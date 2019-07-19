"Bu coğrafya zayıf devlet kaldırmaz, güçlü olmamız lazım"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Bu coğrafya zayıf devlet kaldırmaz, onun için güçlü olmak lazım. Yoksa bir gün gelirler devletimizi, düzenimizi bozarlar, bizi ekmeğe muhtaç ederler ve biz de yerimizden, yurdumuzdan oluruz." dedi.

Gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Ağrı'ya gelen Özhaseki, Ahmed-i Hani Havalimanı'nda Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AK Parti İl Başkanı Abbas Aydın, il yönetimi ve partililer tarafından karşılandı.

Otobüsle çalışma yapılacak Murat Nehri, Hanibaba Bulvarı, Abide Meydanı, Millet Bahçesi, üniversite ve çevre yolunda incelemelerde bulunan Özhaseki, kentteki bir salonda sivil toplum kuruluşlarıyla buluştu.

Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, Ağrı'da yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi verde ve son dönemde bölgede yaşanan gelişmelere değindi.

Özhaseki, bölgenin ilk yerleşim yerlerinden olması dolayısıyla insanlık tarihinde önemli yeri bulunduğuna dikkati çekerek, Avrupa'nın böyle bir özelliğe sahip olmadığını söyledi.

Bu coğrafyanın, mazlumların sığındığı bir coğrafya olduğuna işaret eden Özhaseki, "Balkanlar'da, Kafkaslar'da dağılan kardeşlerimiz bu coğrafyada, doğuda, güneyde sıkışan mazlum kim var bu coğrafyada. Allah'a hamdolsun etle kemik gibi olmuşuz. Akraba olmuşuz, kendi içimizde devletler kurmuşuz. Gittikçe büyüyoruz ve güçleniyoruz. Düşmanlara korku salıyor, dostlarımıza güven veriyoruz." diye konuştu.

-"Bu coğrafya zayıf devlet kaldırmaz"

Üniversite yıllarında ülkede sağ-sol kavgalarının olduğunu, bunun şehirler arasına yayıldığını ifade eden Özhaseki, bu kavganın ardından Türk-Kürt kavgasının başladığını vurguladı.

Özhaseki, bin yıldır aynı coğrafyayı paylaşan kardeşler arasındaki kavganın anlamsız olduğunu, fitne odaklarının coğrafyada gözlerinin bulunduğunu bildirerek, şöyle devam etti:

"Böyle bir ortamda bizim büyümemizi, gelişmemizi, mazlumların sesi olmamızı istemeyen fitne odaklarının da gayretleri bir türlü bitmek bilmiyor. Bu coğrafya aslında gel-geç coğrafyası olarak da tanınıyor. Yani burada binlerce yıl hüküm süren bir insanlık yok. Bu coğrafyada gözleri olanlar işgale geldikleri için geçmişi yok etmişler. Bu coğrafya zayıf devlet kaldırmaz, onun için güçlü olmak lazım. Yoksa bir gün gelirler devletimizi, düzenimizi bozarlar, bizi ekmeğe muhtaç ederler ve biz de yerimizden, yurdumuzdan oluruz. O yüzden bu coğrafya üzerinde oynanan oyunların karşısında hepimizin pürdikkat olması lazım."

"O coniler buraya niye geldiler buraya"

Türkiye'nin yıllardır terör belasıyla mücadele ettiğini ve 400 milyar dolara yakın para harcadığını anımsatan Özhaseki, bununla Ağrı gibi şehirlerin yeniden inşa edilebileceğini ifade etti.

Özhaseki, şu değerlendirmede bulundu:

"Cizre'de otel açılışı vardı. Muhataplarımın çoğu o partiye oy veren arkadaşlardı. Hasbıhal ederken tabii ki devletin zamanında yaptığı bazı hatalardan bahsettim. AK Parti ile hangi iyileştirmelerin, yatırımların yapıldığından bahsettikten sonra 'Burası Türkiye toprakları, 50 metre aşağıda tel örgü var ve Suriye başlıyor. Suriye'dekilerle akrabalığınız var mı var, hatta tarlalarınız ortak. Hatta ortak bir medeniyetin inşasında beraberliğimiz, geçmişimiz, tarihimiz var mı, var. 13 bin kilometre öteden gelmiş coniler var. O conilerle akrabalığınız var mı? O coniler buraya niye geldiler buraya? Burada para harcıyorlar, sizin çocuklarınızın eline silah verip dağa gönderiyorlar. Ardından o silah bana dönüyor. Polisler beni burada koruyor. Niye beni korusunlar ki ben kötü bir şey yapmaya gelmedim ki buraya. Sizlerin evlerini yapmaya geldim.' dedim. Hepsi gözüme baktı. Bir yıl içerisinde 30 bin ev yaptık orada."

"İkisini de besleyen ülkeler aynı"

BM nezdinde küresel ısınma için 100 milyar toplayan insanlığın, başka bir ülkeye geçmek için girdikleri yolculukta ölen çocukları düşünmediğine dikkati çeken Özhaseki, şöyle dedi:

"Fransa'da bir belediye, 'O gariban mültecilere su verene para cezası veririm.' diye karar almış. Bunlarda ne insanlığı arıyorsunuz? Bizim en güçlü yönümüz birliğimiz, beraberliğimiz. Bu büyük bir beladır ve dışarıdan tedariklidir. FETÖ diye bir bela, 'Dindarız, Müslümanız' dediler, herkese yanaştılar, fakir fukaranın çocuklarını aldılar. En sonunda gerçek yüzlerini gördük. İlgi çekici şey şurası, ikisini de besleyen ülkeler aynı. Onlar istiyorlar ki ülkemizin güney sınırında bir terör devleti olsun. Türkiye aleyhine yapılacak olan her türlü melaneti emin olun beraberce yapmaya devam ediyorlar."

-"Bu ülke büyümesin, küçülsün istiyorlar"

Özhaseki, terör örgütü PKK'da zamanında sözde komutanlık yapan bir kişinin uğradığı ihanet ve sonrasında itirafçı olarak anlattıklarını salondakilerle paylaşarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Diyor ki, '15 Temmuz'dan bir ay önce PKK'dan bize bir emir geldi. Hiçbir askere kurşun sıkmayacaksınız, hiçbir askere dokunmayacaksınız.' 15 Temmuz'da darbe başarısız oldu. 'Şimdi sıkabilirsiniz, devam edin.' dendi. Beraber olduklarının, aynı yerden örgütlendiklerinin alameti değil mi arkadaşlar. Ne istiyorlar peki? Bu ülke büyümesin, küçülsün istiyorlar. Bu coğrafyada bizden başka mazlumların sesini dile getirecek bir Allah'ın kulu var mı? Sadece Recep Tayyip Erdoğan var. O yüzden bu ülke büyümesin istiyorlar. DEAŞ diye bir örgüt. Vahşi vahşi adamları toplamışlar oraya proje görüyorlar. İslam tarihinde böyle bir örgüt yok. Bunlara karşı bir ve beraber olmamız lazım. Bunlardan birisi batıdaki bir ülkenin başına gelmiş olsaydı emin olun o ülke çökerdi. Son 3 yıldır ekonomi üzerinde oyun oynuyorlar."

Özhaseki, belediyecilik ile ilgili ülkenin tarihindeki önemli dönemleri hatırlatarak parti olarak başlattıkları belediyecilikle birçok kentin çehresinin değiştiğini anlattı.

Programa, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcıları, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti Ağrı il yönetimi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA