçlama ile karşı karşıya kalmıştı. Gerekli soruşturmayı yaptık, haklarında dava açılarak soruşturma başlatıldı. Bazı arkadaşlarımız görevden uzaklaştırılırken, bazılarını görevden aldık. Mahkemenin sonucunda arkadaşlarımızın beraat ettiğini gördük. Kimsenin hakkı, kimsede kalmasın biz hayvanları seviyoruz. Gerçek hayvan severleri de çok seviyoruz. Eğer bu hayvanlara yardım etmek istiyorsak gelin el ele verelim, kol kola verelim. Kavga ederek karalama yaparak iftira atarak bu sorunların üstesinde gelemeyiz" dedi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı