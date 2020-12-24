Burçin Mutlu Pakdil kimdir, kaç yaşında? Astrofizikçi Burçin Mutlu Pakdil hayatı ve biyografisi! Burçin Mutlu Pakdil'in heykeli nerede?

Yaptığı keşif ile ilk kez adını duyuran başarılı bilim insanı Burçin Nuri Pakdil heykelinin dikilmesi ile gündeme gelen isimlerden oldu. Peki, Burçin Mutlu Pakdil kimdir, kaç yaşında? Astrofizikçi Burçin Mutlu Pakdil'in babası kimdir? Burçin Mutlu Pakdil hayatı ve biyografisi! Burçin Nuri Pakdil heykeli nereye dikildi?

Keşifleriyle adından söz ettiren başarılı bilim insanı Burçin Mutlu Pakdil hakkında merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik. Burçin Mutlu Pakdil kimdir? Astrofizikçi Burçin Mutlu Pakdil hayatı ve biyografisi!

BURÇİN MUTLU PAKDİL KİMDİR?

Dr. Burçin Mutlu-Pakdil, 2009 yılında Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü'nden mezun oldu. Texas Tech Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladıktan sonra Minnesota Üniversitesi'nden Astrofizik üzerine doktorasını aldı.Galaksilerin yapılarını inceleyerek evrenin şimdiki haline nasıl geldiğini anlamaya çalışmaktadır. 2017'de yaptığı çalışmayla ilk defa çift halka yapılı bir eliptik galaksinin tanımını yapmıştır. Bu çalışması dünya basınında büyük yer almıştır. Üç sene, Arizona Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. Çalışmalarıyla birçok prestijli ödül aldı. 2018'de Dünyanın en başarılı on genci arasına girdi. 2018'de TED Fellow, 2020'de TED Senior Fellow oldu. TED konuşması iki milyonun üzerinde izlendi. Şimdi, Chicago Üniversitesi'nde NSF ve KICP Fellow olarak aykırı galaksiler üzerine çalışmalarına devam etmektedir.

BURÇİN MUTLU PAKDİL BİLİME KATKILARI NELER?

Dr. Burçin Mutlu Pakdil, sonuçları 2017 yılında Monthly Notices of the Royal Astronomical Society'de yayınlanan çalışmasında, literatürde ilk defa, eliptik bir galaksinin iki halka yapısına sahip olduğunu kanıtladı. PGC 1000714 olarak daha önce kataloglanan galaksinin fotometrik bir çalışmasını yaparak, bu galaksinin literatürde daha önce tanımlanmamış bir özelliği olan Hoag tipi bir galaksi olduğunu keşfetti. Hoag Cismi'ne olan yakın benzerliğinin yanında, merkezinde oldukça simetrik ikinci bir halka yapısı olduğunu keşfetti. Şu an için bu ikinci yapının nasıl oluşabileceğini açıklayabilecek hiçbir teori yok. Bu çalışmayı önemli ve farklı kılan, yıllar sonra ilk defa Hoag tipi galaksi keşfinin yanı sıra, galaksi oluşumu ve evrimi hakkında bildiğimiz teorilere ve tahminlere meydan okuyor olmasıdır. Bu heyecan verici keşif, Dünya ve Türkiye basınında büyük yer almıştır. Space.com bu galaksi için türüne en az rastlanan galaksilerden biri derken, Science Alert yepyeni bir galaksi türü diye okuyucularına duyurmuştur. Popüler basında, bu olağan dışı galaksiye "Burçin'in Galaksisi (Burcin's Galaxy)" adı verildi.

BURÇİN MUTLU PAKDİL HEYKELİ NEREYE DİKİLDİ?

Dünya'dan 359 milyon ışık yılı uzakta bir galaksi keşfeden ve büyük bir başarıya imza atan Türk bilim insanı, Astrofizikçi Burçin Mutlu Pakdil'in heykeli, Dallas NorthPark Center'da diğer önemli 10 bilim insanının heykeliyle beraber sergilenmeye başladı.