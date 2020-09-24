Bu parkta heykeller konuşuyor

Balıkesir'in Altıeylül Belediyesi, çocuklar için ilginç bir projeye imza attı.

Balıkesir'in Altıeylül Belediyesi, çocuklar için ilginç bir projeye imza attı. Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Dinkçiler Mahallesinde henüz açılışı gerçekleşmeyen Sabri Uğur Millet Kıraathanesinin restorasyon ve park çalışmalarını tamamlayan belediye ekipleri, çocuklara masal ve fıkra anlatan masal kahramanlarını parka koyarak ilginç bir projeyi hayata geçirdi. Aileleriyle birlikte parka gelen çocuklar Hacıvat ve Karagöz, Keloğlan ile Nasrettin hocanın heykellerinde bulunan düğmeye basarak masal ve fıkra dinleyerek gün boyu eğleniyor.

Dinkçiler Mahallesinde, 8 bin 390 metre kare alanda bulunan ve içerisinde restaurant, millet kıraathanesi, mescit bulunan yapı 1909 yılında İmalat-ı Harbiye tarafından Baruthane olarak yaptırılan tarihi binanın restorasyonu Altıeylül Belediyesi tarafından yeniden kimlik kazandırılarak vatandaşın kullanımına kazandırıldı. Henüz açılışı gerçekleşmeyen Millet Kıraathanesinde bulunan spor alanları, yeşil alanlar ve park ise şimdiden yoğun ilgi gördü. Özelikle çocuklar masal, hikaye ve fıkra anlatan heykellerle yakından ilgieniyor.

Proje hakkında bilgi veren Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, çocukların bu tarz alanlara ihtiyacının daha çok olduğu bir bölgeye bunu kurduklarını belirtti.

Avcı, "İçerisinde bulunduğumuz alanda kısmi olarak yaklaşık 3.5 dönümlük bir park mevcuttu. Biz de burayı içerisinde yolu ve tarihi Baruthane binasını da içerisine alarak yaklaşık 9 dönümlük bir alanda ilçemize değer katacak güzel bir projeyi arkadaşımızın çalışmasıyla beraber gerçekleştirmiş olduk. Buraya da Balıkesirimizde efsane olmuş belediyecilik açısından Balıkesir'e mühür vurmuş rahmetli Belediye Başkanımız Sabri Uğur'un ismini verdik. Bu tarihi Baruthanemizi, Cumhurbaşkanımzın bize öğütlediği Millet Kıraathanesi olarak hem çocuklarımızın ders çalışabileceği, hem de çay - kahve ikramında bulunabileceğimiz ve aynı zamanda vatandaşımızın da burada nefes alabileceği güzel bir ortam haline getirdik" dedi.

"Çocuklarımız kendi değerlerini öğrensin"

İnceleme yapmak için gittiği bazı parklarda yabancı figürlerin çocuklara sunulduğunu gören ve çocukların kendi değerlerini unuttuklarını belirten Altıylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, "Biz kendi değerlerimizi anlatabilmek adına Nasreddin Hoca, Keloğlan ile Hacivat ve Karagöz'ü çocuklarımızın istifadesine sunmuş olduk. ve burada bir değişiklik yaptık. Nasreddin Hoca, Nasreddin Hoca fıkralarını anlatıyor. Keloğlan, Keloğlan masallarını anlatıyor. Hacivat ve Karagöz'de, Hacivat - Karagöz oyununun sergilemesini yapıyor. Çocuklarımız burada oturaklara oturup heykeldeki düğmeye bastıklarında heykel, hikaye, masal ve fıkra anlatmaya başlıyor. Buradaki çocuklarımızın hem geçmişle bağlarını çok daha güçlü bir şekilde oluşturabilmek, hem de bu konuda kültürlerine bir nebze olsun katkı sunabilmek adına bu projeyi bu şekilde gerçekleştiridik. İnşallah bundan sonraki projelerimizde de özellikle Balıkesir'in değerlerini neslimize ve evlatlarımıza tanıtabilmek adına devam ettireceğiz. Zağnos Paşa Balıkesir'de metfun gerçekten önemli bir figür, yine Karesi beyi Kara İsa Bey Balıkesir'de bu bölgenin müslümanlaşmasında ve Türkleşmesinde çok büyük emeği olan biri. Yine Karesi beyinin komutanlarından Hacı İlbey'den, Evranos bey'den, İmami Birgivi Hazretleri gibi değerlerini inşallah yeni yaptığımız yerlerde de, çocuklarımıza onların anlayacağı şekilde projeler yaparak şehrimize katkı sunmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

Parka gelen çocuklar ise, çok mutlu olduklarını söyleyerek, "Burası cennet gibi olmuş. Eskiden böyle güzel çiçekler bile yoktu. Şimdi her şey var. Keloğlan, Hacivat - Karagöz var. Nasreddin Hoca ile eşşeği var. Yani çok güzel her şey. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dediler. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı