Bozkurt ilçesindeki evler selde neden yıkıldı? Prof. Dr. Cemalettin Şahin harita üzerinde anlattı

Sel felaketinde 25 kişinin hayatını kaybettiği Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki yapılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Cemalettin Şahin, evlerin neden yıkıldığına dair harita üzerinde önemli yorumlarda bulundu. Prof. Dr. Cemalettin Şahin, "Ezine Çayı'nın taşkın yatağı bu kırmızı çizginin olduğu yerin tamamı. Buraya yapmamız gereken en güzel yer spor sahası ama okul yapmışız, binalar yapmışız. Siz derenin yatağına gidip ev yapmışsınız. Siz dereye diyorsunuz ki taşmayın" dedi.

Yoğun yağışla birlikte sel felaketini yaşayan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bazı binalar yıkıldı. Selle birlikte binaların yıkılması yapılaşmadaki sorunları gündeme getirdi. Marmara Üniversitesi Coğrafya bölümünden Prof. Dr. Cemalettin Şahin, CNN TÜRK canlı yayınında Bozkurt ilçesinin yapılaşmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Şahin şu ifadeleri kullandı;

"Haritaya bakarak Ezine Çayı'nın taşkın yatağını tespit edebiliyorum. Kırmızı çizgiyle gösterdiklerim, benim harita üzerinde işaretlediklerim. Aslında Ezine Çayı'nın taşkın yatağı bu kırmızı çizginin olduğu yerin tamamı. Kırmızı noktalarla gördüğümüz yerlerin her biri de bir bina. Buraya yapmamız gereken en güzel yer spor sahası ama okul yapmışız, binalar yapmışız. Siz derenin yatağına gidip ev yapmışsınız. Siz dereye diyorsunuz ki taşmayın. Ama burası taşkın yatağı.

"BURALARI İSKANA AÇARKEN ÇOK DİKKAT ETMELİYİZ"

Ortalama insan ömrü 70-80 yıl ama bu akarsuyun yaşı milyon yıl. Ezine Çayı milyonlarca yıldan beri havzayı aşındırarak bu taşkın yatağını oluşturdu. Bu üzerinde bizim yürüdüğümüz, bina yaptığımız, okul yaptığımız, köprü yaptığımız, yol yaptığımız taşkın yatağı milyonlarca yıldan beri, binlerce selin ortaya koyduğu bir ürün.

Biz şimdi ne yapmalıyız? Buraları iskana açarken çok dikkat etmeliyiz. Biz mekanı tanımadan, mekanın coğrafi özelliklerini bilmeden asla yapılaşma yapmamalıyız. Coğrafyayı yaşadığımız mekanı bilmek zorundayız. Bu sellere karşı mücadelede havzayı bir bütün düşünmemiz lazım, Ezine Çayı 50-60 metre uzunluğunda bir akarsu.

"SON 50-60 YILDA BİZ NE YAPTIK? BU BÜYÜME PLANSIZ OLDU"

Ezine Çayı'nın yan dereleri onlar. Yan dereyi ıslah etmişiz ancak bizim sorgulamamız gereken şey şu: Akarsu ıslah çalışmalarından ne anlıyoruz? Sadece akarsuyun sağına soluna sedde yapmak mı? Hayır bu yeterli değil. Orman örtüsünü tahrip ediyorsanız, o kanallar tıkanır. Derelerin tıkandığını gördük. Burası Bozkurt ama sel felaketinin vurduğu yerlerden birisi de Sinop'un Türkeli ilçesinin Helaldi Çayı diye bir çayı var. Helaldi Çayı'nda 1963 yılında çok büyük sel var ama can kaybımız yok. O tarihlerde yerleşimlerimiz taşkın yatağında değil. Son 50-60 yılda biz ne yaptık? Artan nüfusun bina ihtiyacı var. Bu büyüme plansız oldu.

Eğimli bir araziye bina yapmanın maliyeti ve güçlüğüyle düz bir ovaya bina yapmanın maliyeti ve güçlüğü çok farklıdır. Bizde maalesef son 30-40 yılda hem taşkın ovalarımızı hem normal ovalarımızı hızlı bir şekilde yerleşmeye açtık. Çünkü buralara inşaat yapmak kolay, daha az masraflı."