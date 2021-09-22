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Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti

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Geçtiğimiz günlerde sütyensiz paylaşımıyla gündeme düşen Demet Özdemir, katıldığı programda ters ışık kurbanı oldu. Özdemir'in yüzünü gören hayranları, 29 yaşındaki oyuncunun halini şaşkınlıkla karşıladı.

Son olarak TV8'de yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alan Demet Özdemir, Oğuzhan Koç'la aşkına dolu dizgin devam ediyor.

SÜTYENSİZ PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Oynadığı dizilerle kısa sürede büyük bir hayran kitlesine sahip olan Demet Özdemir'in sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sütyensiz pozlarını Instagram hesabından paylaşan güzel oyuncu Demet Özdemir yine magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti

HAYRANLARI SOLUĞU SOSYAL MEDYADA ALDI

29 yaşındaki Demet Özdemir katıldığı programda ters ışık kurbanı oldu. Özdemir'in bu halini gören hayranları soluğu sosyal medyada aldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları "Her haliyle güzel" derken bazıları da "Demet'e ne yaptılar böyle?, Orijinali bu" yorumları yapıldı.

Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti

Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti

Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti

Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti

Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti

Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti

Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti
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