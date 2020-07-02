Brezilya Büyükelçisi'nden Türkiye'ye övgü dolu sözler
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Brezilya Büyükelçisi'nden Türkiye'ye övgü dolu sözler

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaret eden Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Carlos Martins Ceglia, "Korona virüsle mücadele sürecini başarıyla yöneten Türkiye'yi tebrik ediyorum" dedi.

Brezilya Büyükelçisi'nden Türkiye'ye övgü dolu sözler
02.07.2020 15:12 | Son Güncelleme: 02.07.2020 15:16

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaret eden Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Carlos Martins Ceglia, "Korona virüsle mücadele sürecini başarıyla yöneten Türkiye'yi tebrik ediyorum" dedi.

Brezilya Büyükelçisi Carlos Martins Ceglia, ATO Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti. Büyükelçi Ceglia, Türkiye'nin tüm dünyanın yaşadığı korona virüsle mücadele sürecini başarıyla yürüttüğünü belirterek, "Ülkelerin korona virüsün üstesinden gelebilmesi ekonomi açıdan da önemli. Türkiye pandemi ile mücadele sürecini şeffaflıkla ve başarıyla yürüttü. Bu başarı için Türkiye'yi tebrik etmek istiyorum" dedi.

Büyükelçi Ceglia, ülkesinin solunum cihazı ithalatı sırasında diğer ülkelerle sorun yaşadığını ve bu nedenle Türkiye'den almak istediklerini, bu süreçte de kendisine Türkiye'nin güvenli bir ülke olup olmadığının sorulduğunu anlattı. Ceglia, "Türkiye'den gönül rahatlığıyla ithalat gerçekleştirebileceklerini söylemekten büyük onur duydum" dedi.

Güven mektubu sunduğu zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki ülke arasındaki ticaretin 5 milyar dolara yükseltilmesi hedefini koyduğunu belirten Ceglia, "Bu hedefe inanıyoruz, ticaretimizin daha iyi yerlere geleceğinden eminim" dedi.

Brezilya'nın dünyanın ilk 8 ila 10, Türkiye'nin de 15 ila 20 ekonomi arasında yer aldığını kaydeden Büyükelçi, "Birlikte 300 milyonluk bir nüfus ortaya çıkıyor. Bunu değerlendirmemiz gerekiyor" diye konuştu. Brezilya'nın ihracatının belli başlı ürünler üzerinde yoğunlaştığını belirten Büyükelçi, "İhracatımıza katma değer eklemek istiyoruz" dedi.

Ankara ile Brezilya'nın medikal ve savunma sanayi sektörlerinde birlikte çalışabileceğini kaydeden Büyükelçi Ceglia, Brezilyalı bir savunma sanayi şirketinin yatırım yapma konusunda Türkiye'yi ziyaret edeceğini de sözlerine ekledi. Büyükelçi Ceglia, büyükelçi olmadan önceki meslek hayatında Dışişleri Bakanlığında görevli olduğunu ve Türk Hava Yolları (THY) şirketi ile seyahat ettiğini anlatarak, "THY, alanında önemli bir değer" dedi.

"BREZİLYA İLE TİCARETİ ARTIRMAK İÇİN ÇALIŞMAYA HAZIRIZ"

ATO Başkanı Baran da konuşmasında, gerek Türkiye ile Brezilya arasındaki ticareti yükseltmek, gerekse Türkiye'nin ve Ankara'nın ihracatını artırmak için her türlü çalışmayı yapmaya hazır olduklarını belirterek, "Brezilya ile dış ticaretimizde verdiğimiz açığı ihracatla dengelemek istiyoruz" diye konuştu.

"YERLİ PARA İLE DIŞ TİCARET"

Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerinde önemle durduğu yerel para ile dış ticaret konusuna da değinerek, "Korona virüs nedeniyle dünya ticaretinin şekillendiği bu dönemde 'milli paralarla ticaret' konusu üzerinde önemle durmalıyız" dedi.

Brezilya ile Türkiye'nin ekonomik ilişkilerinin yanı sıra dizi filmler ve futbolcular nedeniyle kültürel bir yakınlaşma olduğuna da dikkat çeken Baran, "Eskiden biz Brezilya dizilerini izliyorduk, şimdi yerli dizilerimiz ülkenize ihraç ediliyor" dedi. Baran, Türk takımlarında oynayan futbolcu isimlerini de sayarak, Brezilyalı futbolcuların Türk futbolunun gelişimine katkı sağladığını söyledi.

Ankara ekonomisi hakkında da bilgi veren Baran, Ankara'nın gayri safi milli hasılasında hizmet sektörünün ağırlıkta olduğunu ancak sanayi üretiminin de önemli yeri bulunduğunu söyledi. Başkent'te savunma sanayi ile medikal sanayinin ön plana çıktığını belirten Baran, "Dünyanın en büyük savunma sanayi şirketlerinin beşi Türkiye'de bulunuyor, bu şirketlerin dördünün merkezi ise Ankara'da" diye konuştu.

Baran'ın verdiği bilgileri ilgiyle dinleyen Büyükelçi, "Savunma sanayi Brezilya'da da çok güçlü. İki ülkenin savunma sanayini bir araya getirebiliriz" dedi.

ATO Başkanı Baran'ın Büyükelçi Ceglia ile yaptığı görüşmeye katılan ATO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi M. Ülkü Karakuş da, Türkiye'nin Brezilya'dan canlı hayvan ile yem ithalatı yaptığını belirterek, "2020 yılı sonuna kadar toplam 300 bin hayvan alımı planlanıyor" dedi.

(Emin Kuvat/İHA)

Kaynak: İHA

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