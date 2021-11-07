Burcu Biricik'ten çocuk açıklaması

İzin gününde güzel havayı değerlendirip dışarı çıktıklarını belirten oyuncu, dizideki başarılı performansının sırrını soran muhabirlere "Güzel bir ekiple, usta oyuncularla çalışıyoruz. O yüzden her şey bir tık daha kolay oluyor bizim için. Hepimiz mutluyuz. Bu da benim başarımı artırıyor" diye konuştu. "Çocuk sahibi olmak istiyor musunuz" sorusunu ise Emre Yetkin yanıtladı. Yetkin, sitemkar bir cevap verdi: "Bunu hep istiyoruz ama vaktimiz yok. Dizi ve Film olmazsa bir gün düşüneceğiz."

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