Bu Kültür Merkezi Meslek Sahibi Yapacak

Sivas Belediyesi, Hanımlar Kültür Merkezleri'ne bir yenisini daha ekledi.

Şeyhşamil Mahallesi'nde açılışı gerçekleştirilen 'Şeyh Şamil Hanımlar Kültür ve İş Geliştirme Merkezi' bayanlar için hem meslek edinme hem de sosyal aktivitelerini gerçekleştirebilecekleri bir mekan olacak.

Kültür merkezinin açılış törenine Belediye Başkanı Sami Aydın ve eşi Yurdagül Aydın'ın yanı sıra Vali Davut Gül'ün eşi Gülden Gül, Rektör Yardımcısı Prof Dr Ali Taşkın, Ak Parti İl Başkanı Abdulkadir Demirel, Şeyhşamil Mahalle Muhtarı İbrahim Nar, belediye birim müdürleri, mahalle sakinleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Belediye Başkanı Sami Aydın burada yaptığı konuymada "Buna benzer 8 tane merkezimiz var. Her mahallede bu tesisler yok, biz tesislerimizi daha çok bölge bazlı yapıyoruz. Hanım kardeşimiz bu tesislerde meslek edinme imkanı buluyor. Bir kültür merkezimizi ziyaret ettiğimizde kursiyer arkadaşımızın biri "Psikolojik sıkıntılar yaşıyordum. Burada kurslara katılırken hem üretime başladım hem de kullandığım ilaçları bıraktım." demişti. Kursiyerlerimizin üretime katıldığını, burada gördüğü kurslardan sonra iş yeri açtığını öğrenmekte bizleri çok mutlu ediyor. Ayrıca Pazar günü Anneler Günü bu vesileyle buradan tüm annelerimizin "Anneler Günü"nü kutluyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Şeyhşamil Hanımlar Kültür ve İş Geliştirme Merkezinin açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra altı derslikten oluşan yaklaşık iki yüz kursiyere hizmet verecek olan kültür merkezini protokol üyeleri inceledi. Burada makine desteği veren işverenler yetişen kursiyerleri işe alma sözü verdi. Organize Sanayi Bölgesi'ne vasıflı eleman yetiştirmek için İş-Kur destekli kursların da düzenlendiği merkezde 62 adet sanayi tipi makine bulunuyor. - SİVAS