Bulgur pilavı tarifi | Bulgur pilavı nasıl yapılır? Bulgur pilavı çeşitleri Bulgur pilavı püf noktaları nelerdir? Bulgur pilavı kilo aldırır mı, kaç kaloridir? Bulgur pilavı yanına ne yapılır? İki kişilik bulgur pilavı ölçüsü

Ülkemizde pirinç pilavı, bulgur pilavı salata, sulu yemek, et yemeği veya sadece yoğurtla bile çok tercih edilir. Bulgur pilavı tarifi, patatesli havuçlu bulgur tarifi yapımı ve lezzetli bulgur pilavı yapımı haberimizde.

BULGUR PİLAVI TARİFİ

2 su bardağı pilavlık bulgur

2 adet domates

1 adet soğan

2 adet sivri biber

1 su bardağı tavuk suyu

2,5 su bardağı sıcak su (tavuk suyu da kullanabilirsiniz)

4 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

BULGUR PİLAVI YAPIMI

Soğanları ince ince kıyalım, tencereye aldığımız yağ ile kavuralım.

Üzerine doğranmış sivri biberi ekleyelim, biraz biberleri kavurduktan sonra domates rendesini ekleyelim. Kavuralım.

Bulguru ekleyerek 1 - 2 dakika kavuralım. Sıcak suyu ekleyelim. Dilerseniz sıcak tavuk suyu da kullanabilirsiniz.

Tuzunu da ilave ederek bir iki kere daha karıştıralım ve kapağı kapatalım.

Kısık ateşte suyu çekene kadar karıştırmadan pişirelim.

Suyunu çektikten sonra ocağın altını kapatalım.

Tencerenin kapağının altına kağıt havlu koyalım ve 10 dakika dinlenmesini bekleyelim.

Afiyet olsun.

BULGUR PİLAVI PÜF NOKTALARI

Pilavı kısık ateşte fazla karıştırmadan pişirirseniz daha güzel kıvamı olur.

Pilavın pişme süresi kullanılan bulgur cinsine göre değişir. Bu yüzden süreyi iyi ayarlamalısınız.

Pilavlık bulgur olması önemlidir.

BULGUR PİLAVI ÇEŞİTLERİ

Domatesli bulgur pilavı - domates ekleyerek domatesli pilav yapabilirsiniz.

Yeşil mercimekli bulgur pilavı

Patlıcanlı bulgur pilavı

Meyhane pilavı

Şehriyeli bulgur pilavı

BULGUR PİLAVI YANINA NE YAPILIR?

Bulgur pilavı yanında patates yemeği çok sevilir.

Karnıyarık ve bulgur pilavı mükemmel bir iki olur.

Taze fasulye tercih edilen yemeklerden biridir.

Bulgur pilavı yanına tavuk ya da mantar sote iyi gidecektir.

Mevsim salatası olmadan da olmaz.

Cacık da bir diğer seçenek olabilir.

İKİ KİŞİLİK BULGUR PİLAVI ÖLÇÜSÜ

Bulgur, birçok bakliyat gibi piştikten sonra çok su çeken ve şişen bir yiyecektir. Bir su bardağından bir parmak eksik bulgur kullanmanız iki kişi için yeterli olacaktır.

Az yağlı tercih ederseniz bir çorba kaşığı, yağlı seviyorsanız 2-3 çorba kaşığı şeklinde ayarlayabilirsiniz.

Bulgurun çekeceği su miktarı bulgurun cinsiyle ilgili olduğu için, iki su bardağı su kullanılmasına rağmen bulgurun cinsine göre de farklılık gösterebilir.

BULGUR PİLAVI KİLO ALDIRIR MI?

Bulgur pilavı içeriğindeki zengin lifi ve düşük yağıyla tercih edilen yemeklerdendir. Kalorisinin de pirinç pilavı ve makarnaya göre düşük olması sebebiyle diyet listelerinde tercih edilir. Kabızlığa iyi gelir.

BULGUR PİLAVI KAÇ KALORİDİR?

Orta porsiyon bulgur pilavı, 149 kaloridir. 3 çorba kaşığı bulgur pilavı, 1 dilim ekmek yerine geçer.