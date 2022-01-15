Bozüyük'te 'Tarlada nohut, nadası unut' projesi anlatıldı - Haberler
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Bozüyük'te 'Tarlada nohut, nadası unut' projesi anlatıldı

Bozüyük'te 'Tarlada nohut, nadası unut' projesi anlatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Tarım ve Orman Bakanlığınca desteklenen "Tarlada Nohut, Nadası Unut" projesi kapsamında ilçeye bağlı Dombayçayırı köyünde bilgilendirme toplantısı yapıldı.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Tarım ve Orman Bakanlığınca desteklenen "Tarlada Nohut, Nadası Unut" projesi kapsamında ilçeye bağlı Dombayçayırı köyünde bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda İlçe Müdürlüğü Teknik Personelince köyde yaşayan ve çiftçilik yapan vatandaşlar proje hakkında bilgilendirildi. Tarlaya ekilen nohudun tarlayı nadasa bırakmaktan daha etkili olduğu hatırlatılarak bu konuda çiftçilere bilgi verildi. Proje ile çiftçilerin ihtiyacı olan nohut tohumluğunun yüzde 50'sinin bakanlık tarafından hibe edileceği belirtildi. Çiftçilerden gelen soruların cevaplandırılmasıyla toplantı sona erdi. - BİLECİK

Bozüyük'te 'Tarlada nohut, nadası unut' projesi anlatıldı

Bozüyük'te 'Tarlada nohut, nadası unut' projesi anlatıldı

Bozüyük'te 'Tarlada nohut, nadası unut' projesi anlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Tarım ve Orman Bakanlığınca desteklenen "Tarlada Nohut, Nadası Unut" projesi kapsamında ilçeye bağlı Dombayçayırı köyünde bilgilendirme toplantısı yapıldı.

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