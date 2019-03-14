Bu Ülkenin Geleceğini Kimlere Teslim Etmek İstediğini Söylerim"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ben, Doğru Yol Partisinde Meral Akşener'le siyaset yaptım, Tansu Hanım'a ihanet etti. Devlet Bahçeli ile siyaset yaptı, Devlet Bahçeli'ye ihanet etti. Bugün de milletimize ihanet ediyor." dedi.

Soylu, Araklı ilçe merkezinde parti otobüsünün üzerinden halka hitabında, millete karşı her zaman samimi olduklarını ve verdikleri tüm sözleri yerine getirdiklerini söyledi.

Bakan Soylu, "Kadın diyor ki 'Ben sırtımı PYD'ye, PKK'ya, YPG'ye dayadım.' Ne demişim, sana 4 duvar, hangi duvara dayarsan daya şimdi. Bu milletin birliğine, beraberliğine, bayrağına, ezanına saldıracaksın, bizim ağzımız armut toplayacak ha… Dağlara gömeriz adamı, dağlara…" diye konuştu.

Soylu, HDP'li milletvekillerinin, terör örgütü elebaşının İmralı'dan serbest bırakılması için yürüyüş yapmak istediklerine işaret ederek, "Yürüyebildiler mi? İstanbul'da şapa oturdular, Diyarbakır'da evlerinden çıkartmadım. Bu ülkenin huzurunu bozmaya çalışanlara müsamaha göstermediğimizi, terör örgütlerine gerekli cevabı verdiğimizi bütün dünya biliyor. Bilesiniz 13-14 yaşındaki kızları alıp, dağa getirip orada o hayvan Murat Karayılan'ın, Cemil Bayık'ın masasına meze yapanların burunlarından fitil fitil getirmezsek Allah bize hesabını sorsun." diye konuştu.

Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Irak'ın kuzeyinde devlet kurmaya kalkışanların adeta aklını aldığını, bütün dünyaya, "Biz karar vermedikçe bu coğrafyada kimseye oyun kurdurmayız." dediğini belirtti.

Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gezi olaylarından sonra, IMF'yi Türkiye'den kovduktan sonra bizi yepyeni bir oyunun içene sokuyorlar şimdi. Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi, İYİ Parti, bizi aynı tezgahın içine sokuyorlar. Neyle yapıyorlar? Truva atlarıyla beraber Doğu'da ve Güneydoğu'da belediyelerden ittiğimiz, attığımız, belediyenin teröre yardım etmesini engellediğimiz PKK'ya, büyükşehirlerde 299 PKK'lı belediye meclis üyesi vermek suretiyle. Nereye biliyor musunuz? Belediyelere, kendi listelerinden il genel meclisi ve belediye meclisi listelerinden belediyelere taşıyacaklar."

"Karadeniz çocuğu bir koltuk için PKK'nın oyuncağı haline gelmez"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Soylu, şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu'nun adım attığı yerde ot biter mi? SSK'yi batırdı mı? CHP'yi de batıracak, ben ne düşüneyim, CHP'liler düşünsün. CHP ile beraber Saadet Partisini de İYİ Parti'yi de batıracak. PKK'yı onlara sızdırıyor. Öyle işler yapıyor ki belediye meclislerini HDP'lilerden, PKK'lılardan müteşekkil ediyor. Kimden, bomba taşıyandan, PKK'dan hapiste yatandan, haraç toplayandan, PKK'ya milislik yapanlardan. Kimden, PKK adına bayrak taşıyan, slogan atanlardan. Bütün bunların tamamını bu çatının altına topluyor. Sebebi ne? Önümüzde 4,5 yıl var, nasıl geçtiğimiz 7 yılı bize haram etti ya önümüzdeki 4,5 yılı da Türkiye'ye zehir edecek, anamızdan emdiğimizi burnumuzdan getirebilmek için bir büyük çaba ortaya koyuyor. İstanbul'da İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş ve İzmir'deki adam ne yapıyorlar biliyor musunuz? Yaptıkları açık, Truva atlığı yapıyorlar, taşıyıcı annelik yapıyorlar. Nasıl 7 Haziran, 24 Haziran'da CHP taşıyıcı anneliği yaptı, şimdi onlar yapıyorlar.

Bu seçim ders verme, fire verme seçimi değildir. Bu seçim Türkiye'ye güç, kuvvet, kudret verme seçimidir. Dünyaya Türkiye'nin sözünü hüküm olarak geçirmeye başlamanın seçimidir bu seçim."

Soylu, dağlarda 700 terörist kaldığını anımsatarak, "Bizimkiler onları şu anda öyle bir kaçırıyorlar ki nereye gideceklerini bilmiyorlar. Fare gibi kaçıyorlar. Ne olursunuz bize güç verin, biz o dağlarda dik geziyoruz. Bize 31 Mart'ta öyle bir güç verin ki hem Türkiye'yi ileri koşturalım hem de şu terörün kafasını ezelim, bitirelim şunları. DHKP-C'nin Türkiye'de bulunan yöneticileri ya ölüdür ya da tutukludur, o kadar basit. Türkiye'nin gücünü görüyor musunuz? Tarihimizde ilk kez böyle bir şeyle karşı karşıyayız." diye konuştu.

Bakan Soylu, "İmamoğlu, 'Ben de Karadeniz çocuğuyum.' diyor. Hani, nerede Karadeniz çocuğusun sen? Karadeniz çocuğu bir koltuk için PKK'nın oyuncağı haline gelmez, PKK'nın Azrail'i haline gelir, oyuncağı olamaz." ifadelerini kullandı.

"Kılıçdaroğlu'nun kuklasına ne Trabzon inanır ne Araklı inanır"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Trabzon'da miting yaptığını hatırlatan Soylu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçen günlerde buraya Meral Akşener gelmiş. Şimdi bir şey söyleyeceğim, 6 ay bu ülkede İçişleri Bakanlığı yapamadı. Bulunduğu yerde 6 aydan fazla duramaz. Bir taraftan FETÖ'nün kumpasında olacaksın, bir taraftan bu ülkede yalan söyleyeceksin, Cumhurbaşkanımızın laflarını milletimize farklı bir şekilde ifade etmeye çalışacaksın, bir taraftan da Kılıçdaroğlu'nun kuklası olacaksın. Kılıçdaroğlu'nun kuklasına ne Trabzon inanır ne Araklı inanır, hadi oradan."

Soylu, "Ben, Doğru Yol Partisinde Meral Akşener'le siyaset yaptım, Tansu Hanım'a ihanet etti. Devlet Bahçeli ile siyaset yaptı, Devlet Bahçeli'ye ihanet etti." diyerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün de milletimize ihanet ediyor. Hadi 'Yok' desin bakalım. Nasıl ihanet ettiğini de söylerim. Trabzon'a gelip de birilerinin aleyhinde konuşmak olmaz, kimlerle iş tuttuğunu 28 Şubat sürecinde söylerim. Meral Akşener, attığın adıma, söylediğin söze dikkat et. Tansu Çiller'e nasıl ihanet ettiğini, Devlet Bahçeli'ye niçin ihanet ettiğini, kimlerle pazarlık içinde olduğunu, bu ülkede sadece bir yere gelebilmek için bu ülkenin geleceğini kimlere teslim etmek istediğini söylerim, yazıklar olsun. Benden önce de içişleri bakanı vardı, benden sonra da içişleri bakanı olacak ama bu memleketten bir tane var. Biz bu memlekete kurbanız."

Bakan Süleyman Soylu'ya, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adnan Günnar, Bahar Ayvazoğlu ve Salih Cora ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti'nin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, MHP İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım ve diğer ilgililer eşlik etti.

Kaynak: AA