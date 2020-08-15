Bozüyük MHP İlçe Kongresi yapıldı
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Bozüyük MHP İlçe Kongresi yapıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Milliyetçi Hareket Parisi Olağan Genel Kurulu, pandemi sürecine uygun olarak delegelerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bozüyük MHP İlçe Kongresi yapıldı
15.08.2020 13:14 | Son Güncelleme: 15.08.2020 13:18

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Milliyetçi Hareket Parisi Olağan Genel Kurulu, pandemi sürecine uygun olarak delegelerin katılımıyla gerçekleştirildi. Blok liste olarak gerçekleştirilen ve tek adayla gidilen genel kurulda kongreye katılan delegelerin tamamının oyunu olan Serdar Pehlivan yeniden MHP İlçe Başkanı oldu.

Metristepe Kültür Merkezi'nde pandemi kurallarına uyularak delegeler dışında hiç kimsenin davet edilmediği salonda gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulda, Divan Başkanlığına İsmail Candemir, Divan üyeliklerine İbrahim Bağ ve Turan Şahin oy birliğiyle seçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından İlçe Başkanı Serdar Pehlivan bir konuşma yaptı.

Serdar Pehlivan, yaptığı konuşmada "Bugüne kadar İl Başkanımızın takdiri ile bugüne kadar atama olarak görev yaptık. Yaklaşık 11 ay önce atama yöntemi ile göreve geldik. Bir emanet olarak devraldık, öncelikli hedefimiz partimizi kongre sürecine sağlıklı bir biçimde getirebilmekti. Daha önce Ocak Başkanlığı yapmıştık. Bu davaya İlçe Başkanı olarak da hizmet etmek bize nasip oldu. Biz hep diyoruz bu davaya bizim borcumuz var, ömrümüzün sonuna kadar da çalışsak borcumuzu ödeyemeyiz. Milliyetçi Hareket Partisi, Bozüyük'te bir kaleydi. Özellikle son 5 senede büyük sıkıntılar yaşadık, bunu hepimiz biliyoruz. Son iki seçimde aldığımız oy ortada! Bu durum canımızı çok yakıyor, acıtıyor. Allah'ın izniyle çalışma arkadaşlarımızla, ekibimizle, abilerimizle ve kardeşlerimizle bir zamanlar Milliyetçi Hareket Partisinin kalesi olan Bozüyük'te bayrağımızı en tepeye dikeceğiz. Sonuna kadar var gücümüzle her şeyimizle mücadele edeceğiz. Bu bayrağı en tepeye dikecek ve Bozüyük'ü tekrar Milliyetçi Hareket Partisinin kalesi haline getireceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Allah'ın izniyle tüm dava arkadaşlarımız ile Bozüyük'ün en güçlü teşkilatı biz olacağız. Malum ülkemizin geçtiği süreç bellidir. Bu süreçte de bu noktaya gelmemizde en büyük pay sahibi liderimiz Devlet Bahçeli'dir. O'nun tavsiyeleri, telkinleri ve dik duruşuyla namusumuz olan vatanımız, bekamız koruma altındadır. Biz de onun emirleri ve direktifleri doğrultusunda onun çizgisinden bir santim bile sapmadan devam edeceğiz. Bizim 3 senelik dönemimizde Milliyetçi Hareket Partisi'ni nasıl bir yükselişe geçtiğini ilçemizde, bölgemizde herkes görecek. Bunun çalışmalarını yapacağız, kendimizi herkesin anlayabileceği gibi çok iyi ifade edeceğiz, Allah'ın izniyle de Milliyetçi Hareket Partisi'ni, Üç hilali, davamızın en zirvesine taşıyacağız. Ben de bunun sözünü veriyorum, namus sözü veriyorum. Allah'ın izniyle hiç kimsenin şüphesi olmasın. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi.

Yönetim Kurulu çalışma raporu ve Denetim Kurulu raporları okundu ve üyeler tarafından ibra edildi. İlçe Seçim Kurulu tarafından gerçekleştirilen yönetim, denetim ve disiplin kurulları seçiminde, mevcut Başkan Serdar Pehlivan tarafından sunulan blok listenin dışında aday çıkmadı. Genel kurula katılan delegelerin tamamının oylarını alan Serdar Pehlivan'ın listesi kabul edildi. Oylama sonucunda Serdar Pehlivan'ın başkanlığındaki yönetim kurulu; Abdullah Ayaz, Ahmet Eren, Akın Aydın, Esra Togay Balcı, Enver Artam, Ersin Türk, Halil Çolak, Mehmet Büber, Osman Çalışkan, Ozan Osman Sakarya, Servet Yetkinler, Murat Taşkın, Şengül Arısoy, Recep Dal, İbrahim Kuru, Süleyman Tezel, Yasin Abbaz, Yaşar Aslan'dan oluştu. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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