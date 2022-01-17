Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava, bazı bölgelerde kar yağışı ve buzlanmaya neden oldu. Peki, Bugün okullar tatil mi? 17 Ocak hangi illerde kar tatili var? Yarın okul var mı? Kar tatili hangi illerde listesi! İşte detaylar...

Bugün okullar tatil mi? sorusu öğrenci, veli ve öğretmenler tarafından araştırılıyor. Son günlerde yapılan kar uyarılarının ardından beklenen yağış başladı. Kastamonu, Bolu, Trabzon, Rize, Artvin, Karabük, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Tokat, Gümüşhane, Van, Şırnak ve Hakkari'de yoğunluğunu artıran kar yağışı peş peşe okulların tatil olacağı haberlerini de getirdi. Peki, Bugün okullar tatil mi? 17 Ocak hangi illerde kar tatili var? Yarın okul var mı? Kar tatili hangi illerde listesi! Detaylar haberimizde...

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?



Olumsuz hava koşullarının yaşandığı ve yoğun kar yağışının etkili olduğu Kastamonu, Bolu, Trabzon, Rize, Artvin, Karabük, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Tokat, Gümüşhane, Van, Şırnak ve Hakkari'de eğitime 1 gün ara verildi.

17 OCAK HANGİ İLLERDE KAR TATİLİ VAR?

TRABZON

Trabzon'da etkili olan Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde 1 gün eğitime ara verildi. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, il genelinde kar yağışının devam ettiğini belirtti. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 17 Ocak Pazartesi günü il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğime bir gün süreyle ara verildiğini ifade eden Vali Ustaoğlu, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağını kaydetti.

KASTAMONU

Kastamonu'da kent merkezi ile 13 ilçesinde tüm okullar, 3 ilçesinde ise taşımalı eğitime kar nedeniyle 1 gün ara verildi. Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi, Devrekani, Taşköprü, Ağlı, Hanönü, Bozkurt, Araç, Çatalzeytin, Seydiler, Pınarbaşı, Şenpazar, İnebolu, İhsangazi ve Azdavay ilçelerindeki tüm okulların 17 Ocak'ta tatil edildiği duyuruldu. Küre, Cide ve Daday ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.

BOLU

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi. Ümit, yazılı açıklamasında, alınan meteorolojik bilgilere göre kar yağışı ve buzlanmanın devam edeceği değerlendirildiğinden 17 Ocak'ta kent genelinde resmi ve özel okul öncesi, ilk, orta, lise ve halk eğitim merkezi kurumlarındaki eğitim öğretim faaliyetlerine bir gün ara verildiğini belirtti. Vali Ümit, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılmasına karar verildiğini kaydetti.

KARABÜK

Karabük'te kar yağışı sebebiyle eğitim öğretime 1 gün ara verilecek. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerde eğitim öğretime 17 Ocak Pazartesi günü ara verildiği bildirildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

RİZE

Rize Valisi Kemal Çeber, devam eden yoğun kar yağışı ve buna bağlı riskler nedeniyle kent genelinde eğitime ara verildiğini bildirdi. Çeber, sosyal medya hesabından, olumsuz hava koşulları sebebiyle eğitim-öğretime yarın için ara verildiği kararını esprili dille, şu şekilde duyurdu:

"Sevgili atmacalarım, gönderdiğiniz mesaj ve fotoğraflar durumu net şekilde ortaya koydu. Yine çok yaratıcıydınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Meteorolojik veriler ve kurum görüşleri de aynı doğrultuda ve gidişat da belli oldu. Hemen hemen oy birliğiyle bir karara vardık. Devam eden yoğun kar yağışı, buna bağlı riskler ve atmacalarımın birbirinden güzel mazeretleri nedeniyle Rize il genelinde eğitim-öğretime 17 Ocak Pazartesi günü ara verilmesine, hamile ve engelli çalışanların idari izinli sayılmasına atmacalarımla birlikte karar verilmiştir."

ARTVİN

Artvin merkez ve ilçelerinde buzlanma ve kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 17 Ocak Pazartesi Cuma günü olmak üzere Artvin merkez ve ilçelerinde buzlanma ve kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Artvin Valisi Yılmaz Doruk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İlimiz genelinde meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz merkez ve ilçelerinde eğitim-öğretime 17.01.2022 Pazartesi günü 1 (bir) gün süre ile ara verilmiştir. Bu süre zarfında engelli ve hamile kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.

GİRESUN

Giresun'da etkili olan Kar yağışı nedeniyle 4 ilçede tüm, 7 ilçede de köy okullarında 1 gün eğitim öğretime ara verilecek. Valilikten yapılan açıklamada, Çanakçı, Dereli, Güce ve Yağlıdere ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime 17 Ocak Pazartesi ara verildiği belirtildi. Açıklamada, Doğankent, Espiye, Görele, Eynesil, Keşap, Piraziz ve Tirebolu ilçelerinde ise köy okullarında yarın eğitim öğretime ara verileceği kaydedildi.

HAKKARİ

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle pazartesi eğitime ara verildi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, kentte etkili olan yoğun kar, tipi ve buzlanma nedeniyle Valilik kararıyla il merkezi ve ilçelerinde 17 Ocak Pazartesi eğitim, öğretime ara verildiği belirtildi. Bilgilendirmede, kamu kurumlarındaki engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı aktarıldı.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'nin Torul ve Kürtün ilçelerinde, Kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Torul ve Kürtün ilçelerinde yoğun kar yağışının devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Torul ve Kürtün ilçelerimizde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin eğitimine 17.01.2022 tarihinde bir gün süre ile ara verilmiştir" ifadesi kullanıldı.

ORDU

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi. Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerimizde bulunan okullarımızın tamamında, Altınordu, Fatsa, Perşembe ve Ünye ilçelerimizde ise taşımalı sistem kapsamında olan okullarımızda 17 Ocak Pazartesi günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir."

Ayrıca, belirtilen ilçelerde engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

VAN

Van'ın Gevaş ilçesinde yoğun Kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Gevaş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, kar ve buzlanma nedeniyle yarın ilk ve orta dereceli okullar ile Halk Eğitim, Özel Eğitim ve Rehabilatasyon Merkezlerinin tatil edildiği duyuruldu. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

TOKAT

Tokat'ın Almus ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, iki gündür Tokat genelinde hava şartlarının kötü olduğunu söyledi. İl genelinde iki gündür aralıklarla kar yağdığını ifade eden Küçükali, "Almus ilçemizde hava şartlarından dolayı eğitime yarın ara verildi. Reşadiye ilçesinde de sadece taşımalı eğitim yapılan okullar hava şartları nedeniyle tatil edildi." diye konuştu.

SAMSUN

Samsun'un Asarcık ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime bir gün süre ile ara verildi. Asarcık Kaymakamlığı'ndan yapılan duyuruda, "İlçemizde aralıklarla devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, 17 Ocak Pazartesi günü eğitim-öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personeller de idari izinli sayılacaklardır" denildi.

ŞIRNAK

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri ile köylerinde kar yağışı ve gizli buzlanma nedeniyle okulların 17 Ocak Pazartesi günü tatil edildiği belirtildi. Beytüşşebap Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise, "İlçemiz genelinde gizli buzlanma, kar yağışı nedeniyle Pazartesi günü yani 17.01.2022 tarihinde eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir" denildi.

SİNOP

Sinop'ta etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz ve ilçelerimizde etkili olan kar yağışı, buzlanma ve meteorolojik uyarılar nedeniyle 17 Ocak tarihinde tüm resmi ve özel okullarda taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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