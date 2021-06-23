Bu şişe doğada çözünerek tohum saçıyor; ağaca dönüşüyor
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Bu şişe doğada çözünerek tohum saçıyor; ağaca dönüşüyor

İhlas Haber Ajansı / Salih Yılmazsoy - Haberler | Güncel

- (Özel) Bu şişe doğada çözünerek tohum saçıyor; ağaca dönüşüyor Lise öğrencileri, "Yeşeren Şişe" projesiyle Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek Avrupa'daki yarışma öncesinde destek bekliyorlar İzmir'de Suphi Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 7 öğrenci, geliştirdikleri "Yeşeren...

- (Özel) Bu şişe doğada çözünerek tohum saçıyor; ağaca dönüşüyor

Lise öğrencileri, "Yeşeren Şişe" projesiyle Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek

Avrupa'daki yarışma öncesinde destek bekliyorlar

İZMİR - İzmir'de Suphi Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 7 öğrenci, geliştirdikleri "Yeşeren Şişe" projesiyle katıldıkları 'GençBizz Lise Girişimcilik Programı'nda 250 şirket arasından birinci olarak Türkiye'yi Avrupa'da temsil etme hakkı kazandı. Projede doğada 3 ayda çözünebilen karton kutuyu geliştiren ve yeşermesi için çalışan öğrenciler, hem plastik kullanımını azaltmayı hem de doğayı korumayı hedefliyor. Öğrenciler, projeleri sayesinde birçok firma ve ülkenin dikkatini çekerken, Avrupa'daki yarışma öncesinde destek bekliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında Genç Başarı Eğitim Vakfı tarafından yürütülen 'GençBizz Lise Girişimcilik Programı'nda, İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Suphi Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 7 öğrenci, kurdukları Lorax şirketiyle beraber geliştirdikleri "Yeşeren Şişe" projesiyle 250 şirket arasından 'En İnovatif Ürün ve Yılın En İyi Şirketi Ödülleri' kategorisinde Türkiye birincisi oldu. Gençler, geliştirdikleri ve adını "Yeşeren Şişe" verdikleri doğa dostu projeyle birçok firmanın ilgisini çekmenin yanı sıra Türkiye'yi Avrupa'da temsil etme hakkını da kazandı.

Lise öğrencileri: Göktuğ Erçek, Siğnem Uçar, Alperen Enes Bulut, Beste Güllü, Adasu Güllü, Rümeysa Gökdemir ve Samet Ateş, ilk olarak 2019 yılında proje geliştirmeye başlasalar da pandemi şartları nedeniyle istediklerini elde edememişlerdi. 2021'de ise öğrenciler, hem proje geliştirip hem de ilgili firmalarla yaptıkları görüşmeler ve aldıkları desteklerle beraber hedefledikleri başarıya ulaştılar.

"Amacımız, doğa ve ormanlar adına konuşmak"

Öğrencilerden Göktuğ Erçek, geliştirdikleri projeden şöyle bahsetti: "Yüzde 70'i kağıttan oluşan ve doğada kaybolması 3 ay süren bir şişe yapıyoruz. Buna ek olarak da tohumlar sayesinde yeşermesini sağlıyoruz. Bu şişeyi toprağa gömdüğünüzde 3 ay içerisinde çözünürken, birkaç hafta içerisinde de üzerinde bulunan tohumlar toprakla temas edip sulandıkça yeşermeye başlayacak. Şirketimizin ismi için de grupta bulunan arkadaşlarımızla oturup düşünürken aklımıza "Lorax" adlı animasyon filmi geldi. Oradaki bir karakter ormanların yok edilmesine karşıydı ve ağaçlar adına konuşurdu. Biz de ondan ilham alarak ağaçların adına konuştuğumuzu söyleyebilirim. Bizim şirket amacımız, doğa ve ormanlar adına konuşmak."

Desteklerle motive oluyorlar

Katılımcı oldukları yarışmanın bir girişimcilik yarışması olduğunu hatırlayan Göktuğ Erçek, geliştirdikleri projenin içerisinde doğayı bulundurduklarını belirterek, "Hepimiz doğayı çok seven girişimcileriz. Bu yüzden doğanın en büyük problemlerini nelerdir diye düşündüğümüzde aklımıza direkt olarak plastikler geldi. Üzerinde tohum bulunan kalemler yapılmıştı. Biz de 'Kalem ile şişeyi birleştirebilir miyiz?' diye düşündük. Ondan sonra da şişe yapım şirketleriyle görüştük. Onlar da sağ olsunlar bize çok yardımcı oldular. Orman Genel Müdürlüğü'nden de hangi tohumları kullanabiliriz diye destek aldık. Aslında bizim projemize tüm Türkiye bize yardım etti diyebiliriz. Bu süreçte sosyal medyayı da iyi kullandık. İzmir'de olan bir şirket olmamıza rağmen Kayseri ve Malatya gibi illerden insanlar bize ulaşıp 'Şişenizi nereden alabiliriz?' diye sormaya başladılar. Bu da bizi motive etti" dedi.

Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecekler

Öğrencilerden Siğnem Uçar ise çok çalıştıklarını ve birçok ünlünün kendilerine destek olduğunu söyleyerek, "Bizim projemiz küresel sorunu durdurmak için. Çünkü; plastike bir alternatif üretiyoruz. Bu şişelerimiz bizim için bir başlangıç. Bunun devamları da olacak. Türkiye finalinde birinci olduktan sonra çok destek aldık. Bunun dışında da ülkemizi temsil etmek için Avrupa'ya seçildik. Avrupa'da bir girişimcilik festivali var şu anda. Biz de orada ülkemizi temsil edeceğiz. Kendimizden ve ülkemizden bahsederek diğer 40 ülke ile yarışmış olacağız" diye konuştu.

"Çok iddialıyız"

Avrupa'da ödül kazanmaları halinde kıtalararası yarışmaya kalacaklarını ve orada da hem Türkiye'yi hem de Avrupa'yı temsil edeceklerini belirten Siğnem Uçar, "Ondan sonra da belki bize üniversite kapıları açılması gibi sürprizler bekliyor olacak. Daha sonrasında şirketleşme için bize yardımlar olacak. Salı günü de başlayacak olan halk oylamasına sunulan projeler açılacak. 40 ülke başlayacak. Salı günü halk kimi seçerse ona özel bir ödül açılacak. Biz de bu konuda biraz daha desteğe ihtiyaç duyuyoruz. Motivasyon bizim için en önemli şeylerden bir tanesi. İnsanların bize motivasyon kaynağı olması kendimize olan güvenimizi çok fazla artırdı. Biz çok iddialıyız. Avrupa'ya ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye gideceğiz" ifadelerini kullandı.

Avrupa'daki yarışmaya umutla gidiyorlar

Danışman Öğretmen Işıl Sinan ise, Türkiye'deki yarışmanın kendileri için çok heyecan verici olduğunu belirterek, "Yarışmada umutluyduk. Diğer projeler de övgüye değerdi. Fakat biz kendimiz adına umutluyduk. İnceledik, araştırdık ve bu süreci iyi değerlendirdiğimize inanıyorum. Avrupa ayağında da umutlu olduğumuzu söyleyebilirim. Çünkü biz şişemizin doğa dostu olması için uzun bir emek harcadık. Kısacası ben umutluyum" ifadelerini kullandı.

Bu şişe doğada çözünerek tohum saçıyor; ağaca dönüşüyor
Bu şişe doğada çözünerek tohum saçıyor; ağaca dönüşüyor
Bu şişe doğada çözünerek tohum saçıyor; ağaca dönüşüyor
Bu şişe doğada çözünerek tohum saçıyor; ağaca dönüşüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Yılmazsoy

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