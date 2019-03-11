İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu topraklar ve bu millet dualı bir millettir. Onun için hiç kimse endişe etmesin bugünden daha güçlü olacağız. Yarınlara umutla bakacağız." dedi.

Koçarlı ilçesinde Adnan Menderes Müzesi temel atma töreninde konuşan Soylu, müzenin yapılamasına vesile olan herkese teşekkür etti.

Müzenin yapımının aslında Menderes'in idam edildiği 17 Eylül 1961'de başladığını vurgulayan Soylu, "O noktadan bu noktaya gelmek hiç kolay olmadı. Merhum Adnan Menderes'i aramızdan aldıkları o tarihten itibaren O'na ait bütün izleri silmeye başlamışlardı. Arşivlerden görüntülerini ve fotoğraflarını sildiler. Bırakın bir müzesini açmayı hayal etmeyi yıllar yılı mezarını dahi ziyaret etmeye izin vermediler. Bu ülkeye 10 yıl hizmet etmiş bir başbakanı hem idam ettiler hem de kimsenin uğramadığı bir adaya defnettiler. Allah razı olsun rahmetli Turgut Özal sayesinde ona kavuşabildik." diye konuştu.

Menderes'in kasasına kadın iç çamaşırları koyup onu fotoğraf çekip bir başvekilden bir sapkın çıkarmaya çalıştıklarını ifade eden Soylu, Menderes'i idam edenlerin adlarını kimsenin anmadığını dile getirdi.

Soylu, "27 Mayıs darbesini gerçekleştirenlerin, onlara akıl verenlerin, onlara hukuk tercümesi yapanların isimleri halen bazı üniversitelerin sınıflarında ve salonlarında var. Buradan İçişleri Bakanı olarak söylüyorum. Onların isimlerini salonlarında tutanlar kendi ayıplarıyla baş başadırlar. Bu ülkenin başvekilini idam edenlere ruhsat verenlerin hala hukuk adamı nosyonuyla kendi sınıflarında, amfilerinde isimlerini tutanlar bilim adam değil kör cahildirler. Cesaretsiz, pısırık insanlardır. Tarihini bilmeyen, anlamını bilmeyen insanlardır." ifadelerini kullandı.

Menderes'le, Fatih Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan ve Namık Gedik'i de rahmetle andığını belirten Soylu, "Bu topraklar çok sıkıntı ve çok haksızlık gördü. Ama bu toprakların ve milletin özelliği var. Ne kadar haksızlık görürse görsün onu Allah'a havale eder. Kendisi kula haksızlık etmez. Bu topraklar bu medeniyet böyle bir medeniyettir." diye konuştu.

Türkiye'yi köklerinden kopartmak istediklerine işaret eden Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Başaramadılar. Rahmetli Menderes'in ezanı 1,5 ay içinde aslıyla buluşturmasının temel sebeplerinden biri budur. İlk mevlit radyodan Menderes zamanında okundu. Büyük tartışmalar oldu. Bu millet büyük adımlar attı. ABD 'bir baraj yapacaksın' dedi. O 21 baraj kazandırdı bu ülkeye. Bu topraklara çelme atmaya çalışanlar hep küçük düşündüler. Hiç geleceğimizi düşünmediler. Bu nesiller çok çekti. Biz gelecekler nesillerin çekmesini istemiyoruz. Pürüzsüz bir Türkiye istiyoruz. Herkesin kendini ifade ettiği, etrafımızdaki coğrafyada herkesin bize dönüp umut olarak baktığı bir Türkiye istiyoruz."

Menderes'in bıraktığı emaneti aynı anlayışla devam ettireceklerinin altını çizen Soylu, "Bu topraklar ve bu millet dualı bir millettir. Onun için hiç kimse endişe etmesin bugünden daha güçlü olacağız. Yarınlara umutla bakacağız. Çocuklarımız daha özgür, hür ve bağımsız olacaklardır. Güçlü bir Türkiye'ye hep birlikte gidiyoruz." şeklinde konuştu.

Müzenin hem mütevazı hem de asaletli olacağına değinen Soylu, projenin bütün paydaşlarına teşekkür etti.

Müze açılışına Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, merhum Aydın Menderes'in eşi Ümran Menderes, AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA